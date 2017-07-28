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Стадион:
Шлёнск
2:0
Перерыв
Лехия Гданьск
0'
1:0
5' Гол
Целебан Пётр
2:0
30' Гол
Косецки Якуб
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Косецки Якуб.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Целебан Пётр.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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