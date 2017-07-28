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Стадион:
Подбрезова
1:2
Конец матча
Спартак Трнава
0'
19' Желтая карточка
Пекар Штефан
0:1
37' Гол
Marvin Egho
0:2
42' Гол
Marvin Egho
52' Желтая карточка
Matus Turna
58' Желтая карточка
Jan Krivak
59' Желтая карточка
Тот Мартин
1:2
90' Гол
Рендла Андрей
90' Желтая карточка
Кузма Камил
90' Желтая карточка
Лукич Славко
90'+3
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Лукич Славко получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Кузма Камил получает желтую карточку.
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рендла Андрей.
85'
Спартак Трнава производит замену. Чантуришвили Вахтанг уходит, и Ilya Cherednitchenko заменяет его
79'
Спартак Трнава производит замену. Ирка Эрик уходит, и Лукич Славко заменяет его

73'
Спартак Трнава производит замену. Пекар Штефан уходит, и Lukas Mihalik заменяет его
73'
Подбрезова производит замену. Adrian Kacerik уходит, и Karlo Bilic заменяет его
Желтая карточка
59'
Тот Мартин получает желтую карточку.
Желтая карточка
58'
Jan Krivak получает желтую карточку.
Желтая карточка
52'
Матуш Турна получает желтую карточку.
46'
Подбрезова производит замену. Martin Valovcan уходит, и Кузма Камил заменяет его
46'
Подбрезова производит замену. Давид Леско уходит, и Рендла Андрей заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Marvin Egho.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Marvin Egho.
Желтая карточка
19'
Пекар Штефан получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium ZP SPORT/Kolkaren. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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