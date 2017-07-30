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Стадион:
Мариуполь
3:0
Второй тайм: 68'
Черноморец Од
0'
1:0
33' Пенальти
Вакуленко Сергей
52' Желтая карточка
Рахманов Артём
2:0
53' Гол
Фомин Руслан
3:0
56' Гол
Вакуленко Сергей
59' Желтая карточка
Фомин Руслан
68'
Второй тайм
Желтая карточка
59'
Фомин Руслан получает желтую карточку.
56'
Черноморец Од производит замену. Бобко Иван уходит, и Мусолитин Николай заменяет его
Описание гола
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вакуленко Сергей.
54'
Мариуполь производит замену. Болбат Сергей уходит, и Кожанов Денис заменяет его
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фомин Руслан.
Желтая карточка
52'
Рахманов Артём получает желтую карточку.
46'
Черноморец Од производит замену. Татарков Никита уходит, и Третьяков Максим заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
33'
Г О О О О О Л - Вакуленко Сергей из команды Мариуполь забивает пенальти
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ilyichivets Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мариуполь 3:0 Черноморец Од
Мариуполь
31.3% (52)
Ничья:
42.2% (70)
Черноморец Од
26.5% (44)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
37.3% (62)
Мариуполь:
19.3% (32)
Черноморец Од:
12.7% (21)
Черноморец Од:
11.4% (19)
Мариуполь:
9% (15)
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