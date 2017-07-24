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Барселона
 
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Манчестер Юнайтед
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До начала матча осталось 2 дня 1 час 23 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Барселона - Манчестер Юнайтед, который состоится 27.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Барселона - Манчестер Юнайтед
Барселона
83.2% (129)
Ничья:
11.6% (18)
Манчестер Юнайтед
5.2% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
40% (62)
Барселона:
11% (17)
Барселона:
10.3% (16)
Барселона:
5.8% (9)
Ничья:
5.8% (9)
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