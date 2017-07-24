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Стадион: Stade de Tanger
Предыдущие игры
Монако (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 22.07.2017 Спортинг Л 2:1 Монако ТМК
- 19.07.2017 Монако 1:1 Фенербахче ТМК
- 16.07.2017 Монако 0:0 ПСВ ТМК
- 15.07.2017 Монако 4:2 Сток Сити ТМК
- 09.07.2017 Рапид Вена 2:2 Монако ТМК
- 07.07.2017 Санкт-Пёльтен 0:3 Монако ТМК
- 20.05.2017 Ренн 2:3 Монако Л1
- 17.05.2017 Монако 2:0 Сент-Этьен Л1
- 14.05.2017 Монако 4:0 Лилль Л1
- 09.05.2017 Ювентус 2:1 Монако ЛЧ
- 06.05.2017 Нанси 0:3 Монако Л1
- 03.05.2017 Монако 0:2 Ювентус ЛЧ
- 29.04.2017 Монако 3:1 Тулуза Л1
- 26.04.2017 ПСЖ 5:0 Монако КФ
- 23.04.2017 Лион 1:2 Монако Л1
- 19.04.2017 Монако 3:1 Боруссия Д ЛЧ
- 15.04.2017 Монако 2:1 Дижон Л1
- 12.04.2017 Боруссия Д 2:3 Монако ЛЧ
- 08.04.2017 Анже 0:1 Монако Л1
- 04.04.2017 Монако 2:1 Лилль КФ
ПСЖ (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 23.07.2017 ПСЖ 2:4 Тоттенхэм МКЧ
- 20.07.2017 Рома 1:1 ПСЖ МКЧ
- 14.07.2017 ПСЖ 1:1 Париж ТМК
- 27.05.2017 Анже 0:1 ПСЖ КФ
- 20.05.2017 ПСЖ 1:1 Кан Л1
- 14.05.2017 Сент-Этьен 0:5 ПСЖ Л1
- 06.05.2017 ПСЖ 5:0 Бастия Л1
- 30.04.2017 Ницца 3:1 ПСЖ Л1
- 26.04.2017 ПСЖ 5:0 Монако КФ
- 22.04.2017 ПСЖ 2:0 Монпелье Л1
- 18.04.2017 Мец 2:3 ПСЖ Л1
- 14.04.2017 Анже 0:2 ПСЖ Л1
- 09.04.2017 ПСЖ 4:0 Генгам Л1
- 05.04.2017 Авранш 0:4 ПСЖ КФ
- 01.04.2017 Монако 1:4 ПСЖ КЛ
- 19.03.2017 ПСЖ 2:1 Лион Л1
- 12.03.2017 Лорьян 1:2 ПСЖ Л1
- 08.03.2017 Барселона 6:1 ПСЖ ЛЧ
- 04.03.2017 ПСЖ 1:0 Нанси Л1
- 01.03.2017 Ньор 0:2 ПСЖ КФ
Последние игры между собой
Монако: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
ПСЖ: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
- 26.04.2017 ПСЖ 5:0 Монако Кубок Франции
- 01.04.2017 Монако 1:4 ПСЖ Кубок лиги
- 29.01.2017 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1
- 28.08.2016 Монако 3:1 ПСЖ Лига 1
- 20.03.2016 ПСЖ 0:2 Монако Лига 1
- 30.08.2015 Монако 0:3 ПСЖ Лига 1
- 04.03.2015 ПСЖ 2:0 Монако Кубок Франции
- 01.03.2015 Монако 0:0 ПСЖ Лига 1
- 05.10.2014 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1
- 10.02.2014 Монако 1:1 ПСЖ Лига 1
- 22.09.2013 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1
- 07.05.2011 Монако 1:1 ПСЖ Лига 1
- 18.12.2010 ПСЖ 2:2 Монако Лига 1
- 01.05.2010 Монако 0:1 ПСЖ Кубок
- 20.01.2010 ПСЖ 0:1 Монако Лига 1
- 13.09.2009 Монако 2:0 ПСЖ Лига 1
- 30.05.2009 ПСЖ 0:0 Монако Лига 1
- 24.09.2008 Монако 0:1 ПСЖ Кубок лиги
- 09.08.2008 Монако 1:0 ПСЖ Лига 1
- 23.02.2008 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 21 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Монако - ПСЖ, который состоится 29.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Монако - ПСЖ, который состоится 29.07.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Монако - ПСЖ
Монако
12% (11)
Ничья:
18.5% (17)
ПСЖ
69.6% (64)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 ПСЖ:
48.9% (45)
1:1 Ничья:
10.9% (10)
0:1 ПСЖ:
6.5% (6)
0:2 ПСЖ:
5.4% (5)
2:1 Монако:
5.4% (5)
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