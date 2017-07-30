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Стадион:
Олимпик Дн
0:0
Конец матча
Верес
0'
16' Желтая карточка
Брикнер Иван
21' Желтая карточка
Симинин Сергей
34' Желтая карточка
Федорив Виталий
45' Желтая карточка
Иллой-Айет Владис-Эммерсон
82' Желтая карточка
Богданов Андрей
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
82'
Богданов Андрей получает желтую карточку.
74'
Верес производит замену. Гринь Сергей уходит, и Сергийчук Михаил заменяет его
58'
Олимпик Дн производит замену. Поступаленко Антон уходит, и Богданов Андрей заменяет его
58'
Олимпик Дн производит замену. Мигунов Александр уходит, и Stanislav Bilenkyy заменяет его
46'
Олимпик Дн производит замену. Михалёв Илья уходит, и Моха Хадфи заменяет его

46'
Верес производит замену. Rostyslav Voloshynovych уходит, и Пасич Геннадий заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон получает желтую карточку.
45'
Верес производит замену. Морозенко Евгений уходит, и Кучеров Валерий заменяет его
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
34'
Федорив Виталий получает желтую карточку.
Желтая карточка
21'
Симинин Сергей получает желтую карточку.
Желтая карточка
16'
Ivan Brikner получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olimpik Sports Complex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Олимпик Дн 0:0 Верес
Олимпик Дн
91.7% (155)
Ничья:
8.3% (14)
Верес
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Олимпик Дн:
51.5% (87)
Олимпик Дн:
21.3% (36)
Олимпик Дн:
16% (27)
Ничья:
5.9% (10)
Ничья:
1.2% (2)
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