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Арсенал (последние 20 матчей: +14 =1 -5)
- 22.07.2017 Арсенал 0:3 Челси ТМК
- 19.07.2017 Бавария 1:1 Арсенал МКЧ
- 15.07.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Арсенал ТМК
- 13.07.2017 Сидней 0:2 Арсенал ТМК
- 27.05.2017 Арсенал 2:1 Челси К
- 21.05.2017 Арсенал 3:1 Эвертон ПЛ
- 16.05.2017 Арсенал 2:0 Сандерленд ПЛ
- 13.05.2017 Сток Сити 1:4 Арсенал ПЛ
- 10.05.2017 Саутгемптон 0:2 Арсенал ПЛ
- 07.05.2017 Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 30.04.2017 Тоттенхэм 2:0 Арсенал ПЛ
- 26.04.2017 Арсенал 1:0 Лестер ПЛ
- 23.04.2017 Арсенал 2:1 Манчестер Сити К
- 17.04.2017 Мидлсбро 1:2 Арсенал ПЛ
- 10.04.2017 Кристал Пэлас 3:0 Арсенал ПЛ
- 05.04.2017 Арсенал 3:0 Вест Хэм ПЛ
- 02.04.2017 Арсенал 2:2 Манчестер Сити ПЛ
- 18.03.2017 Вест Бромвич 3:1 Арсенал ПЛ
- 11.03.2017 Арсенал 5:0 Линкольн Сити К
- 07.03.2017 Арсенал 1:5 Бавария ЛЧ
Бенфика (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 22.07.2017 Бенфика 0:1 Халл Сити ТМК
- 20.07.2017 Бенфика 2:1 Бетис ТМК
- 15.07.2017 Бенфика 1:5 Янг Бойз КУ
- 13.07.2017 Бенфика 2:0 Ксамакс КУ
- 28.05.2017 Бенфика 2:1 Витория Гимарайнш К
- 20.05.2017 Боавишта 2:2 Бенфика ПЛ
- 13.05.2017 Бенфика 5:0 Витория Гимарайнш ПЛ
- 07.05.2017 Риу Аве 0:1 Бенфика ПЛ
- 29.04.2017 Бенфика 2:1 Эшторил ПЛ
- 22.04.2017 Спортинг Л 1:1 Бенфика ПЛ
- 14.04.2017 Бенфика 3:0 Маритиму ПЛ
- 09.04.2017 Морейренсе 0:1 Бенфика ПЛ
- 05.04.2017 Бенфика 3:3 Эшторил К
- 01.04.2017 Бенфика 1:1 Порту ПЛ
- 18.03.2017 Пасуш де Феррейра 0:0 Бенфика ПЛ
- 13.03.2017 Бенфика 4:0 Белененсеш ПЛ
- 08.03.2017 Боруссия Д 4:0 Бенфика ЛЧ
- 04.03.2017 Фейренсе 0:1 Бенфика ПЛ
- 28.02.2017 Эшторил 1:2 Бенфика К
- 25.02.2017 Бенфика 3:1 Шавиш ПЛ
Последние игры между собой
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До начала матча осталось 2 дня 14 часов 40 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал - Бенфика, который состоится 29.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал - Бенфика, который состоится 29.07.2017.
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