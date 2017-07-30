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Стадион: Ильичёвец
3:0
Второй тайм: 68'
1:0
33' ПенальтиВакуленко Сергей
52' Желтая карточкаРахманов Артём
2:0
53' ГолФомин Руслан
3:0
56' ГолВакуленко Сергей
59' Желтая карточкаФомин Руслан
|
33'
1:0
52'
53'
2:0
56'
3:0
59'
Состав команд
Мариуполь
- Основной состав
- 12 Худжамов Рустам Вратарь
- 79 Вакуленко Сергей Защитник
- 20 Кирюханцев Игорь Защитник
- 4 Неплях Евгений Защитник
- 13 Яворский Сергей Защитник
- 7 Кисиль Руслан Полузащитник
- 50 Болбат Сергей Полузащитник
- 11 Чурко Вячеслав Полузащитник
- 8 Кольцов Виталий Полузащитник
- 9 Мишнёв Дмитрий Полузащитник
- 86 Фомин Руслан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гальчук Евгений Вратарь
- 30 Белый Максим Игоревич Защитник
- 88 Рудыка Сергей Защитник
- 29 Кожанов Денис Полузащитник
- 6 Виценец Виталий Полузащитник
- 17 Гомис Роджер Полузащитник
- 19 Тищенко Игорь Нападающий
- Главный тренер: Севидов Александр
Черноморец Од
- Основной состав
- 71 Безрук Дмитрий Вратарь
- 90 Рахманов Артём Защитник
- 16 Новотрясов Артур Защитник
- 96 Каплиенко Александр Защитник
- 39 Балан Денис Защитник
- 89 Политыло Сергей Полузащитник
- 10 Каверин Виталий Полузащитник
- 6 Ковалец Кирилл Полузащитник
- 8 Бобко Иван Полузащитник
- 4 Татарков Никита Нападающий
- 9 Хобленко Алексей Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Смородин Сергей Вратарь
- 42 Зубейко Евгений Защитник
- 23 Норенков Денис Полузащитник
- 75 Третьяков Максим Полузащитник
- 20 Машнин Александр Полузащитник
- 69 Антонов Алексей Геннадьевич Нападающий
- 7 Мусолитин Николай Нападающий
- Главный тренер: Бабич Александр
Предыдущие игры
Мариуполь (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 23.07.2017 Заря 1:1 Мариуполь ПЛ
- 16.07.2017 Мариуполь 0:0 Верес ПЛ
- 02.06.2017 Мариуполь 1:1 Десна ПД
- 27.05.2017 Авангард Краматорск 2:1 Мариуполь ПД
- 21.05.2017 Мариуполь 3:1 Колос Ковалёвка ПД
- 17.05.2017 Тернополь 0:1 Мариуполь ПД
- 13.05.2017 Мариуполь 1:1 Верес ПД
- 08.05.2017 Буковина 0:2 Мариуполь ПД
- 03.05.2017 Мариуполь 2:0 Гелиос Харьков ПД
- 28.04.2017 Днепр Черкассы 1:2 Мариуполь ПД
- 22.04.2017 Мариуполь 1:0 Нефтяник-Укрнефть ПД
- 15.04.2017 Николаев 1:2 Мариуполь ПД
- 08.04.2017 Сумы 0:2 Мариуполь ПД
- 01.04.2017 Мариуполь 3:0 Оболонь-Бровар ПД
- 25.03.2017 Полтава 0:2 Мариуполь ПД
- 18.03.2017 Мариуполь 0:0 Арсенал-Киев ПД
- 26.11.2016 Николаев 0:0 Мариуполь К
- 19.11.2016 Ингулец 1:1 Мариуполь ПД
- 14.11.2016 Мариуполь 3:1 Горняк-Спорт ПД
- 09.11.2016 Скала Стрый 0:1 Мариуполь ПД
Черноморец Од (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 22.07.2017 Черноморец Од 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 18.07.2017 Динамо Киев 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 31.05.2017 Динамо Киев 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 26.05.2017 Черноморец Од 0:1 Заря ПЛ
- 21.05.2017 Александрия 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 13.05.2017 Черноморец Од 0:3 Шахтёр Дн ПЛ
- 06.05.2017 Олимпик Дн 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 30.04.2017 Черноморец Од 1:4 Динамо Киев ПЛ
- 23.04.2017 Заря 1:2 Черноморец Од ПЛ
- 16.04.2017 Черноморец Од 1:0 Александрия ПЛ
- 09.04.2017 Шахтёр Дн 1:2 Черноморец Од ПЛ
- 01.04.2017 Черноморец Од 0:0 Олимпик Дн ПЛ
- 17.03.2017 Динамо Киев 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 11.03.2017 Черноморец Од 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 04.03.2017 ФК Днепр 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 26.02.2017 Черноморец Од 1:0 Карпаты ПЛ
- 11.12.2016 Александрия 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 03.12.2016 Черноморец Од 0:0 Волынь ПЛ
- 26.11.2016 Черноморец Од 2:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 19.11.2016 Олимпик Дн 1:0 Черноморец Од ПЛ
Последние игры между собой
Мариуполь: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Черноморец Од: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
- 27.02.2015 Черноморец Од 0:0 Мариуполь Премьер-лига
- 04.08.2014 Мариуполь 3:3 Черноморец Од Премьер-лига
- 30.03.2014 Мариуполь 3:1 Черноморец Од Премьер-лига
- 01.09.2013 Черноморец Од 1:0 Мариуполь Премьер-лига
- 27.04.2013 Черноморец Од 1:1 Мариуполь Премьер-лига
- 06.10.2012 Мариуполь 2:1 Черноморец Од Премьер-лига
- 03.03.2012 Черноморец Од 1:0 Мариуполь Премьер-лига
- 14.08.2011 Мариуполь 1:1 Черноморец Од Премьер-лига
- 28.03.2010 Черноморец Од 1:1 Мариуполь Премьер-лига
- 19.09.2009 Мариуполь 2:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 02.05.2009 Черноморец Од 3:2 Мариуполь Премьер-лига
- 18.10.2008 Мариуполь 1:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 15.12.2007 Черноморец Од 4:0 Мариуполь Кубок
- 09.12.2007 Мариуполь 2:1 Черноморец Од Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|3.
|Сталь Каменское
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Ворскла
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Мариуполь
|3:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|6.
|Олимпик Дн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|9.
|Заря
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Александрия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|Карпаты
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|12.
|Черноморец Од
|0:3 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Второй тайм
59'
Фомин Руслан получает желтую карточку.
56'
Черноморец Од производит замену. Бобко Иван уходит, и Мусолитин Николай заменяет его
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вакуленко Сергей.
54'
Мариуполь производит замену. Болбат Сергей уходит, и Кожанов Денис заменяет его
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фомин Руслан.
52'
Рахманов Артём получает желтую карточку.
46'
Черноморец Од производит замену. Татарков Никита уходит, и Третьяков Максим заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
33'
Г О О О О О Л - Вакуленко Сергей из команды Мариуполь забивает пенальти
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ilyichivets Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мариуполь 3:0 Черноморец Од
Мариуполь
31.3% (52)
Ничья:
42.2% (70)
Черноморец Од
26.5% (44)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
37.3% (62)
1:0 Мариуполь:
19.3% (32)
0:1 Черноморец Од:
12.7% (21)
1:2 Черноморец Од:
11.4% (19)
2:1 Мариуполь:
9% (15)
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