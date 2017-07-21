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Стадион: Олимпийский (Киев)
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Динамо Киев (последние 20 матчей: +14 =0 -6)
- 26.07.2017 Динамо Киев 3:1 Янг Бойз ЛЧ
- 22.07.2017 Шахтёр Дн 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 18.07.2017 Динамо Киев 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 15.07.2017 Шахтёр Дн 2:0 Динамо Киев С
- 31.05.2017 Динамо Киев 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 26.05.2017 Шахтёр Дн 2:3 Динамо Киев ПЛ
- 21.05.2017 Динамо Киев 1:2 Заря ПЛ
- 17.05.2017 Шахтёр Дн 1:0 Динамо Киев К
- 13.05.2017 Олимпик Дн 2:1 Динамо Киев ПЛ
- 07.05.2017 Динамо Киев 6:0 Александрия ПЛ
- 30.04.2017 Черноморец Од 1:4 Динамо Киев ПЛ
- 26.04.2017 Николаев 0:4 Динамо Киев К
- 21.04.2017 Динамо Киев 0:1 Шахтёр Дн ПЛ
- 14.04.2017 Заря 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 09.04.2017 Динамо Киев 4:0 Олимпик Дн ПЛ
- 05.04.2017 Нефтяник-Укрнефть 0:1 Динамо Киев К
- 02.04.2017 Александрия 1:4 Динамо Киев ПЛ
- 17.03.2017 Динамо Киев 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 12.03.2017 Звезда Кропивницкий 2:0 Динамо Киев ПЛ
- 04.03.2017 Динамо Киев 1:0 Олимпик Дн ПЛ
Карпаты (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 23.07.2017 Карпаты 1:3 Ворскла ПЛ
- 16.07.2017 Карпаты 1:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 31.05.2017 Карпаты 2:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 27.05.2017 Волынь 0:1 Карпаты ПЛ
- 21.05.2017 Карпаты 0:1 Ворскла ПЛ
- 14.05.2017 ФК Днепр 2:3 Карпаты ПЛ
- 07.05.2017 Сталь Каменское 2:1 Карпаты ПЛ
- 29.04.2017 Звезда Кропивницкий 3:2 Карпаты ПЛ
- 23.04.2017 Карпаты 1:0 Волынь ПЛ
- 15.04.2017 Ворскла 0:0 Карпаты ПЛ
- 09.04.2017 Карпаты 2:2 ФК Днепр ПЛ
- 02.04.2017 Карпаты 2:0 Сталь Каменское ПЛ
- 26.03.2017 Олимпик Дн 0:0 Карпаты ПЛ
- 17.03.2017 ФК Днепр 0:0 Карпаты ПЛ
- 11.03.2017 Карпаты 2:1 Волынь ПЛ
- 05.03.2017 Карпаты 1:0 Александрия ПЛ
- 26.02.2017 Черноморец Од 1:0 Карпаты ПЛ
- 11.12.2016 Карпаты 2:3 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 27.11.2016 Карпаты 2:2 Заря ПЛ
- 19.11.2016 Шахтёр Дн 2:1 Карпаты ПЛ
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Карпаты: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
- 29.10.2016 Динамо Киев 4:1 Карпаты Премьер-лига
- 31.07.2016 Карпаты 0:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 11.03.2016 Карпаты 1:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 15.08.2015 Динамо Киев 3:0 Карпаты Премьер-лига
- 24.05.2015 Карпаты 0:1 Динамо Киев Премьер-лига
- 09.11.2014 Динамо Киев 0:0 Карпаты Премьер-лига
- 28.10.2014 Динамо Киев 1:0 Карпаты Кубок
- 27.09.2014 Карпаты 0:1 Динамо Киев Кубок
- 12.04.2014 Карпаты 2:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 22.09.2013 Динамо Киев 1:0 Карпаты Премьер-лига
- 13.04.2013 Карпаты 0:1 Динамо Киев Премьер-лига
- 14.09.2012 Динамо Киев 3:1 Карпаты Премьер-лига
- 10.12.2011 Карпаты 0:1 Динамо Киев Премьер-лига
- 07.08.2011 Динамо Киев 2:0 Карпаты Премьер-лига
- 07.05.2011 Карпаты 1:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 16.10.2010 Динамо Киев 1:0 Карпаты Премьер-лига
- 24.04.2010 Карпаты 1:0 Динамо Киев Премьер-лига
- 31.10.2009 Динамо Киев 1:1 Карпаты Премьер-лига
- 16.05.2009 Карпаты 1:4 Динамо Киев Премьер-лига
- 01.11.2008 Динамо Киев 4:0 Карпаты Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Сталь Каменское
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Олимпик Дн
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Шахтёр Дн
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|5.
|Ворскла
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|Звезда Кропивницкий
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Мариуполь
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Верес
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|Заря
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Александрия
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|Карпаты
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Черноморец Од
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 50 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Динамо Киев - Карпаты, который состоится 29.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Динамо Киев - Карпаты, который состоится 29.07.2017.
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Прогнозы на матч Динамо Киев - Карпаты
Динамо Киев
90.2% (83)
Ничья:
5.4% (5)
Карпаты
4.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Динамо Киев:
45.7% (42)
2:1 Динамо Киев:
15.2% (14)
3:0 Динамо Киев:
10.9% (10)
1:0 Динамо Киев:
9.8% (9)
1:1 Ничья:
5.4% (5)
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