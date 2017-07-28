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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: ЗП Спорт-Колкарен
1:2
Конец матча
19' Желтая карточкаПекар Штефан
0:1
37' ГолMarvin Egho
0:2
42' ГолMarvin Egho
52' Желтая карточкаMatus Turna
58' Желтая карточкаJan Krivak
59' Желтая карточкаТот Мартин
1:2
90' ГолРендла Андрей
90' Желтая карточкаКузма Камил
90' Желтая карточкаЛукич Славко
|
19'
37'
0:1
42'
0:2
52'
58'
59'
90'
1:2
90'
90'
Состав команд
Подбрезова
- Основной состав
- 28 Martin Kuciak Вратарь
- 7 Lukas Migala Защитник
- 3 Matus Turna Защитник
- 4 Jaroslav Kostelny Защитник
- 20 Jan Krivak Защитник
- 14 Lazar Djordevic Защитник
- 2 Вязанко Мирослав Полузащитник
- 11 David Lesko Полузащитник
- 22 Endy Opoku Bernadina Полузащитник
- 19 Martin Valovcan Нападающий
- 24 Adrian Kacerik
- Запасные игроки
- 10 Копичар Адриан Полузащитник
- 15 Кузма Камил Полузащитник
- 12 Lubos Kupcik Полузащитник
- 25 Рендла Андрей Нападающий
- 33 Matus Mikus Нападающий
- 5 Karlo Bilic
- 1 Patrik Lukac
- Главный тренер: Karol Prazenica
Спартак Трнава
- Основной состав
- 72 Вантруба Мартин Вратарь
- 21 Годал Борис Защитник
- 2 Кадлец Андрей Защитник
- 24 Оравец Матей Защитник
- 22 Тот Мартин Полузащитник
- 7 Чантуришвили Вахтанг Полузащитник
- 33 Ирка Эрик Полузащитник
- 34 Грессак Лукас Полузащитник
- 20 Чонка Матуш Полузащитник
- 39 Пекар Штефан Нападающий
- 45 Marvin Egho Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Oliver Janso Защитник
- 5 Лукич Славко Защитник
- 15 Гладик Иван Защитник
- 29 Ндип Тамбе Робер Нападающий
- 1 Dominik Takac
- 32 Lukas Mihalik III
- 6 Ilya Cherednitchenko
- Главный тренер: Nestor El Maestro
Предыдущие игры
Подбрезова (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 22.07.2017 ДАК 1:0 Подбрезова С
- 27.05.2017 Жилина 4:0 Подбрезова С
- 19.05.2017 Подбрезова 0:1 Ружомберок С
- 14.05.2017 ДАК 2:2 Подбрезова С
- 06.05.2017 Татран Прешов 0:2 Подбрезова С
- 26.04.2017 Подбрезова 2:0 Злате Моравце С
- 23.04.2017 Сеница 1:1 Подбрезова С
- 15.04.2017 Подбрезова 1:4 Земплин С
- 09.04.2017 Тренчин 2:0 Подбрезова С
- 01.04.2017 Подбрезова 2:3 Слован Братислава С
- 12.03.2017 Подбрезова 0:1 Спартак Трнава С
- 05.03.2017 Подбрезова 2:2 Жилина С
- 26.02.2017 Ружомберок 0:0 Подбрезова С
- 18.02.2017 Подбрезова 0:0 ДАК С
- 29.01.2017 Крылья Советов 1:1 Подбрезова ТМК
- 10.12.2016 Подбрезова 1:1 Татран Прешов С
- 03.12.2016 Злате Моравце 2:0 Подбрезова С
- 26.11.2016 Подбрезова 2:0 Сеница С
- 19.11.2016 Земплин 1:3 Подбрезова С
- 04.11.2016 Подбрезова 2:1 Тренчин С
Спартак Трнава (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 22.07.2017 Спартак Трнава 1:0 Земплин С
- 27.05.2017 Спартак Трнава 3:1 Злате Моравце С
- 19.05.2017 Сеница 1:0 Спартак Трнава С
- 13.05.2017 Спартак Трнава 1:0 Земплин С
- 07.05.2017 Тренчин 3:4 Спартак Трнава С
- 26.04.2017 Спартак Трнава 0:3 Слован Братислава С
- 16.04.2017 Спартак Трнава 4:0 Татран Прешов С
- 09.04.2017 Спартак Трнава 1:2 Жилина С
- 02.04.2017 Ружомберок 1:0 Спартак Трнава С
- 19.03.2017 ДАК 0:0 Спартак Трнава С
- 12.03.2017 Подбрезова 0:1 Спартак Трнава С
- 04.03.2017 Злате Моравце 0:0 Спартак Трнава С
- 25.02.2017 Спартак Трнава 0:1 Сеница С
- 21.02.2017 Земплин 2:0 Спартак Трнава С
- 11.12.2016 Спартак Трнава 1:1 Тренчин С
- 04.12.2016 Слован Братислава 0:1 Спартак Трнава С
- 30.11.2016 ДАК 1:0 Спартак Трнава К
- 27.11.2016 Спартак Трнава 3:0 Спартак Миява С
- 19.11.2016 Татран Прешов 1:3 Спартак Трнава С
- 06.11.2016 Жилина 7:0 Спартак Трнава С
Последние игры между собой
Подбрезова: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Спартак Трнава: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
- 12.03.2017 Подбрезова 0:1 Спартак Трнава Суперлига
- 15.10.2016 Спартак Трнава 0:2 Подбрезова Суперлига
- 17.07.2016 Подбрезова 1:1 Спартак Трнава Суперлига
- 13.05.2016 Подбрезова 3:0 Спартак Трнава Суперлига
- 02.03.2016 Спартак Трнава 0:0 Подбрезова Суперлига
- 22.09.2015 Подбрезова 0:2 Спартак Трнава Суперлига
- 26.04.2015 Спартак Трнава 3:1 Подбрезова Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Слован Братислава
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Злате Моравце
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Тренчин
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|ДАК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Нитра
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Жилина
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|8.
|Ружомберок
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Сеница
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Земплин
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Татран Прешов
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|12.
|Подбрезова
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Второй тайм
90'
Лукич Славко получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Кузма Камил получает желтую карточку.
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рендла Андрей.
85'
Спартак Трнава производит замену. Чантуришвили Вахтанг уходит, и Ilya Cherednitchenko заменяет его
79'
Спартак Трнава производит замену. Ирка Эрик уходит, и Лукич Славко заменяет его
73'
Спартак Трнава производит замену. Пекар Штефан уходит, и Lukas Mihalik заменяет его
73'
Подбрезова производит замену. Adrian Kacerik уходит, и Karlo Bilic заменяет его
59'
Тот Мартин получает желтую карточку.
58'
Jan Krivak получает желтую карточку.
52'
Матуш Турна получает желтую карточку.
46'
Подбрезова производит замену. Martin Valovcan уходит, и Кузма Камил заменяет его
46'
Подбрезова производит замену. Давид Леско уходит, и Рендла Андрей заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Marvin Egho.
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Marvin Egho.
19'
Пекар Штефан получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium ZP SPORT/Kolkaren. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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