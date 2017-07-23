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Тоттенхэм
 
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Рома
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 2 часа 49 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тоттенхэм - Рома, который состоится 26.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Рома
Тоттенхэм
58.2% (89)
Ничья:
23.5% (36)
Рома
18.3% (28)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
36.6% (56)
Ничья:
17% (26)
Рома:
12.4% (19)
Тоттенхэм:
10.5% (16)
Рома:
3.3% (5)
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