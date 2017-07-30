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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Ника
1:1
Конец матча
1:0
6' ГолКулиш Станислав
45' Желтая карточкаПрийма Василий
1:1
48' ПенальтиГречишкин Дмитрий
48' Желтая карточкаГитченко Андрей
58' Желтая карточкаIury
69' Желтая карточкаЧеботаев Сергей
|
6'
1:0
45'
48'
1:1
48'
58'
69'
Состав команд
Александрия
- Основной состав
- 24 Леванидов Владислав Вратарь
- 17 Гитченко Андрей Защитник
- 5 Бондаренко Валерий Защитник
- 20 Пашаев Павел Защитник
- 11 Цуриков Андрей Защитник
- 29 Бацула Андрей Защитник
- 72 Козак Михаил Полузащитник
- 6 Каленчук Максим Полузащитник
- 44 Банада Евгений Полузащитник
- 7 Кулиш Станислав Нападающий
- 9 Пономарь Виталий Нападающий
- Запасные игроки
- 79 Панькив Юрий Вратарь
- 87 Басов Сергей Защитник
- 2 Чеботаев Сергей Защитник
- 15 Запорожан Андрей Полузащитник
- 13 Чорний Артём Полузащитник
- 18 Ситало Артём Нападающий
- 14 Полярус Артём Нападающий
- Главный тренер: Шаран Владимир
Заря
- Основной состав
- 16 Лунин Андрей Вратарь
- 5 Гордиенко Артём Защитник
- 3 Сваток Александр Защитник
- 2 Сухоцкий Артём Защитник
- 4 Прийма Василий Полузащитник
- 7 Кочергин Владислав Полузащитник
- 24 Гречишкин Дмитрий Полузащитник
- 9 Калитвинцев Владислав Полузащитник
- 8 Харатин Игорь Полузащитник
- 27 Кабаев Владислав Нападающий
- 95 Iury Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Шевченко Алексей Вратарь
- 39 Опанасенко Евгений Защитник
- 44 Чечер Вячеслав Защитник
- 10 Леонидас Соарес Полузащитник
- 19 Лунёв Максим Нападающий
- 11 Паулиньо Виктор Нападающий
- 20 Silas II
- Главный тренер: Вернидуб Юрий
Предыдущие игры
Александрия (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 27.07.2017 Астра 0:0 Александрия ЛЕ
- 22.07.2017 Верес 0:0 Александрия ПЛ
- 16.07.2017 Александрия 0:2 Олимпик Дн ПЛ
- 06.07.2017 Александрия 1:3 АЗ Алкмаар ТМК
- 05.07.2017 Александрия 0:3 Брюгге ТМК
- 01.07.2017 Витесс 0:2 Александрия ТМК
- 31.05.2017 Александрия 1:1 Шахтёр Дн ПЛ
- 26.05.2017 Олимпик Дн 0:0 Александрия ПЛ
- 21.05.2017 Александрия 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 13.05.2017 Заря 1:0 Александрия ПЛ
- 07.05.2017 Динамо Киев 6:0 Александрия ПЛ
- 30.04.2017 Шахтёр Дн 1:0 Александрия ПЛ
- 22.04.2017 Александрия 1:0 Олимпик Дн ПЛ
- 16.04.2017 Черноморец Од 1:0 Александрия ПЛ
- 09.04.2017 Александрия 0:0 Заря ПЛ
- 02.04.2017 Александрия 1:4 Динамо Киев ПЛ
- 18.03.2017 Сталь Каменское 4:1 Александрия ПЛ
- 11.03.2017 Александрия 0:0 ФК Днепр ПЛ
- 05.03.2017 Карпаты 1:0 Александрия ПЛ
- 25.02.2017 Александрия 6:0 Волынь ПЛ
Заря (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 23.07.2017 Заря 1:1 Мариуполь ПЛ
- 16.07.2017 Заря 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 10.07.2017 Заря 0:2 Урал ТМК
- 31.05.2017 Заря 2:0 Олимпик Дн ПЛ
- 26.05.2017 Черноморец Од 0:1 Заря ПЛ
- 21.05.2017 Динамо Киев 1:2 Заря ПЛ
- 13.05.2017 Заря 1:0 Александрия ПЛ
- 06.05.2017 Шахтёр Дн 3:2 Заря ПЛ
- 30.04.2017 Олимпик Дн 1:1 Заря ПЛ
- 23.04.2017 Заря 1:2 Черноморец Од ПЛ
- 14.04.2017 Заря 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 09.04.2017 Александрия 0:0 Заря ПЛ
- 02.04.2017 Заря 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 19.03.2017 Волынь 0:1 Заря ПЛ
- 12.03.2017 Заря 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 05.03.2017 Ворскла 1:2 Заря ПЛ
- 25.02.2017 Заря 1:2 Динамо Киев ПЛ
- 11.12.2016 Сталь Каменское 0:2 Заря ПЛ
- 08.12.2016 Заря 0:2 Манчестер Юнайтед ЛЕ
- 03.12.2016 Заря 2:3 ФК Днепр ПЛ
Последние игры между собой
Александрия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Заря: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
- 13.05.2017 Заря 1:0 Александрия Премьер-лига
- 09.04.2017 Александрия 0:0 Заря Премьер-лига
- 19.11.2016 Заря 1:2 Александрия Премьер-лига
- 13.08.2016 Александрия 0:1 Заря Премьер-лига
- 16.04.2016 Александрия 2:0 Заря Премьер-лига
- 27.09.2015 Заря 1:1 Александрия Премьер-лига
- 30.10.2014 Заря 1:1 Александрия Кубок
- 26.09.2014 Александрия 0:1 Заря Кубок
- 27.11.2011 Александрия 1:0 Заря Премьер-лига
- 22.07.2011 Заря 2:0 Александрия Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|3.
|Сталь Каменское
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Ворскла
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|6.
|Олимпик Дн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|7.
|Верес
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|8.
|Заря
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|9.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|10.
|Александрия
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|11.
|Карпаты
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
77'
Заря производит замену. Калитвинцев Владислав уходит, и Опанасенко Евгений заменяет его
75'
Александрия производит замену. Козак Михаил уходит, и Полярус Артём заменяет его
69'
Чеботаев Сергей получает желтую карточку.
65'
Александрия производит замену. Пашаев Павел уходит, и Чеботаев Сергей заменяет его
58'
Iury получает желтую карточку.
57'
Александрия производит замену. Пономарь Виталий уходит, и Ситало Артём заменяет его
48'
Гитченко Андрей получает желтую карточку.
48'
Г О О О О О Л - Гречишкин Дмитрий из команды Заря забивает пенальти
46'
Заря производит замену. Кабаев Владислав уходит, и Паулиньо Виктор заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Заря производит замену. Кочергин Владислав уходит, и Silas заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Прийма Василий получает желтую карточку.
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кулиш Станислав.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Nika. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Александрия 1:1 Заря
Александрия
15.8% (27)
Ничья:
39.8% (68)
Заря
44.4% (76)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.9% (58)
0:1 Заря:
22.2% (38)
1:2 Заря:
18.7% (32)
1:0 Александрия:
8.8% (15)
2:1 Александрия:
5.3% (9)
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