- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Предыдущие игры
ПСЖ (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 23.07.2017 ПСЖ 2:4 Тоттенхэм МКЧ
- 20.07.2017 Рома 1:1 ПСЖ МКЧ
- 14.07.2017 ПСЖ 1:1 Париж ТМК
- 27.05.2017 Анже 0:1 ПСЖ КФ
- 20.05.2017 ПСЖ 1:1 Кан Л1
- 14.05.2017 Сент-Этьен 0:5 ПСЖ Л1
- 06.05.2017 ПСЖ 5:0 Бастия Л1
- 30.04.2017 Ницца 3:1 ПСЖ Л1
- 26.04.2017 ПСЖ 5:0 Монако КФ
- 22.04.2017 ПСЖ 2:0 Монпелье Л1
- 18.04.2017 Мец 2:3 ПСЖ Л1
- 14.04.2017 Анже 0:2 ПСЖ Л1
- 09.04.2017 ПСЖ 4:0 Генгам Л1
- 05.04.2017 Авранш 0:4 ПСЖ КФ
- 01.04.2017 Монако 1:4 ПСЖ КЛ
- 19.03.2017 ПСЖ 2:1 Лион Л1
- 12.03.2017 Лорьян 1:2 ПСЖ Л1
- 08.03.2017 Барселона 6:1 ПСЖ ЛЧ
- 04.03.2017 ПСЖ 1:0 Нанси Л1
- 01.03.2017 Ньор 0:2 ПСЖ КФ
Ювентус (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 23.07.2017 Ювентус 1:2 Барселона МКЧ
- 03.06.2017 Ювентус 1:4 Реал Мадрид ЛЧ
- 27.05.2017 Болонья 1:2 Ювентус СA
- 21.05.2017 Ювентус 3:0 Кротоне СA
- 17.05.2017 Ювентус 2:0 Лацио КИ
- 14.05.2017 Рома 3:1 Ювентус СA
- 09.05.2017 Ювентус 2:1 Монако ЛЧ
- 06.05.2017 Ювентус 1:1 Торино СA
- 03.05.2017 Монако 0:2 Ювентус ЛЧ
- 28.04.2017 Аталанта 2:2 Ювентус СA
- 23.04.2017 Ювентус 4:0 Дженоа СA
- 19.04.2017 Барселона 0:0 Ювентус ЛЧ
- 15.04.2017 Пескара 0:2 Ювентус СA
- 11.04.2017 Ювентус 3:0 Барселона ЛЧ
- 08.04.2017 Ювентус 2:0 Кьево СA
- 05.04.2017 Наполи 3:2 Ювентус КИ
- 02.04.2017 Наполи 1:1 Ювентус СA
- 19.03.2017 Сампдория 0:1 Ювентус СA
- 14.03.2017 Ювентус 1:0 Порту ЛЧ
- 10.03.2017 Ювентус 2:1 Милан СA
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Интер Милан
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Барселона
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|3
|7.
|Милан
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|ПСЖ
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Реал Мадрид
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|0
|11.
|Рома
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|0
|12.
|Лион
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Ювентус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Манчестер Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Бавария
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 2 часа 23 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ПСЖ - Ювентус, который состоится 27.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ПСЖ - Ювентус, который состоится 27.07.2017.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч ПСЖ - Ювентус
ПСЖ
30.8% (45)
Ничья:
28.8% (42)
Ювентус
40.4% (59)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
25.3% (37)
1:2 Ювентус:
24.7% (36)
2:1 ПСЖ:
21.2% (31)
0:1 Ювентус:
5.5% (8)
1:0 ПСЖ:
4.8% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Международный кубок чемпионов
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Таджикистан
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация