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ПСЖ
 
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Ювентус
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 2 часа 23 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ПСЖ - Ювентус, который состоится 27.07.2017.
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:
Прогнозы на матч ПСЖ - Ювентус
ПСЖ
30.8% (45)
Ничья:
28.8% (42)
Ювентус
40.4% (59)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
25.3% (37)
Ювентус:
24.7% (36)
ПСЖ:
21.2% (31)
Ювентус:
5.5% (8)
ПСЖ:
4.8% (7)
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