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Стадион:
Ружомберок
4:0
Конец матча
Сеница
0'
15' Желтая карточка
Oliver Podhorin
24' Вторая желтая карточка
Oliver Podhorin
24' Желтая карточка
Отрисал Эрик
1:0
26' Гол
Кружляк Доминик
42' Желтая карточка
Michael Ranko
2:0
43' Пенальти
Кружляк Доминик
45' Желтая карточка
Костадинов Тихомир
3:0
58' Гол
Хаскич Нермин
4:0
74' Гол
Лачны Милош
87' Желтая карточка
Dominik Kunca
90'+1
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
87'
Dominik Kunca получает желтую карточку.
84'
Сеница производит замену. Jakub Relovsky уходит, и Крч Якуб заменяет его
75'
Ружомберок производит замену. Даниэл Эрик уходит, и Dominik Kunca заменяет его
Описание гола
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лачны Милош.
66'
Ружомберок производит замену. Сапара Марек уходит, и Dalibor Takac заменяет его

66'
Ружомберок производит замену. Хаскич Нермин уходит, и Гал-Андрезли Петер заменяет его
61'
Сеница производит замену. Alan Kovac уходит, и Косорин Матей заменяет его
61'
Сеница производит замену. Dominik Martisiak уходит, и Jakub Relovsky заменяет его
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хаскич Нермин.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Костадинов Тихомир получает желтую карточку.
Описание гола
43'
Г О О О О О Л - Кружляк Доминик из команды Ружомберок забивает пенальти
Желтая карточка
42'
Michael Ranko получает желтую карточку.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кружляк Доминик.
Желтая карточка
24'
Отрисал Эрик получает желтую карточку.
24'
Oliver Podhorin получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
15'
Oliver Podhorin получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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