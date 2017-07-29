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Стадион: Дакнам Зрители: 7441
0:1
5' ГолМехеле Брандон
0:2
17' ГолБонавентуре Деннис
0:3
24' ГолБонавентуре Деннис
32' Красная карточкаПаласиос Элибельтон
35' Желтая карточкаКели Сами
45' Желтая карточкаНакамба Марвелус
0:4
55' Гол в свои воротаМирич Марко
81' Желтая карточкаМарич Мият
83' Желтая карточкаTracy Mpati Bibuangu
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5'
0:1
17'
0:2
24'
0:3
35'
45'
55'
0:4
81'
Состав команд
14
Mehdi
Terki
10
Кели
Сами
22
Хорват
Этан
25
Вормер
Руд
Локерен 4-3-2-1
- Основной состав
- 13 Верхульст Давино Вратарь
- 2 Марцо Стефано Защитник
- 5 Марич Мият Защитник
- 20 Joher Khadim Rassoul Защитник
- 35 Tracy Mpati Bibuangu Защитник
- 8 Персоонс Коэн Полузащитник
- 14 Mehdi Terki Полузащитник
- 10 Кели Сами Полузащитник
- 17 Хуппертс Гуус Полузащитник
- 22 Де Риддер Стив Полузащитник
- 9 Де Суттер Том Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Arno Monsecour Защитник
- 6 Скуласон Ари Защитник
- 31 Кала Хуан Защитник
- 21 Мирич Марко Полузащитник
- 27 Robin Soeder Нападающий
- 24 Слагвеер Лусиано Нападающий
- 12 Ortwin de Wolf
- Главный тренер: Кристонссон Рунар
Брюгге 5-4-1
- Основной состав
- 22 Хорват Этан Вратарь
- 13 Паласиос Элибельтон Защитник
- 44 Мехеле Брандон Защитник
- 4 Энгельс Бьорн Защитник
- 24 Денсвил Стефано Защитник
- 28 Де Бок Лоренс Защитник
- 8 Рафаэлов Лиор Полузащитник
- 25 Вормер Руд Полузащитник
- 30 Накамба Марвелус Полузащитник
- 42 Бонавентуре Деннис Полузащитник
- 9 Воссен Йелле Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Юбер Гийом Вратарь
- 96 Тоуба Ахмед Защитник
- 3 Симонс Тимми Защитник
- 20 Ванакен Ханс Полузащитник
- 11 Искьердо Хосе Полузащитник
- 19 Влитинк Тибо Нападающий
- 43 Пербе Жереми Нападающий
- Главный тренер: Леко Иван
Предыдущие игры
Локерен (последние 20 матчей: +8 =9 -3)
- 18.07.2017 Дейнзе 1:2 Локерен ТМК
- 15.07.2017 Локерен 0:0 Олимпиакос ТМК
- 12.07.2017 Серкль Брюгге 2:1 Локерен ТМК
- 08.07.2017 Хамм 0:8 Локерен ТМК
- 01.07.2017 Стандард Веттерен 1:6 Локерен ТМК
- 24.06.2017 Зельзат 0:6 Локерен ТМК
- 20.05.2017 Локерен 1:1 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 17.05.2017 Кортрейк 4:4 Локерен ЛППОЗПВЛЕ
- 13.05.2017 Рузеларе 2:3 Локерен ЛППОЗПВЛЕ
- 06.05.2017 Локерен 2:2 Мускрон-Перювельз ЛППОЗПВЛЕ
- 29.04.2017 Локерен 4:1 Эйпен ЛППОЗПВЛЕ
- 26.04.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Локерен ЛППОЗПВЛЕ
- 22.04.2017 Локерен 2:1 Рузеларе ЛППОЗПВЛЕ
- 15.04.2017 Эйпен 3:3 Локерен ЛППОЗПВЛЕ
- 08.04.2017 Локерен 0:0 Кортрейк ЛППОЗПВЛЕ
- 01.04.2017 Генк 4:0 Локерен ЛППОЗПВЛЕ
- 22.03.2017 Локерен 3:1 Твенте ТМК
- 12.03.2017 Локерен 0:0 Шарлеруа ЛП
- 04.03.2017 Остенде 0:0 Локерен ЛП
- 25.02.2017 Локерен 1:2 Эйпен ЛП
Брюгге (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 26.07.2017 Брюгге 3:3 Истанбул Башакшехир ЛЧ
- 21.07.2017 Брюгге 0:2 Атлетик Б ТМК
- 19.07.2017 Спарта Роттердам 1:1 Брюгге ТМК
- 15.07.2017 Брюгге 1:3 АЗ Алкмаар ТМК
- 05.07.2017 Александрия 0:3 Брюгге ТМК
- 01.07.2017 Торхаут 0:2 Брюгге ТМК
- 28.06.2017 Уденаарде 0:6 Брюгге ТМК
- 24.06.2017 Весткапель 0:9 Брюгге ТМК
- 21.05.2017 Брюгге 2:1 Гент ЛППОЧГ
- 18.05.2017 Остенде 2:1 Брюгге ЛППОЧГ
- 14.05.2017 Брюгге 1:1 Андерлехт ЛППОЧГ
- 05.05.2017 Шарлеруа 1:3 Брюгге ЛППОЧГ
- 01.05.2017 Брюгге 2:1 Зульте-Варегем ЛППОЧГ
- 26.04.2017 Брюгге 3:1 Остенде ЛППОЧГ
- 23.04.2017 Андерлехт 2:0 Брюгге ЛППОЧГ
- 17.04.2017 Зульте-Варегем 2:2 Брюгге ЛППОЧГ
- 08.04.2017 Брюгге 1:1 Шарлеруа ЛППОЧГ
- 02.04.2017 Гент 2:1 Брюгге ЛППОЧГ
- 23.03.2017 Марбелья 0:2 Брюгге ТМК
- 12.03.2017 Брюгге 2:2 Сент-Трюйден ЛП
Последние игры между собой
Локерен: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Брюгге: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
- 12.02.2017 Локерен 1:0 Брюгге Лига Про
- 14.08.2016 Брюгге 1:0 Локерен Лига Про
- 31.01.2016 Брюгге 2:1 Локерен Лига Про
- 03.12.2015 Брюгге 1:0 Локерен Кубок
- 27.09.2015 Локерен 0:1 Брюгге Лига Про
- 15.02.2015 Брюгге 1:1 Локерен Лига Жюпиле
- 19.10.2014 Локерен 1:3 Брюгге Лига Жюпиле
- 26.04.2014 Локерен 1:3 Брюгге Лига Жюпиле
- 28.03.2014 Брюгге 5:1 Локерен Лига Жюпиле
- 24.11.2013 Локерен 0:3 Брюгге Лига Жюпиле
- 03.11.2013 Брюгге 1:0 Локерен Лига Жюпиле
- 05.05.2013 Брюгге 2:1 Локерен Лига Жюпиле
- 05.04.2013 Локерен 1:4 Брюгге Лига Жюпиле
- 17.02.2013 Локерен 1:1 Брюгге Лига Жюпиле
- 28.10.2012 Брюгге 2:3 Локерен Лига Жюпиле
- 25.01.2012 Брюгге 3:0 Локерен Премьер-лига
- 18.09.2011 Локерен 1:2 Брюгге Премьер-лига
- 14.05.2011 Локерен 0:1 Брюгге Премьер-лига
- 17.04.2011 Брюгге 0:0 Локерен Премьер-лига
- 19.02.2011 Брюгге 2:1 Локерен Премьер-лига
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
83'
Tracy Mpati Bibuangu получает желтую карточку.
81'
Марич Мият получает желтую карточку.
80'
Локерен производит замену. Де Суттер Том уходит, и Слагвеер Лусиано заменяет его
75'
Брюгге производит замену. Накамба Марвелус уходит, и Ванакен Ханс заменяет его
60'
Локерен производит замену. Кели Сами уходит, и Робин Седер заменяет его
56'
Брюгге производит замену. Рафаэлов Лиор уходит, и Симонс Тимми заменяет его
55'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Мирич Марко отправил мяч в свои ворота.
46'
Брюгге производит замену. Бонавентуре Деннис уходит, и Влитинк Тибо заменяет его
46'
Локерен производит замену. Мехди Терки уходит, и Мирич Марко заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Накамба Марвелус получает желтую карточку.
35'
Кели Сами получает желтую карточку.
32'
УДАЛЕНИЕ! Паласиос Элибельтон получил жёлтую карточку и покинул поле.
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бонавентуре Деннис.
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бонавентуре Деннис.
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мехеле Брандон.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daknam Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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