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Стадион: Кристал-арена
3:3
Конец матча
24' Желтая карточкаJens Cools
0:1
45' ГолOliver Myny
0:2
47' ГолZinho Gano
67' Желтая карточкаКоллей Омар
1:2
70' ГолНаранхо Хосе
71' Желтая карточкаДемир Эрдин
2:2
80' ГолСаматта Мбвана
3:2
82' ГолТроссар Леандро
3:3
90' ГолZinho Gano
|
24'
45'
0:1
47'
0:2
67'
70'
1:2
71'
80'
2:2
82'
3:2
90'
3:3
Состав команд
15
Коллей
Омар
25
Берге
Сандер
21
Жанс
Лоран
69
Rudy
Camacho
15
Сек
Ибраима
24
Jens
Cools
22
Nana
Ampomah
32
Oliver
Myny
Генк 4-3-3
- Основной состав
- 30 Яккерс Нордин Вратарь
- 3 Настич Боян Защитник
- 2 Брабец Якуб Защитник
- 15 Коллей Омар Защитник
- 5 Amine Khammas Защитник
- 25 Берге Сандер Полузащитник
- 14 Троссар Леандро Полузащитник
- 18 Малиновский Руслан Полузащитник
- 19 Буффель Томас Нападающий
- 10 Саматта Мбвана Нападающий
- 29 Manuel Benson Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вукович Дэнни Вратарь
- 31 Joakim Maehle Защитник
- 45 Joseph Aidoo Защитник
- 4 Ваутерс Дрис Защитник
- 28 Хейнен Бриан Полузащитник
- 16 Ванзейр Данте Полузащитник
- 22 Шрейверс Сьебе Полузащитник
- 11 Наранхо Хосе Нападающий
- 8 Edon Zhegrova
- Главный тренер: Стейвенберг Альберт
Васланд-Беверен 4-2-1-3
- Основной состав
- 18 Merveille Goblet Вратарь
- 21 Жанс Лоран Защитник
- 4 Морен Валттери Защитник
- 69 Rudy Camacho Защитник
- 2 Демир Эрдин Защитник
- 15 Сек Ибраима Полузащитник
- 24 Jens Cools Полузащитник
- 44 Мориока Риота Полузащитник
- 22 Nana Ampomah Нападающий
- 9 Zinho Gano Нападающий
- 32 Oliver Myny Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Буату-Мананга Йонатан Защитник
- 52 Шрайверс Юр Полузащитник
- 12 Мишель Жулиан Полузащитник
- 8 Francois Marquet Полузащитник
- 11 Alessandro Cerigioni Нападающий
- 7 Болевич Александар Нападающий
- 98 Mathias Janssens
- Главный тренер: Philippe Clement
Предыдущие игры
Генк (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 22.07.2017 Генк 1:1 Эвертон ТМК
- 19.07.2017 Бохольт 2:7 Генк ТМК
- 08.07.2017 Генк 2:0 Льерс ТМК
- 01.07.2017 Эндрахт Термьен 1:2 Генк ТМК
- 31.05.2017 Остенде 3:1 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 27.05.2017 Генк 3:0 Сент-Трюйден ЛППОЗПВЛЕ
- 20.05.2017 Локерен 1:1 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 17.05.2017 Генк 3:1 Рузеларе ЛППОЗПВЛЕ
- 14.05.2017 Мускрон-Перювельз 0:2 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 07.05.2017 Генк 2:1 Эйпен ЛППОЗПВЛЕ
- 29.04.2017 Генк 3:0 Кортрейк ЛППОЗПВЛЕ
- 26.04.2017 Эйпен 1:1 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 23.04.2017 Генк 6:0 Мускрон-Перювельз ЛППОЗПВЛЕ
- 20.04.2017 Генк 1:1 Сельта ЛЕ
- 16.04.2017 Кортрейк 0:3 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 13.04.2017 Сельта 3:2 Генк ЛЕ
- 08.04.2017 Рузеларе 0:1 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 01.04.2017 Генк 4:0 Локерен ЛППОЗПВЛЕ
- 16.03.2017 Генк 1:1 Гент ЛЕ
- 12.03.2017 Вестерло 0:4 Генк ЛП
Васланд-Беверен (последние 20 матчей: +12 =0 -8)
- 21.07.2017 Васланд-Беверен 2:1 АХ Лёвен ТМК
- 19.07.2017 Ройал Капеллен 0:2 Васланд-Беверен ТМК
- 15.07.2017 Зульте-Варегем 0:1 Васланд-Беверен ТМК
- 04.07.2017 Стяуа 3:0 Васланд-Беверен ТМК
- 01.07.2017 Сент-Никлаас 0:1 Васланд-Беверен ТМК
- 28.06.2017 Борнем 0:5 Васланд-Беверен ТМК
- 24.06.2017 Врасене 0:10 Васланд-Беверен ТМК
- 19.05.2017 Юнион Сен-Жиль 1:3 Васланд-Беверен ЛППОЗПВЛЕ
- 16.05.2017 Васланд-Беверен 1:3 Стандард ЛППОЗПВЛЕ
- 13.05.2017 Васланд-Беверен 3:2 Льерс ЛППОЗПВЛЕ
- 06.05.2017 Мехелен 1:3 Васланд-Беверен ЛППОЗПВЛЕ
- 29.04.2017 Васланд-Беверен 0:1 Сент-Трюйден ЛППОЗПВЛЕ
- 25.04.2017 Стандард 0:2 Васланд-Беверен ЛППОЗПВЛЕ
- 22.04.2017 Льерс 2:3 Васланд-Беверен ЛППОЗПВЛЕ
- 15.04.2017 Васланд-Беверен 1:2 Мехелен ЛППОЗПВЛЕ
- 08.04.2017 Васланд-Беверен 1:4 Юнион Сен-Жиль ЛППОЗПВЛЕ
- 01.04.2017 Сент-Трюйден 3:0 Васланд-Беверен ЛППОЗПВЛЕ
- 24.03.2017 Рузеларе 0:2 Васланд-Беверен ТМК
- 12.03.2017 Андерлехт 3:0 Васланд-Беверен ЛП
- 04.03.2017 Васланд-Беверен 2:3 Гент ЛП
Последние игры между собой
Генк: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 1
Васланд-Беверен: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 7
- 07.02.2017 Васланд-Беверен 0:0 Генк Лига Про
- 30.11.2016 Васланд-Беверен 1:3 Генк Кубок
- 13.08.2016 Генк 2:2 Васланд-Беверен Лига Про
- 13.02.2016 Генк 6:1 Васланд-Беверен Лига Про
- 17.10.2015 Васланд-Беверен 0:1 Генк Лига Про
- 02.05.2015 Генк 7:1 Васланд-Беверен Лига Жюпиле
- 11.04.2015 Васланд-Беверен 0:2 Генк Лига Жюпиле
- 08.02.2015 Генк 1:0 Васланд-Беверен Лига Жюпиле
- 25.10.2014 Васланд-Беверен 0:1 Генк Лига Жюпиле
- 23.02.2014 Генк 0:2 Васланд-Беверен Лига Жюпиле
- 22.09.2013 Васланд-Беверен 0:0 Генк Лига Жюпиле
- 26.12.2012 Васланд-Беверен 1:1 Генк Лига Жюпиле
- 15.09.2012 Генк 1:1 Васланд-Беверен Лига Жюпиле
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Zinho Gano.
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Троссар Леандро.
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Саматта Мбвана.
76'
Васланд-Беверен производит замену. Nana Ampomah уходит, и Алессандро Кериджиони заменяет его
71'
Демир Эрдин получает желтую карточку.
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Наранхо Хосе.
67'
Генк производит замену. Малиновский Руслан уходит, и Наранхо Хосе заменяет его
67'
Коллей Омар получает желтую карточку.
63'
Васланд-Беверен производит замену. Oliver Myny уходит, и Болевич Александар заменяет его
63'
Генк производит замену. Amine Khammas уходит, и Joakim Maehle заменяет его
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Zinho Gano.
46'
Генк производит замену. Manuel Benson уходит, и Шрейверс Сьебе заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Oliver Myny.
24'
Йенс Коолс получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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