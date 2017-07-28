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Стадион: Городской стадион Вроцлава
2:0
Перерыв
1:0
5' ГолЦелебан Пётр
2:0
30' ГолКосецки Якуб
|
5'
1:0
30'
2:0
Состав команд
16
Пих
Роберт
30
Joao
Nunes
25
Налепа
Михал
19
Пайшау
Марку
Шлёнск 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Врабель Якуб Вратарь
- 17 Павелец Мариуш Защитник
- 3 Целебан Пётр Защитник
- 32 Тарасов Игорь Защитник
- 4 Чотра Джордже Защитник
- 8 Срнич Драголюб Полузащитник
- 22 Риера Лоренцо Полузащитник
- 7 Косецки Якуб Полузащитник
- 6 Храпек Михал Полузащитник
- 16 Пих Роберт Полузащитник
- Робак Марцин Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Dominik Budzynski Вратарь
- 5 Аугусту Перейра Защитник
- 18 Лукаш Мадей Полузащитник
- 14 Мак Михал Полузащитник
- 29 Пех Аркадиуш Нападающий
- 25 Adrian Lyszczarz
- Konrad Poprawa
- Главный тренер: Урбан Ян
Лехия Гданьск 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Куцяк Душан Вратарь
- 30 Joao Nunes Защитник
- 25 Налепа Михал Защитник
- 5 Витория Стивен Защитник
- 3 Вавжиняк Якуб Защитник
- 41 Столярски Павел Полузащитник
- 32 Матрас Матеуш Полузащитник
- 35 Лукашик Даниэль Полузащитник
- 28 Пайшау Флавиу Полузащитник
- 31 Шиковски Флориан Полузащитник
- 19 Пайшау Марку Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Левандовски Матеуш Защитник
- 23 Войтковяк Гжегож Защитник
- 4 Ковачевич Александар Полузащитник
- 10 Мила Себастьян Полузащитник
- 11 Кусвик Гжегож Нападающий
- 29 Karol Fila
- 77 Damian Podlesny
- Главный тренер: Петер Новак
Предыдущие игры
Шлёнск (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 24.07.2017 Заглембе Любин 1:0 Шлёнск Э
- 16.07.2017 Арка Гдыня 2:0 Шлёнск Э
- 02.06.2017 Висла 0:3 Шлёнск ЭГБ
- 27.05.2017 Шлёнск 2:0 Краковия ЭГБ
- 19.05.2017 Шлёнск 4:1 Арка Гдыня ЭГБ
- 16.05.2017 Заглембе Любин 2:0 Шлёнск ЭГБ
- 13.05.2017 Шлёнск 6:0 Рух Хожув ЭГБ
- 06.05.2017 Пяст 2:0 Шлёнск ЭГБ
- 29.04.2017 Шлёнск 0:2 Гурник Ленчна ЭГБ
- 22.04.2017 Заглембе Любин 1:1 Шлёнск Э
- 15.04.2017 Шлёнск 2:2 Гурник Ленчна Э
- 07.04.2017 Краковия 1:0 Шлёнск Э
- 31.03.2017 Шлёнск 3:0 Корона Кельце Э
- 17.03.2017 Нецеча 1:2 Шлёнск Э
- 10.03.2017 Шлёнск 3:4 Пяст Э
- 05.03.2017 Ягеллония 4:1 Шлёнск Э
- 27.02.2017 Рух Хожув 2:0 Шлёнск Э
- 18.02.2017 Шлёнск 1:0 Висла Краков Э
- 12.02.2017 Висла 1:1 Шлёнск Э
- 18.12.2016 Шлёнск 0:2 Арка Гдыня Э
Лехия Гданьск (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 22.07.2017 Лехия Гданьск 0:1 Краковия Э
- 14.07.2017 Висла 0:2 Лехия Гданьск Э
- 04.06.2017 Легия 0:0 Лехия Гданьск ЭГА
- 28.05.2017 Лехия Гданьск 4:0 Погонь Щецин ЭГА
- 21.05.2017 Лех 0:0 Лехия Гданьск ЭГА
- 17.05.2017 Лехия Гданьск 4:0 Ягеллония ЭГА
- 14.05.2017 Лехия Гданьск 0:0 Корона Кельце ЭГА
- 06.05.2017 Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск ЭГА
- 29.04.2017 Лехия Гданьск 2:0 Нецеча ЭГА
- 22.04.2017 Погонь Щецин 3:1 Лехия Гданьск Э
- 17.04.2017 Лехия Гданьск 2:1 Арка Гдыня Э
- 09.04.2017 Пяст 1:1 Лехия Гданьск Э
- 02.04.2017 Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Э
- 19.03.2017 Лехия Гданьск 1:2 Легия Э
- 11.03.2017 Рух Хожув 2:1 Лехия Гданьск Э
- 05.03.2017 Лех 1:0 Лехия Гданьск Э
- 25.02.2017 Лехия Гданьск 4:2 Краковия Э
- 17.02.2017 Нецеча 1:1 Лехия Гданьск Э
- 12.02.2017 Лехия Гданьск 3:0 Ягеллония Э
- 20.01.2017 Лехия Гданьск 4:3 Ахмат ТМК
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Лехия Гданьск: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
- 09.12.2016 Лехия Гданьск 3:0 Шлёнск Экстракласса
- 06.08.2016 Шлёнск 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 06.12.2015 Лехия Гданьск 1:0 Шлёнск Экстракласса
- 09.08.2015 Шлёнск 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 30.05.2015 Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса. Группа А
- 18.04.2015 Шлёнск 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 25.10.2014 Лехия Гданьск 1:4 Шлёнск Экстракласса
- 12.04.2014 Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 03.11.2013 Лехия Гданьск 1:2 Шлёнск Экстракласса
- 21.04.2013 Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 21.10.2012 Лехия Гданьск 2:3 Шлёнск Экстракласса
- 22.04.2012 Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Экстракласса
- 28.10.2011 Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 19.03.2011 Шлёнск 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 28.08.2010 Лехия Гданьск 2:0 Шлёнск Экстракласса
- 13.03.2010 Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса
- 29.08.2009 Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Экстракласса
- 28.02.2009 Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Orange Ekstraklasa
- 09.08.2008 Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Orange Ekstraklasa
- 21.05.2008 Шлёнск 2:0 Лехия Гданьск Второй дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заглембе Любин
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Ягеллония
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Висла Краков
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Арка Гдыня
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Краковия
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Висла
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Шлёнск
|2:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|Лехия Гданьск
|0:2
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Сандецья
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|Корона Кельце
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Лех
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Пяст
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Легия
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Нецеча
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Косецки Якуб.
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Целебан Пётр.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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