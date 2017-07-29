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  5. Первый дивизион А
Стадион: Зрители: 7441
Локерен
0:4
Конец матча
Брюгге
0'
0:1
5' Гол
Мехеле Брандон
0:2
17' Гол
Бонавентуре Деннис
0:3
24' Гол
Бонавентуре Деннис
32' Красная карточка
Паласиос Элибельтон
35' Желтая карточка
Кели Сами
45' Желтая карточка
Накамба Марвелус
0:4
55' Гол в свои ворота
Мирич Марко
81' Желтая карточка
Марич Мият
83' Желтая карточка
Tracy Mpati Bibuangu
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
83'
Tracy Mpati Bibuangu получает желтую карточку.
Желтая карточка
81'
Марич Мият получает желтую карточку.
80'
Локерен производит замену. Де Суттер Том уходит, и Слагвеер Лусиано заменяет его
75'
Брюгге производит замену. Накамба Марвелус уходит, и Ванакен Ханс заменяет его
60'
Локерен производит замену. Кели Сами уходит, и Робин Седер заменяет его

56'
Брюгге производит замену. Рафаэлов Лиор уходит, и Симонс Тимми заменяет его
Описание гола
55'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Мирич Марко отправил мяч в свои ворота.
46'
Брюгге производит замену. Бонавентуре Деннис уходит, и Влитинк Тибо заменяет его
46'
Локерен производит замену. Мехди Терки уходит, и Мирич Марко заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Накамба Марвелус получает желтую карточку.
Желтая карточка
35'
Кели Сами получает желтую карточку.
32'
УДАЛЕНИЕ! Паласиос Элибельтон получил жёлтую карточку и покинул поле.
Описание гола
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бонавентуре Деннис.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бонавентуре Деннис.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мехеле Брандон.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daknam Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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