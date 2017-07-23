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Тоттенхэм (последние 20 матчей: +16 =1 -3)
- 23.07.2017 ПСЖ 2:4 Тоттенхэм МКЧ
- 26.05.2017 Китчи 1:4 Тоттенхэм ТМК
- 21.05.2017 Халл Сити 1:7 Тоттенхэм ПЛ
- 18.05.2017 Лестер 1:6 Тоттенхэм ПЛ
- 14.05.2017 Тоттенхэм 2:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 05.05.2017 Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм ПЛ
- 30.04.2017 Тоттенхэм 2:0 Арсенал ПЛ
- 26.04.2017 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм ПЛ
- 22.04.2017 Челси 4:2 Тоттенхэм К
- 15.04.2017 Тоттенхэм 4:0 Борнмут ПЛ
- 08.04.2017 Тоттенхэм 4:0 Уотфорд ПЛ
- 05.04.2017 Суонси 1:3 Тоттенхэм ПЛ
- 01.04.2017 Бёрнли 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 19.03.2017 Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 12.03.2017 Тоттенхэм 6:0 Миллуолл К
- 05.03.2017 Тоттенхэм 3:2 Эвертон ПЛ
- 26.02.2017 Тоттенхэм 4:0 Сток Сити ПЛ
- 23.02.2017 Тоттенхэм 2:2 Гент ЛЕ
- 19.02.2017 Фулхэм 0:3 Тоттенхэм К
- 16.02.2017 Гент 1:0 Тоттенхэм ЛЕ
Рома (последние 20 матчей: +14 =1 -5)
- 20.07.2017 Рома 1:1 ПСЖ МКЧ
- 14.07.2017 Рома 1:0 Словацко ТМК
- 11.07.2017 Пинцоло 0:8 Рома ТМК
- 28.05.2017 Рома 3:2 Дженоа СA
- 20.05.2017 Кьево 3:5 Рома СA
- 14.05.2017 Рома 3:1 Ювентус СA
- 07.05.2017 Милан 1:4 Рома СA
- 30.04.2017 Рома 1:3 Лацио СA
- 24.04.2017 Пескара 1:4 Рома СA
- 15.04.2017 Рома 1:1 Аталанта СA
- 09.04.2017 Болонья 0:3 Рома СA
- 04.04.2017 Рома 3:2 Лацио КИ
- 01.04.2017 Рома 2:0 Эмполи СA
- 19.03.2017 Рома 3:1 Сассуоло СA
- 16.03.2017 Рома 2:1 Лион ЛЕ
- 12.03.2017 Палермо 0:3 Рома СA
- 09.03.2017 Лион 4:2 Рома ЛЕ
- 04.03.2017 Рома 1:2 Наполи СA
- 01.03.2017 Лацио 2:0 Рома КИ
- 26.02.2017 Интер Милан 1:3 Рома СA
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Рома: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 10.08.2008 Тоттенхэм 5:0 Рома Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Барселона
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|3
|6.
|Милан
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|7.
|ПСЖ
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|8.
|Реал Мадрид
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Рома
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|0
|12.
|Ювентус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Манчестер Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Бавария
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 2 часа 49 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тоттенхэм - Рома, который состоится 26.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тоттенхэм - Рома, который состоится 26.07.2017.
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Рома
Тоттенхэм
58.2% (89)
Ничья:
23.5% (36)
Рома
18.3% (28)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Тоттенхэм:
36.6% (56)
1:1 Ничья:
17% (26)
1:2 Рома:
12.4% (19)
1:0 Тоттенхэм:
10.5% (16)
0:1 Рома:
3.3% (5)
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