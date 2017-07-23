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Крылья Советов
 
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Томь
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 49 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Крылья Советов - Томь, который состоится 26.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Крылья Советов - Томь
Крылья Советов
87.7% (57)
Ничья:
9.2% (6)
Томь
3.1% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Крылья Советов:
30.8% (20)
Крылья Советов:
18.5% (12)
Крылья Советов:
12.3% (8)
Крылья Советов:
12.3% (8)
Ничья:
4.6% (3)
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