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Стадион:
Александрия
1:1
Конец матча
Заря
0'
1:0
6' Гол
Кулиш Станислав
45' Желтая карточка
Прийма Василий
1:1
48' Пенальти
Гречишкин Дмитрий
48' Желтая карточка
Гитченко Андрей
58' Желтая карточка
Iury
69' Желтая карточка
Чеботаев Сергей
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
77'
Заря производит замену. Калитвинцев Владислав уходит, и Опанасенко Евгений заменяет его
75'
Александрия производит замену. Козак Михаил уходит, и Полярус Артём заменяет его
Желтая карточка
69'
Чеботаев Сергей получает желтую карточку.
65'
Александрия производит замену. Пашаев Павел уходит, и Чеботаев Сергей заменяет его
Желтая карточка
58'
Iury получает желтую карточку.

57'
Александрия производит замену. Пономарь Виталий уходит, и Ситало Артём заменяет его
Желтая карточка
48'
Гитченко Андрей получает желтую карточку.
Описание гола
48'
Г О О О О О Л - Гречишкин Дмитрий из команды Заря забивает пенальти
46'
Заря производит замену. Кабаев Владислав уходит, и Паулиньо Виктор заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Заря производит замену. Кочергин Владислав уходит, и Silas заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Прийма Василий получает желтую карточку.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кулиш Станислав.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Nika. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Александрия 1:1 Заря
Александрия
15.8% (27)
Ничья:
39.8% (68)
Заря
44.4% (76)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.9% (58)
Заря:
22.2% (38)
Заря:
18.7% (32)
Александрия:
8.8% (15)
Александрия:
5.3% (9)
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