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Стадион: Kehrwegstadion
0:5
Конец матча
0:1
34' ГолДе Паув Нилл
36' Желтая карточкаЛотье Жордан
38' Желтая карточкаДерейк Тимоти
0:2
55' ПенальтиШапоньич Иван
57' Желтая карточкаХейлен Майкл
0:3
59' ГолДе Паув Нилл
0:4
65' ГолШапоньич Иван
68' Желтая карточкаАфиф Акрам
0:5
87' ГолКопман Сандер
|
34'
0:1
36'
38'
55'
0:2
57'
59'
0:3
65'
0:4
68'
87'
0:5
Состав команд
24
Silas
Gnaka
15
Ваге
Мусса
28
Оканси
Эрик
25
Louis
Bostyn
11
Де
Паув
Нилл
10
Кайя
Онур
Эйпен 3-4-3
- Основной состав
- 1 Ван Кромбрюгге Хендрик Вратарь
- 4 Лотье Жордан Защитник
- 24 Silas Gnaka Защитник
- 23 Mickael Tirpan Защитник
- 15 Ваге Мусса Полузащитник
- 10 Гарсия Луис IV Полузащитник
- 5 Дьянь Дьяванду Полузащитник
- 29 Souleymane Aw Полузащитник
- 28 Оканси Эрик Нападающий
- 99 Вердье Николя Нападающий
- 18 Nils Schouterden Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Блонделле Сибе Защитник
- 25 Джамабо Джордж Полузащитник
- 21 Moussa Diallo Полузащитник
- 8 Амани Жан Нападающий
- 11 Афиф Акрам Нападающий
- 14 Alessio Castro-Montes
- 33 Abdul Manaf Narudeen
- Главный тренер: Кондом Хорди
Зульте-Варегем 4-3-3
- Основной состав
- 25 Louis Bostyn Вратарь
- 2 Де Фаув Дави Защитник
- 6 Дерейк Тимоти Защитник
- 4 Хейлен Майкл Защитник
- 31 Хамалайнен Брайан Защитник
- 11 Де Паув Нилл Полузащитник
- 23 Де Сар Жюльен Полузащитник
- 43 Копман Сандер Полузащитник
- 99 Олайинка Питер Нападающий
- 33 Шапоньич Иван Нападающий
- 10 Кайя Онур Нападающий
- Запасные игроки
- Леали Никола Вратарь
- 14 Уолш Сэнди Защитник
- 29 Алесандро Кордаро Защитник
- 3 Бодри Марвин Защитник
- Олдруп-Йенсен Фредрик Полузащитник
- 20 Думбия Идрисса Полузащитник
- 7 Лейя-Исека Аарон Нападающий
- Главный тренер: Дюри Франки
Предыдущие игры
Эйпен (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 22.07.2017 Льерс 0:2 Эйпен ТМК
- 19.07.2017 Эйпен 0:2 Мец ТМК
- 12.07.2017 Эйпен 2:2 Боруссия М ТМК
- 08.07.2017 Эйпен 3:0 Кёльн-2 ТМК
- 20.05.2017 Рузеларе 3:2 Эйпен ЛППОЗПВЛЕ
- 17.05.2017 Эйпен 2:0 Мускрон-Перювельз ЛППОЗПВЛЕ
- 13.05.2017 Эйпен 3:2 Кортрейк ЛППОЗПВЛЕ
- 07.05.2017 Генк 2:1 Эйпен ЛППОЗПВЛЕ
- 29.04.2017 Локерен 4:1 Эйпен ЛППОЗПВЛЕ
- 26.04.2017 Эйпен 1:1 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 22.04.2017 Кортрейк 3:3 Эйпен ЛППОЗПВЛЕ
- 15.04.2017 Эйпен 3:3 Локерен ЛППОЗПВЛЕ
- 08.04.2017 Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен ЛППОЗПВЛЕ
- 01.04.2017 Эйпен 2:2 Рузеларе ЛППОЗПВЛЕ
- 12.03.2017 Эйпен 1:3 Зульте-Варегем ЛП
- 04.03.2017 Сент-Трюйден 2:1 Эйпен ЛП
- 25.02.2017 Локерен 1:2 Эйпен ЛП
- 18.02.2017 Эйпен 1:0 Кортрейк ЛП
- 11.02.2017 Гент 0:1 Эйпен ЛП
- 04.02.2017 Эйпен 0:2 Васланд-Беверен ЛП
Зульте-Варегем (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 22.07.2017 Андерлехт 2:1 Зульте-Варегем С
- 18.07.2017 Зульте-Варегем 1:3 Амьен ТМК
- 15.07.2017 Зульте-Варегем 0:1 Васланд-Беверен ТМК
- 11.07.2017 Льерс 0:2 Зульте-Варегем ТМК
- 08.07.2017 Зульте-Варегем 7:1 Рузеларе ТМК
- 01.07.2017 Спарта Петегем 2:5 Зульте-Варегем ТМК
- 27.06.2017 СВ Харелбеке 0:3 Зульте-Варегем ТМК
- 21.05.2017 Зульте-Варегем 2:2 Шарлеруа ЛППОЧГ
- 18.05.2017 Гент 5:2 Зульте-Варегем ЛППОЧГ
- 13.05.2017 Зульте-Варегем 3:1 Остенде ЛППОЧГ
- 07.05.2017 Андерлехт 2:0 Зульте-Варегем ЛППОЧГ
- 01.05.2017 Брюгге 2:1 Зульте-Варегем ЛППОЧГ
- 25.04.2017 Зульте-Варегем 0:2 Гент ЛППОЧГ
- 22.04.2017 Шарлеруа 2:0 Зульте-Варегем ЛППОЧГ
- 17.04.2017 Зульте-Варегем 2:2 Брюгге ЛППОЧГ
- 07.04.2017 Остенде 1:1 Зульте-Варегем ЛППОЧГ
- 31.03.2017 Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт ЛППОЧГ
- 18.03.2017 Остенде 3:3 Зульте-Варегем К
- 12.03.2017 Эйпен 1:3 Зульте-Варегем ЛП
- 04.03.2017 Зульте-Варегем 2:2 Вестерло ЛП
Последние игры между собой
Эйпен: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Зульте-Варегем: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Зульте-Варегем производит замену. Кайя Онур уходит, и Олдруп-Йенсен Фредрик заменяет его
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Копман Сандер.
85'
Зульте-Варегем производит замену. Де Фаув Дави уходит, и Думбия Идрисса заменяет его
78'
Зульте-Варегем производит замену. Шапоньич Иван уходит, и Лейя-Исека Аарон заменяет его
68'
Эйпен производит замену. Вердье Николя уходит, и Moussa Diallo заменяет его
68'
Афиф Акрам получает желтую карточку.
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шапоньич Иван.
60'
Эйпен производит замену. Нильс Схоутерден уходит, и Амани Жан заменяет его
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Де Паув Нилл.
57'
Хейлен Майкл получает желтую карточку.
55'
Г О О О О О Л - Шапоньич Иван из команды Зульте-Варегем забивает пенальти
46'
Начался второй тайм!
46'
Эйпен производит замену. Silas Gnaka уходит, и Афиф Акрам заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
38'
Дерейк Тимоти получает желтую карточку.
36'
Лотье Жордан получает желтую карточку.
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Де Паув Нилл.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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