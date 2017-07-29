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Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
2:1
Конец матча
1:0
20' Гол в свои воротаОганесян Арман
1:1
25' ГолДраченко Максим
66' Желтая карточкаДраченко Максим
76' Желтая карточкаЭсеола Адеринсола
81' Желтая карточкаПердута Игорь
2:1
84' ГолЗагорулько Артур
90' Желтая карточкаПанфилов Вячеслав
|
20'
1:0
25'
1:1
66'
81'
84'
2:1
Состав команд
Ворскла
- Основной состав
- 1 Шуст Богдан Вратарь
- 44 Даллку Ардин Защитник
- 33 Чижов Александр Защитник
- 17 Чеснаков Владимир Защитник
- 25 Матвиенко Николай Защитник
- 82 Ребенок Павел Полузащитник
- 29 Кравченко Дмитрий Полузащитник
- 7 Кадымян Гегам Полузащитник
- 11 Шарпар Вячеслав Полузащитник
- 4 Пердута Игорь Полузащитник
- 26 Коломоец Юрий Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Ткаченко Александр Вратарь
- 23 Сапай Вадим Защитник
- 19 Одарюк Владимир Полузащитник
- 8 Ткачук Андрей Полузащитник
- 6 Скляр Александр Полузащитник
- 10 Кулач Владислав Нападающий
- 9 Загорулько Артур Нападающий
- Главный тренер: Сачко Василий
Звезда Кропивницкий
- Основной состав
- 44 Паст Евгений Вратарь
- 20 Фатеев Дмитрий Защитник
- 19 Оганесян Арман Защитник
- 55 Ковалёв Максим Защитник
- 2 Качараба Тарас Защитник
- 9 Эсеола Адеринсола Полузащитник
- 22 Гедж Арно Полузащитник
- 21 Загальский Игорь Полузащитник
- 8 Полегенько Павел Полузащитник
- 7 Драченко Максим Полузащитник
- 29 Прядун Максим Нападающий
- Запасные игроки
- 41 Лепка Роман Вратарь
- 23 Маткобожик Александр Защитник
- 27 Дрышлюк Кирилл Полузащитник
- 28 Панфилов Вячеслав Нападающий
- 77 Чичиков Алексей Нападающий
- 6 Marc Castells
- Главный тренер: Монарёв Роман
Предыдущие игры
Ворскла (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 23.07.2017 Карпаты 1:3 Ворскла ПЛ
- 18.07.2017 Ворскла 0:3 Шахтёр Дн ПЛ
- 31.05.2017 Сталь Каменское 0:0 Ворскла ПЛ
- 27.05.2017 Ворскла 1:0 ФК Днепр ПЛ
- 21.05.2017 Карпаты 0:1 Ворскла ПЛ
- 14.05.2017 Ворскла 1:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 05.05.2017 Волынь 0:1 Ворскла ПЛ
- 29.04.2017 Ворскла 2:0 Сталь Каменское ПЛ
- 22.04.2017 ФК Днепр 2:0 Ворскла ПЛ
- 15.04.2017 Ворскла 0:0 Карпаты ПЛ
- 08.04.2017 Звезда Кропивницкий 1:0 Ворскла ПЛ
- 01.04.2017 Ворскла 2:0 Волынь ПЛ
- 18.03.2017 Ворскла 0:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 11.03.2017 Олимпик Дн 3:2 Ворскла ПЛ
- 05.03.2017 Ворскла 1:2 Заря ПЛ
- 26.02.2017 Шахтёр Дн 2:1 Ворскла ПЛ
- 10.12.2016 Волынь 0:1 Ворскла ПЛ
- 03.12.2016 Ворскла 2:2 Динамо Киев ПЛ
- 30.11.2016 ФК Днепр 1:0 Ворскла К
- 26.11.2016 Сталь Каменское 0:1 Ворскла ПЛ
Звезда Кропивницкий (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 23.07.2017 Звезда Кропивницкий 0:0 Олимпик Дн ПЛ
- 16.07.2017 Карпаты 1:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 31.05.2017 Карпаты 2:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 27.05.2017 Звезда Кропивницкий 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 20.05.2017 Звезда Кропивницкий 2:0 Волынь ПЛ
- 14.05.2017 Ворскла 1:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 07.05.2017 Звезда Кропивницкий 1:1 ФК Днепр ПЛ
- 29.04.2017 Звезда Кропивницкий 3:2 Карпаты ПЛ
- 23.04.2017 Сталь Каменское 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 16.04.2017 Волынь 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 08.04.2017 Звезда Кропивницкий 1:0 Ворскла ПЛ
- 01.04.2017 ФК Днепр 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 18.03.2017 Ворскла 0:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 12.03.2017 Звезда Кропивницкий 2:0 Динамо Киев ПЛ
- 05.03.2017 Сталь Каменское 3:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 26.02.2017 Звезда Кропивницкий 1:1 ФК Днепр ПЛ
- 11.12.2016 Карпаты 2:3 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 04.12.2016 Звезда Кропивницкий 1:1 Александрия ПЛ
- 26.11.2016 Черноморец Од 2:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 20.11.2016 Звезда Кропивницкий 2:0 Волынь ПЛ
Последние игры между собой
Ворскла: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Звезда Кропивницкий: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Шахтёр Дн
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|3.
|Сталь Каменское
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Ворскла
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Олимпик Дн
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Мариуполь
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Верес
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|Звезда Кропивницкий
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|9.
|Заря
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Александрия
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|Карпаты
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|12.
|Черноморец Од
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Второй тайм
90'
Панфилов Вячеслав получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Ворскла производит замену. Коломоец Юрий уходит, и Кулач Владислав заменяет его
86'
Звезда Кропивницкий производит замену. Arnaud Guedj уходит, и Kyrylo Dryshliuk заменяет его
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Загорулько Артур.
81'
Пердута Игорь получает желтую карточку.
76'
Звезда Кропивницкий производит замену. Эсеола Адеринсола уходит, и Панфилов Вячеслав заменяет его
76'
Эсеола Адеринсола получает желтую карточку.
71'
Ворскла производит замену. Ребенок Павел уходит, и Одарюк Владимир заменяет его
69'
Ворскла производит замену. Кравченко Дмитрий уходит, и Загорулько Артур заменяет его
66'
Драченко Максим получает желтую карточку.
61'
Звезда Кропивницкий производит замену. Оганесян Арман уходит, и Чичиков Алексей заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Драченко Максим.
20'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Оганесян Арман отправил мяч в свои ворота.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ворскла 2:1 Звезда Кропивницкий
Ворскла
75.3% (116)
Ничья:
19.5% (30)
Звезда Кропивницкий
5.2% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Ворскла:
48.1% (74)
1:1 Ничья:
14.9% (23)
2:1 Ворскла:
14.9% (23)
2:0 Ворскла:
11.7% (18)
0:1 Звезда Кропивницкий:
2.6% (4)
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