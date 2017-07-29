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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Эйпен
0:5
Конец матча
Зульте-Варегем
0'
0:1
34' Гол
Де Паув Нилл
36' Желтая карточка
Лотье Жордан
38' Желтая карточка
Дерейк Тимоти
0:2
55' Пенальти
Шапоньич Иван
57' Желтая карточка
Хейлен Майкл
0:3
59' Гол
Де Паув Нилл
0:4
65' Гол
Шапоньич Иван
68' Желтая карточка
Афиф Акрам
0:5
87' Гол
Копман Сандер
90'+1
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Зульте-Варегем производит замену. Кайя Онур уходит, и Олдруп-Йенсен Фредрик заменяет его
Описание гола
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Копман Сандер.
85'
Зульте-Варегем производит замену. Де Фаув Дави уходит, и Думбия Идрисса заменяет его
78'
Зульте-Варегем производит замену. Шапоньич Иван уходит, и Лейя-Исека Аарон заменяет его
68'
Эйпен производит замену. Вердье Николя уходит, и Moussa Diallo заменяет его

Желтая карточка
68'
Афиф Акрам получает желтую карточку.
Описание гола
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шапоньич Иван.
60'
Эйпен производит замену. Нильс Схоутерден уходит, и Амани Жан заменяет его
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Де Паув Нилл.
Желтая карточка
57'
Хейлен Майкл получает желтую карточку.
Описание гола
55'
Г О О О О О Л - Шапоньич Иван из команды Зульте-Варегем забивает пенальти
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Эйпен производит замену. Silas Gnaka уходит, и Афиф Акрам заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
38'
Дерейк Тимоти получает желтую карточку.
Желтая карточка
36'
Лотье Жордан получает желтую карточку.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Де Паув Нилл.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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