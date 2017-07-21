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Стадион:
Динамо Киев
 
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Карпаты
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 50 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Динамо Киев - Карпаты, который состоится 29.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Динамо Киев - Карпаты
Динамо Киев
90.2% (83)
Ничья:
5.4% (5)
Карпаты
4.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
45.7% (42)
Динамо Киев:
15.2% (14)
Динамо Киев:
10.9% (10)
Динамо Киев:
9.8% (9)
Ничья:
5.4% (5)
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