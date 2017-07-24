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Барселона (последние 20 матчей: +16 =1 -3)
- 23.07.2017 Ювентус 1:2 Барселона МКЧ
- 27.05.2017 Барселона 3:1 Алавес КК
- 21.05.2017 Барселона 4:2 Эйбар П
- 14.05.2017 Лас-Пальмас 1:4 Барселона П
- 06.05.2017 Барселона 4:1 Вильярреал П
- 29.04.2017 Эспаньол 0:3 Барселона П
- 26.04.2017 Барселона 7:1 Осасуна П
- 23.04.2017 Реал Мадрид 2:3 Барселона П
- 19.04.2017 Барселона 0:0 Ювентус ЛЧ
- 15.04.2017 Барселона 3:2 Реал Сосьедад П
- 11.04.2017 Ювентус 3:0 Барселона ЛЧ
- 08.04.2017 Малага 2:0 Барселона П
- 05.04.2017 Барселона 3:0 Севилья П
- 02.04.2017 Гранада 1:4 Барселона П
- 19.03.2017 Барселона 4:2 Валенсия П
- 12.03.2017 Депортиво 2:1 Барселона П
- 08.03.2017 Барселона 6:1 ПСЖ ЛЧ
- 04.03.2017 Барселона 5:0 Сельта П
- 01.03.2017 Барселона 6:1 Спортинг Хихон П
- 26.02.2017 Атлетико М 1:2 Барселона П
Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 24.07.2017 Реал Мадрид 1:1 Манчестер Юнайтед МКЧ
- 21.07.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити МКЧ
- 18.07.2017 Реал Солт-Лейк 1:2 Манчестер Юнайтед ТМК
- 16.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Манчестер Юнайтед ТМК
- 24.05.2017 Аякс 0:2 Манчестер Юнайтед ЛЕ
- 21.05.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 17.05.2017 Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 14.05.2017 Тоттенхэм 2:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 11.05.2017 Манчестер Юнайтед 1:1 Сельта ЛЕ
- 07.05.2017 Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 04.05.2017 Сельта 0:1 Манчестер Юнайтед ЛЕ
- 30.04.2017 Манчестер Юнайтед 1:1 Суонси ПЛ
- 27.04.2017 Манчестер Сити 0:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 23.04.2017 Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 20.04.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 Андерлехт ЛЕ
- 16.04.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Челси ПЛ
- 13.04.2017 Андерлехт 1:1 Манчестер Юнайтед ЛЕ
- 09.04.2017 Сандерленд 0:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 04.04.2017 Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон ПЛ
- 01.04.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Бромвич ПЛ
Последние игры между собой
Барселона: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Манчестер Юнайтед: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
- 25.07.2015 Барселона 1:3 Манчестер Юнайтед Международный кубок чемпионов
- 08.08.2012 Барселона 0:0 Манчестер Юнайтед Международные матчи (клубы)
- 31.07.2011 Барселона 1:2 Манчестер Юнайтед Ворлд Футбол Челлендж
- 28.05.2011 Барселона 3:1 Манчестер Юнайтед Лига чемпионов
- 27.05.2009 Барселона 2:0 Манчестер Юнайтед Лига чемпионов
- 29.04.2008 Манчестер Юнайтед 1:0 Барселона Лига чемпионов
- 23.04.2008 Барселона 0:0 Манчестер Юнайтед Лига чемпионов
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Интер Милан
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Барселона
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|3
|7.
|Милан
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|ПСЖ
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Реал Мадрид
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|0
|11.
|Рома
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|0
|12.
|Лион
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Ювентус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Манчестер Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Бавария
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 1 час 23 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Барселона - Манчестер Юнайтед, который состоится 27.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Барселона - Манчестер Юнайтед, который состоится 27.07.2017.
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Прогнозы на матч Барселона - Манчестер Юнайтед
Барселона
83.2% (129)
Ничья:
11.6% (18)
Манчестер Юнайтед
5.2% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Барселона:
40% (62)
2:0 Барселона:
11% (17)
3:1 Барселона:
10.3% (16)
1:0 Барселона:
5.8% (9)
1:1 Ничья:
5.8% (9)
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