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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Генк
3:3
Конец матча
Васланд-Беверен
0'
24' Желтая карточка
Jens Cools
0:1
45' Гол
Oliver Myny
0:2
47' Гол
Zinho Gano
67' Желтая карточка
Коллей Омар
1:2
70' Гол
Наранхо Хосе
71' Желтая карточка
Демир Эрдин
2:2
80' Гол
Саматта Мбвана
3:2
82' Гол
Троссар Леандро
3:3
90' Гол
Zinho Gano
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Zinho Gano.
Описание гола
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Троссар Леандро.
Описание гола
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Саматта Мбвана.
76'
Васланд-Беверен производит замену. Nana Ampomah уходит, и Алессандро Кериджиони заменяет его
Желтая карточка
71'
Демир Эрдин получает желтую карточку.

Описание гола
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Наранхо Хосе.
67'
Генк производит замену. Малиновский Руслан уходит, и Наранхо Хосе заменяет его
Желтая карточка
67'
Коллей Омар получает желтую карточку.
63'
Васланд-Беверен производит замену. Oliver Myny уходит, и Болевич Александар заменяет его
63'
Генк производит замену. Amine Khammas уходит, и Joakim Maehle заменяет его
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Zinho Gano.
46'
Генк производит замену. Manuel Benson уходит, и Шрейверс Сьебе заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Oliver Myny.
Желтая карточка
24'
Йенс Коолс получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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