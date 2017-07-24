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Стадион:
Монако
 
Позже
ПСЖ
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 18 часов 21 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Монако - ПСЖ, который состоится 29.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Монако - ПСЖ
Монако
12% (11)
Ничья:
18.5% (17)
ПСЖ
69.6% (64)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
48.9% (45)
Ничья:
10.9% (10)
ПСЖ:
6.5% (6)
ПСЖ:
5.4% (5)
Монако:
5.4% (5)
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