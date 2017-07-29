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Стадион:
Ворскла
2:1
Конец матча
Звезда Кропивницкий
0'
1:0
20' Гол в свои ворота
Оганесян Арман
1:1
25' Гол
Драченко Максим
66' Желтая карточка
Драченко Максим
76' Желтая карточка
Эсеола Адеринсола
81' Желтая карточка
Пердута Игорь
2:1
84' Гол
Загорулько Артур
90' Желтая карточка
Панфилов Вячеслав
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Панфилов Вячеслав получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Ворскла производит замену. Коломоец Юрий уходит, и Кулач Владислав заменяет его
86'
Звезда Кропивницкий производит замену. Arnaud Guedj уходит, и Kyrylo Dryshliuk заменяет его
Описание гола
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Загорулько Артур.
Желтая карточка
81'
Пердута Игорь получает желтую карточку.

76'
Звезда Кропивницкий производит замену. Эсеола Адеринсола уходит, и Панфилов Вячеслав заменяет его
Желтая карточка
76'
Эсеола Адеринсола получает желтую карточку.
71'
Ворскла производит замену. Ребенок Павел уходит, и Одарюк Владимир заменяет его
69'
Ворскла производит замену. Кравченко Дмитрий уходит, и Загорулько Артур заменяет его
Желтая карточка
66'
Драченко Максим получает желтую карточку.
61'
Звезда Кропивницкий производит замену. Оганесян Арман уходит, и Чичиков Алексей заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Драченко Максим.
Описание гола
20'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Оганесян Арман отправил мяч в свои ворота.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ворскла 2:1 Звезда Кропивницкий
Ворскла
75.3% (116)
Ничья:
19.5% (30)
Звезда Кропивницкий
5.2% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Ворскла:
48.1% (74)
Ничья:
14.9% (23)
Ворскла:
14.9% (23)
Ворскла:
11.7% (18)
Звезда Кропивницкий:
2.6% (4)
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