- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Позже
Предыдущие игры
Крылья Советов (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 22.07.2017 Крылья Советов 1:0 Авангард Курск ФПД
- 15.07.2017 Олимпиец 0:0 Крылья Советов ФПД
- 08.07.2017 Крылья Советов 2:0 Луч-Энергия ФПД
- 21.05.2017 Крылья Советов 1:3 Ахмат ПЛ
- 17.05.2017 Томь 0:2 Крылья Советов ПЛ
- 13.05.2017 Крылья Советов 1:3 Зенит ПЛ
- 08.05.2017 Урал 1:3 Крылья Советов ПЛ
- 01.05.2017 Крылья Советов 1:1 Оренбург ПЛ
- 26.04.2017 Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов ПЛ
- 23.04.2017 Крылья Советов 0:0 Рубин ПЛ
- 15.04.2017 Анжи 1:3 Крылья Советов ПЛ
- 08.04.2017 Крылья Советов 2:2 Амкар ПЛ
- 02.04.2017 ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов ПЛ
- 19.03.2017 Крылья Советов 0:0 Ростов ПЛ
- 11.03.2017 Уфа 1:0 Крылья Советов ПЛ
- 05.03.2017 Крылья Советов 0:3 Локомотив Москва ПЛ
- 23.02.2017 Крылья Советов 0:1 Кайрат ТМК
- 20.02.2017 Крылья Советов 4:2 Тосно ТМК
- 16.02.2017 Крылья Советов 1:0 Пахтакор ТМК
- 06.02.2017 Крылья Советов 0:2 Шериф ТМК
Томь (последние 20 матчей: +1 =5 -14)
- 22.07.2017 Томь 1:2 Олимпиец ФПД
- 15.07.2017 Луч-Энергия 3:0 Томь ФПД
- 08.07.2017 Томь 1:4 Кубань ФПД
- 21.05.2017 Томь 1:5 Краснодар ПЛ
- 17.05.2017 Томь 0:2 Крылья Советов ПЛ
- 14.05.2017 Томь 1:2 Ахмат ПЛ
- 06.05.2017 Спартак Москва 1:0 Томь ПЛ
- 01.05.2017 Томь 0:2 Зенит ПЛ
- 27.04.2017 Анжи 3:3 Томь ПЛ
- 23.04.2017 Томь 1:2 Оренбург ПЛ
- 16.04.2017 Урал 1:0 Томь ПЛ
- 10.04.2017 Томь 2:2 Рубин ПЛ
- 01.04.2017 Арсенал Тула 3:0 Томь ПЛ
- 18.03.2017 Томь 1:0 Амкар ПЛ
- 11.03.2017 ЦСКА Москва 4:0 Томь ПЛ
- 03.03.2017 Томь 0:6 Ростов ПЛ
- 26.02.2017 Томь 0:0 Окжетпес ТМК
- 23.02.2017 Жетысу 3:1 Томь ТМК
- 20.02.2017 Томь 1:1 Торпедо Кутаиси ТМК
- 06.02.2017 Будучность 1:1 Томь ТМК
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 4
Томь: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 9
- 17.05.2017 Томь 0:2 Крылья Советов Премьер-лига
- 27.11.2016 Крылья Советов 3:0 Томь Премьер-лига
- 14.11.2014 Томь 1:0 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион
- 19.07.2014 Крылья Советов 2:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион
- 19.04.2014 Томь 2:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 18.08.2013 Крылья Советов 1:0 Томь Премьер-лига
- 03.05.2012 Крылья Советов 1:0 Томь Премьер-лига
- 24.03.2012 Томь 0:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 11.09.2011 Крылья Советов 2:0 Томь Премьер-лига
- 07.05.2011 Томь 1:1 Крылья Советов Премьер-лига
- 14.08.2010 Томь 1:1 Крылья Советов Премьер-лига
- 27.03.2010 Крылья Советов 2:3 Томь Премьер-лига
- 29.11.2009 Крылья Советов 1:3 Томь Премьер-лига
- 15.03.2009 Томь 0:1 Крылья Советов Премьер-лига
- 31.08.2008 Томь 0:4 Крылья Советов Премьер-лига
- 19.04.2008 Крылья Советов 3:0 Томь Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФК Химки
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Динамо СПб
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Волгарь
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Крылья Советов
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|5.
|Шинник
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|6.
|Балтика
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|7.
|Енисей
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Спартак-2
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|9.
|Олимпиец
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Авангард Курск
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Тамбов
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|12.
|Луч-Энергия
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|Кубань
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|Факел
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Зенит-2
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Сибирь
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|Тюмень
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|19.
|Ротор-Волгоград
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|20.
|Томь
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 17 часов 49 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Крылья Советов - Томь, который состоится 26.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Крылья Советов - Томь, который состоится 26.07.2017.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Крылья Советов - Томь
Крылья Советов
87.7% (57)
Ничья:
9.2% (6)
Томь
3.1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Крылья Советов:
30.8% (20)
2:1 Крылья Советов:
18.5% (12)
1:0 Крылья Советов:
12.3% (8)
3:0 Крылья Советов:
12.3% (8)
0:0 Ничья:
4.6% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Международный кубок чемпионов
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Таджикистан
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация