- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Босуил
26' Желтая карточкаАрсланаджич Дино
|
26'
Состав команд
38
Арун
Фарис
58
Уларе
Обби
12
Аппиа
Деннис
20
Кумс
Свен
94
Анни
Софьян
Антверпен 4-4-2
- Основной состав
- 1 Болат Синан Вратарь
- 23 Дуплюс Фредерик Защитник
- 21 Dylan Batubinsika Защитник
- 15 Арсланаджич Дино Защитник
- 5 Ванстеенкисте Яннес Защитник
- 7 Reda Jaadi Полузащитник
- 38 Арун Фарис Полузащитник
- 20 Geoffry Hairemans Полузащитник
- 25 Коррин Александр Полузащитник
- 9 Stallone Limbombe Нападающий
- 58 Уларе Обби Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Йежина Антонио Вратарь
- 17 Н'Диайе Мамату Полузащитник
- 10 Камю Фабьен Полузащитник
- 24 Родригеш Иву Нападающий
- 18 Bjoern Vleminckx
- 6 Isaac Kone
- 11 Joerie Dequevy
- Главный тренер: Ласло Болони
Андерлехт 4-3-3
- Основной состав
- 1 Сельс Матц Вратарь
- 12 Аппиа Деннис Защитник
- 4 Мбодж Кара Защитник
- 5 Спайич Урош Защитник
- 37 Обрадович Иван Защитник
- 32 Дендонкер Леандер Полузащитник
- 25 Требель Адриен Полузащитник
- 20 Кумс Свен Полузащитник
- 11 Кипчу Александру Нападающий
- 91 Теодорчик Лукаш Нападающий
- 94 Анни Софьян Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Руф Дави Вратарь
- 3 Дешахт Оливье Защитник
- 10 Станчу Николае Полузащитник
- 8 Pieter Gerkens Полузащитник
- 35 Ганвула Сильвер Нападающий
- 17 Бруно Массимо Нападающий
- 9 Оньекуру Генри Нападающий
- Главный тренер: Вайлер Рене
Предыдущие игры
Антверпен (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 22.07.2017 Сент-Трюйден 1:1 Антверпен ТМК
- 11.07.2017 Хамм 0:2 Антверпен ТМК
- 01.07.2017 К. Контич 0:9 Антверпен ТМК
- 24.06.2017 Зварте Леув 0:2 Антверпен ТМК
- 21.06.2017 Брассхаат 0:9 Антверпен ТМК
- 05.04.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Антверпен ТМК
- 11.03.2017 Рузеларе 1:2 Антверпен ПДГБП
- 05.03.2017 Антверпен 3:1 Рузеларе ПДГБП
- 26.02.2017 Антверпен 1:0 Ломмель ПДB
- 18.02.2017 Рузеларе 1:2 Антверпен ПДB
- 11.02.2017 Антверпен 0:2 Льерс ПДB
- 04.02.2017 Юнион Сен-Жиль 1:1 Антверпен ПДB
- 29.01.2017 Тубице 2:4 Антверпен ПДB
- 21.01.2017 Антверпен 2:0 АХ Лёвен ПДB
- 15.01.2017 Серкль Брюгге 0:1 Антверпен ПДB
- 06.01.2017 Антверпен 1:0 Рузеларе ПДB
- 16.12.2016 Ломмель 2:4 Антверпен ПДB
- 11.12.2016 Антверпен 1:1 Тубице ПДB
- 02.12.2016 Льерс 2:2 Антверпен ПДB
- 26.11.2016 Антверпен 2:0 Юнион Сен-Жиль ПДB
Андерлехт (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 22.07.2017 Андерлехт 2:1 Зульте-Варегем С
- 19.07.2017 Дендер 1:3 Андерлехт ТМК
- 15.07.2017 Льерс 0:2 Андерлехт ТМК
- 07.07.2017 Ред Булл Зальцбург 4:1 Андерлехт ТМК
- 30.06.2017 Уденаарде 1:3 Андерлехт ТМК
- 21.05.2017 Андерлехт 3:2 Остенде ЛППОЧГ
- 18.05.2017 Шарлеруа 1:3 Андерлехт ЛППОЧГ
- 14.05.2017 Брюгге 1:1 Андерлехт ЛППОЧГ
- 07.05.2017 Андерлехт 2:0 Зульте-Варегем ЛППОЧГ
- 30.04.2017 Гент 0:0 Андерлехт ЛППОЧГ
- 27.04.2017 Андерлехт 0:1 Шарлеруа ЛППОЧГ
- 23.04.2017 Андерлехт 2:0 Брюгге ЛППОЧГ
- 20.04.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 Андерлехт ЛЕ
- 16.04.2017 Остенде 0:1 Андерлехт ЛППОЧГ
- 13.04.2017 Андерлехт 1:1 Манчестер Юнайтед ЛЕ
- 09.04.2017 Андерлехт 0:0 Гент ЛППОЧГ
- 31.03.2017 Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт ЛППОЧГ
- 16.03.2017 Андерлехт 1:0 АПОЭЛ ЛЕ
- 12.03.2017 Андерлехт 3:0 Васланд-Беверен ЛП
- 09.03.2017 АПОЭЛ 0:1 Андерлехт ЛЕ
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
26'
Арсланаджич Дино получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Международный кубок чемпионов
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Таджикистан
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация