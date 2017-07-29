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Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
21' Красная карточкаGrzegorz Baran
1:0
71' ГолХямяляйнен Каспер
2:0
90' ГолКухарчик Михал
|
21'
71'
1:0
90'
2:0
Состав команд
14
Глоушек
Адам
21
Нодь
Доминик
Легия 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Маляж Аркадиуш Вратарь
- 55 Енджейчик Артур Защитник
- 4 Червински Якуб Защитник
- 2 Паздан Михал Защитник
- 14 Глоушек Адам Защитник
- 15 Копчински Михал Полузащитник
- 31 Мончиньски Кжиштоф Полузащитник
- 21 Нодь Доминик Полузащитник
- 8 Паскуато Кристиан Полузащитник
- 18 Кухарчик Михал Полузащитник
- 99 Садику Армандо Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Цежняк Радослав Вратарь
- 5 Домбровски Мацей Защитник
- 53 Sebastian Szymanski III Полузащитник
- 75 Мулин Тибо Полузащитник
- 7 Перейра Илдеберту Полузащитник
- 6 Гильерме Маркес Полузащитник
- 22 Хямяляйнен Каспер Полузащитник
- Главный тренер: Магера Яцек
Сандецья 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Michal Gliwa Вратарь
- 3 Lukas Kuban Защитник
- 5 Dawid Szufryn Защитник
- 28 Michal Piter-Bucko Защитник
- 70 Бжиски Томаш Защитник
- 37 Бартломиедж Дудзич Полузащитник
- 7 Grzegorz Baran Полузащитник
- 10 Wojciech Trochim Полузащитник
- 22 Мрац Патрик Полузащитник
- 33 Bartlomiej Kasprzak Полузащитник
- 26 Filip Piszczek Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Крачунов Пламен Защитник
- 92 Колев Александар Нападающий
- 11 Кожим Мацей Нападающий
- 21 Цетнарски Матеуш Нападающий
- 17 Adrian Basta
- 16 Lukasz Radlinski
- 20 Adrian Danek
- Главный тренер: Radoslaw Mroczkowski
Предыдущие игры
Легия (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 26.07.2017 Астана 3:1 Легия ЛЧ
- 22.07.2017 Легия 1:1 Корона Кельце Э
- 19.07.2017 Легия 6:0 Мариехамн ЛЧ
- 15.07.2017 Гурник Забже 3:1 Легия Э
- 12.07.2017 Мариехамн 0:3 Легия ЛЧ
- 07.07.2017 Легия 1:1 Арка Гдыня С
- 04.06.2017 Легия 0:0 Лехия Гданьск ЭГА
- 28.05.2017 Корона Кельце 0:1 Легия ЭГА
- 21.05.2017 Ягеллония 0:0 Легия ЭГА
- 17.05.2017 Легия 2:0 Лех ЭГА
- 14.05.2017 Легия 6:0 Нецеча ЭГА
- 07.05.2017 Погонь Щецин 0:2 Легия ЭГА
- 30.04.2017 Легия 1:1 Висла Краков ЭГА
- 22.04.2017 Краковия 1:2 Легия Э
- 17.04.2017 Легия 0:0 Корона Кельце Э
- 09.04.2017 Лех 1:2 Легия Э
- 01.04.2017 Легия 2:0 Погонь Щецин Э
- 19.03.2017 Лехия Гданьск 1:2 Легия Э
- 12.03.2017 Легия 1:0 Висла Краков Э
- 03.03.2017 Заглембе Любин 1:3 Легия Э
Сандецья (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 21.07.2017 Сандецья 0:0 Арка Гдыня Э
- 16.07.2017 Лех 0:0 Сандецья Э
- 04.06.2017 Мидш 2:0 Сандецья ПД
- 28.05.2017 Сандецья 0:0 Висля Пулявы ПД
- 20.05.2017 Подбескидзе 2:1 Сандецья ПД
- 16.05.2017 Сандецья 5:2 Знич Прушков ПД
- 12.05.2017 ГКС Катовице 0:1 Сандецья ПД
- 06.05.2017 Сандецья 2:1 Стомил Олштын ПД
- 29.04.2017 Хойничанка 1:2 Сандецья ПД
- 22.04.2017 Сандецья 1:0 Хробры ПД
- 19.04.2017 Сандецья 1:0 Сталь Мелец ПД
- 15.04.2017 Вигры Сувалки 0:1 Сандецья ПД
- 08.04.2017 Сандецья 3:1 Бытовия ПД
- 05.04.2017 Тыхы 2:1 Сандецья ПД
- 31.03.2017 Олимпия Грудзёнз 2:0 Сандецья ПД
- 25.03.2017 Сандецья 4:1 Ключборк ПД
- 17.03.2017 Гурник Забже 2:0 Сандецья ПД
- 11.03.2017 Сандецья 5:0 Заглембе Сосновец ПД
- 04.03.2017 Сандецья 4:0 Погонь Седлице ПД
- 12.11.2016 Сандецья 1:0 Мидш ПД
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заглембе Любин
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Ягеллония
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Гурник Забже
|3:1
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Висла Краков
|1:3
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Арка Гдыня
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Краковия
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Легия
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Висла
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|Шлёнск
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Сандецья
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|13.
|Корона Кельце
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Лех
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Пяст
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Нецеча
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кухарчик Михал.
75'
Сандецья производит замену. Бартломиедж Дудзич уходит, и Кожим Мацей заменяет его
71'
Легия производит замену. Мончиньски Кжиштоф уходит, и Мулин Тибо заменяет его
71'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хямяляйнен Каспер.
68'
Легия производит замену. Глоушек Адам уходит, и Хямяляйнен Каспер заменяет его
55'
Сандецья производит замену. Мрац Патрик уходит, и Колев Александар заменяет его
55'
Легия производит замену. Паскуато Кристиан уходит, и Гильерме Маркес заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
25'
Сандецья производит замену. Войцех Трохим уходит, и Крачунов Пламен заменяет его
21'
УДАЛЕНИЕ! Гжегож Баран получил жёлтую карточку и покинул поле.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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