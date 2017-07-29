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Стадион:
Легия
2:0
Конец матча
Сандецья
0'
21' Красная карточка
Grzegorz Baran
1:0
71' Гол
Хямяляйнен Каспер
2:0
90' Гол
Кухарчик Михал
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кухарчик Михал.
75'
Сандецья производит замену. Бартломиедж Дудзич уходит, и Кожим Мацей заменяет его
71'
Легия производит замену. Мончиньски Кжиштоф уходит, и Мулин Тибо заменяет его
Описание гола
71'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хямяляйнен Каспер.
68'
Легия производит замену. Глоушек Адам уходит, и Хямяляйнен Каспер заменяет его

55'
Сандецья производит замену. Мрац Патрик уходит, и Колев Александар заменяет его
55'
Легия производит замену. Паскуато Кристиан уходит, и Гильерме Маркес заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
25'
Сандецья производит замену. Войцех Трохим уходит, и Крачунов Пламен заменяет его
21'
УДАЛЕНИЕ! Гжегож Баран получил жёлтую карточку и покинул поле.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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