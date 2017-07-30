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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Юбилейный (Сумы)
0:0
Конец матча
16' Желтая карточкаБрикнер Иван
21' Желтая карточкаСиминин Сергей
34' Желтая карточкаФедорив Виталий
45' Желтая карточкаИллой-Айет Владис-Эммерсон
82' Желтая карточкаБогданов Андрей
|
16'
21'
34'
82'
Состав команд
Олимпик Дн
- Основной состав
- 13 Кичак Артём Вратарь
- 32 Иллой-Айет Владис-Эммерсон Защитник
- 24 Федорив Виталий Защитник
- 2 Лукьянчук Павел Защитник
- 3 Лухтанов Вячеслав Защитник
- 94 Мигунов Александр Полузащитник
- 44 Цымбалюк Евгений Полузащитник
- 27 Брикнер Иван Полузащитник
- 14 Поступаленко Антон Полузащитник
- 12 Михалёв Илья Нападающий
- 30 Guttiner Tenorio
- Запасные игроки
- 1 Махарадзе Заури Вратарь
- 4 Кравченко Антон Защитник
- 7 Сондей Иван Защитник
- 23 Немчанинов Дмитрий Защитник
- 11 Моха Хадфи Полузащитник
- 90 Богданов Андрей Полузащитник
- 22 Беленький Станислав Нападающий
- Главный тренер: Санжар Роман
Верес
- Основной состав
- 31 Бандура Александр Вратарь
- 32 Ищенко Николай Защитник
- 8 Симинин Сергей Защитник
- 3 Адамюк Владимир Защитник
- 33 Борзенко Сергей Защитник
- 91 Карасюк Роман Полузащитник
- 11 Гринь Сергей Полузащитник
- 22 Волошинович Ростислав Полузащитник
- 94 Морозенко Евгений Полузащитник
- 17 Котляр Антон Нападающий
- 7 Степанюк Руслан Нападающий
- Запасные игроки
- 47 Когут Богдан Вратарь
- 41 Пасич Геннадий Полузащитник
- 21 Кучеров Валерий Полузащитник
- 42 Пасич Евгений Полузащитник
- 9 Сергийчук Михаил Нападающий
- Главный тренер: Вирт Юрий
Предыдущие игры
Олимпик Дн (последние 20 матчей: +4 =11 -5)
- 27.07.2017 Олимпик Дн 1:1 ПАОК ЛЕ
- 23.07.2017 Звезда Кропивницкий 0:0 Олимпик Дн ПЛ
- 16.07.2017 Александрия 0:2 Олимпик Дн ПЛ
- 31.05.2017 Заря 2:0 Олимпик Дн ПЛ
- 26.05.2017 Олимпик Дн 0:0 Александрия ПЛ
- 21.05.2017 Шахтёр Дн 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 13.05.2017 Олимпик Дн 2:1 Динамо Киев ПЛ
- 06.05.2017 Олимпик Дн 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 30.04.2017 Олимпик Дн 1:1 Заря ПЛ
- 22.04.2017 Александрия 1:0 Олимпик Дн ПЛ
- 15.04.2017 Олимпик Дн 0:4 Шахтёр Дн ПЛ
- 09.04.2017 Динамо Киев 4:0 Олимпик Дн ПЛ
- 01.04.2017 Черноморец Од 0:0 Олимпик Дн ПЛ
- 26.03.2017 Олимпик Дн 0:0 Карпаты ПЛ
- 17.03.2017 Шахтёр Дн 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 11.03.2017 Олимпик Дн 3:2 Ворскла ПЛ
- 04.03.2017 Динамо Киев 1:0 Олимпик Дн ПЛ
- 25.02.2017 Олимпик Дн 0:0 Сталь Каменское ПЛ
- 09.12.2016 ФК Днепр 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 27.11.2016 Александрия 1:1 Олимпик Дн ПЛ
Верес (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 22.07.2017 Верес 0:0 Александрия ПЛ
- 16.07.2017 Мариуполь 0:0 Верес ПЛ
- 02.06.2017 Гелиос Харьков 2:1 Верес ПД
- 27.05.2017 Верес 0:0 Днепр Черкассы ПД
- 21.05.2017 Нефтяник-Укрнефть 2:0 Верес ПД
- 17.05.2017 Верес 3:1 Николаев ПД
- 13.05.2017 Мариуполь 1:1 Верес ПД
- 08.05.2017 Верес 1:1 Оболонь-Бровар ПД
- 03.05.2017 Полтава 0:1 Верес ПД
- 29.04.2017 Верес 2:0 Арсенал-Киев ПД
- 23.04.2017 Ингулец 1:2 Верес ПД
- 14.04.2017 Верес 4:2 Горняк-Спорт ПД
- 09.04.2017 Скала Стрый 0:3 Верес ПД
- 02.04.2017 Верес 0:2 Десна ПД
- 25.03.2017 Авангард Краматорск 1:0 Верес ПД
- 18.03.2017 Верес 2:3 Колос Ковалёвка ПД
- 12.03.2017 Верес 2:0 Нефтяник-Укрнефть ПД
- 18.11.2016 Тернополь 0:1 Верес ПД
- 13.11.2016 Верес 2:1 Сумы ПД
- 09.11.2016 Верес 5:1 Буковина ПД
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|3.
|Сталь Каменское
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Ворскла
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|6.
|Олимпик Дн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|7.
|Верес
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|8.
|Заря
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|9.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|10.
|Александрия
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|11.
|Карпаты
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Новости после матча
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
82'
Богданов Андрей получает желтую карточку.
74'
Верес производит замену. Гринь Сергей уходит, и Сергийчук Михаил заменяет его
58'
Олимпик Дн производит замену. Поступаленко Антон уходит, и Богданов Андрей заменяет его
58'
Олимпик Дн производит замену. Мигунов Александр уходит, и Stanislav Bilenkyy заменяет его
46'
Олимпик Дн производит замену. Михалёв Илья уходит, и Моха Хадфи заменяет его
46'
Верес производит замену. Rostyslav Voloshynovych уходит, и Пасич Геннадий заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон получает желтую карточку.
45'
Верес производит замену. Морозенко Евгений уходит, и Кучеров Валерий заменяет его
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
34'
Федорив Виталий получает желтую карточку.
21'
Симинин Сергей получает желтую карточку.
16'
Ivan Brikner получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olimpik Sports Complex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Олимпик Дн 0:0 Верес
Олимпик Дн
91.7% (155)
Ничья:
8.3% (14)
Верес
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Олимпик Дн:
51.5% (87)
2:0 Олимпик Дн:
21.3% (36)
2:1 Олимпик Дн:
16% (27)
1:1 Ничья:
5.9% (10)
0:0 Ничья:
1.2% (2)
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