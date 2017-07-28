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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Антверпен
0:0
Перерыв
Андерлехт
0'
26' Желтая карточка
Арсланаджич Дино
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
26'
Арсланаджич Дино получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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