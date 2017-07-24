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Манчестер Сити
 
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Реал Мадрид
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До начала матча осталось 2 дня 4 часа 53 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Манчестер Сити - Реал Мадрид, который состоится 27.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Реал Мадрид
Манчестер Сити
9.7% (14)
Ничья:
17.9% (26)
Реал Мадрид
72.4% (105)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
42.8% (62)
Ничья:
10.3% (15)
Реал Мадрид:
9.7% (14)
Ничья:
6.2% (9)
Манчестер Сити:
6.2% (9)
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