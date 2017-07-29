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Стадион: Дю Паи де Шарлеруа
1:0
11' ПенальтиПойе Давид
64' Желтая карточкаНуриу Фортуна
76' Желтая карточкаМартос Франсиско
|
11'
1:0
64'
76'
Состав команд
18
Баби
Амара
99
Бедья
Крис
10
Пойе
Давид
Шарлеруа 4-3-3
- Основной состав
- 1 Пеннето Николя Вратарь
- 24 Дессолей Дорьян Защитник
- 8 Мартос Франсиско Защитник
- 25 Нуриу Фортуна Защитник
- 17 Маринос Стергос Защитник
- 18 Баби Амара Полузащитник
- 22 Gaetan Hendrickx Полузащитник
- 46 Лукебакио Доди Полузащитник
- 99 Бедья Крис Нападающий
- 14 Бенавенте Кристиан Нападающий
- 10 Пойе Давид Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Манданда Парфе Вратарь
- 6 Зайков Джоко Защитник
- 19 Мата Клинтон Полузащитник
- 77 Mamadou Fall Полузащитник
- 28 Саглык Энес Полузащитник
- 13 Дианди Кристоф Полузащитник
- 9 Резаи Кавех Нападающий
- Главный тренер: Felice Mazzu
Кортрейк 4-3-3
- Основной состав
- 28 Камински Томас Вратарь
- 2 Кумордзи Бернар Защитник
- 5 Ковачевич Владимир Защитник
- 23 Вербоом Бриан Защитник
- 31 Anthony Van Loo Защитник
- 14 Ван дер Брюгген Ханнес Полузащитник
- 15 Christophe Lepoint Полузащитник
- 8 Аджагун Абдул Полузащитник
- 7 Де Смет Стейн Нападающий
- 9 Шевалье Тедди Нападающий
- 27 Уали Идир Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Брюззезе Себастьен Вратарь
- 12 Lucas Van Eenoo Полузащитник
- 18 Будковский Филипп Нападающий
- 30 Д'Эне Кристоф Нападающий
- Joedrick Pupe
- 17 Medjon Hoxha
- 11 Jovan Stojanovic I
- Главный тренер: Giannis Anastasiou
Предыдущие игры
Шарлеруа (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 25.07.2017 Тубице 2:1 Шарлеруа ТМК
- 23.07.2017 Вален 4:1 Шарлеруа ТМК
- 22.07.2017 Фортуна 0:2 Шарлеруа ТМК
- 19.07.2017 Реймс 0:3 Шарлеруа ТМК
- 16.07.2017 Юнион Сен-Жиль 0:2 Шарлеруа ТМК
- 14.07.2017 Амьен 1:1 Шарлеруа ТМК
- 07.07.2017 Шарлеруа 2:0 Шахтёр Дн ТМК
- 21.05.2017 Зульте-Варегем 2:2 Шарлеруа ЛППОЧГ
- 18.05.2017 Шарлеруа 1:3 Андерлехт ЛППОЧГ
- 14.05.2017 Гент 1:1 Шарлеруа ЛППОЧГ
- 05.05.2017 Шарлеруа 1:3 Брюгге ЛППОЧГ
- 30.04.2017 Остенде 1:0 Шарлеруа ЛППОЧГ
- 27.04.2017 Андерлехт 0:1 Шарлеруа ЛППОЧГ
- 22.04.2017 Шарлеруа 2:0 Зульте-Варегем ЛППОЧГ
- 17.04.2017 Шарлеруа 0:1 Гент ЛППОЧГ
- 08.04.2017 Брюгге 1:1 Шарлеруа ЛППОЧГ
- 01.04.2017 Шарлеруа 1:1 Остенде ЛППОЧГ
- 24.03.2017 Сент-Трюйден 1:1 Шарлеруа ТМК
- 12.03.2017 Локерен 0:0 Шарлеруа ЛП
- 04.03.2017 Шарлеруа 1:1 Кортрейк ЛП
Кортрейк (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 19.07.2017 Кортрейк 0:4 Лилль ТМК
- 15.07.2017 Кортрейк 1:0 Рединг ТМК
- 11.07.2017 Кортрейк 1:2 Панатинаикос ТМК
- 08.07.2017 Виллем II 2:0 Кортрейк ТМК
- 23.06.2017 Викингс Кортрейк 0:16 Кортрейк ТМК
- 20.05.2017 Мускрон-Перювельз 0:1 Кортрейк ЛППОЗПВЛЕ
- 17.05.2017 Кортрейк 4:4 Локерен ЛППОЗПВЛЕ
- 13.05.2017 Эйпен 3:2 Кортрейк ЛППОЗПВЛЕ
- 06.05.2017 Кортрейк 0:3 Рузеларе ЛППОЗПВЛЕ
- 29.04.2017 Генк 3:0 Кортрейк ЛППОЗПВЛЕ
- 25.04.2017 Рузеларе 2:3 Кортрейк ЛППОЗПВЛЕ
- 22.04.2017 Кортрейк 3:3 Эйпен ЛППОЗПВЛЕ
- 16.04.2017 Кортрейк 0:3 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 08.04.2017 Локерен 0:0 Кортрейк ЛППОЗПВЛЕ
- 01.04.2017 Кортрейк 2:1 Мускрон-Перювельз ЛППОЗПВЛЕ
- 12.03.2017 Кортрейк 0:2 Мускрон-Перювельз ЛП
- 04.03.2017 Шарлеруа 1:1 Кортрейк ЛП
- 25.02.2017 Кортрейк 1:2 Васланд-Беверен ЛП
- 18.02.2017 Эйпен 1:0 Кортрейк ЛП
- 11.02.2017 Кортрейк 0:2 Мехелен ЛП
Последние игры между собой
Шарлеруа: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 5
Кортрейк: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 5
- 04.03.2017 Шарлеруа 1:1 Кортрейк Лига Про
- 04.11.2016 Кортрейк 2:1 Шарлеруа Лига Про
- 21.05.2016 Кортрейк 1:2 Шарлеруа Лига Про
- 13.05.2016 Шарлеруа 1:0 Кортрейк Лига Про
- 13.02.2016 Шарлеруа 1:1 Кортрейк Лига Про
- 18.10.2015 Кортрейк 2:0 Шарлеруа Лига Про
- 17.05.2015 Шарлеруа 5:2 Кортрейк Лига Жюпиле
- 19.04.2015 Кортрейк 1:1 Шарлеруа Лига Жюпиле
- 24.01.2015 Кортрейк 0:0 Шарлеруа Лига Жюпиле
- 24.01.2015 Кортрейк 0:0 Шарлеруа Лига Жюпиле
- 04.10.2014 Шарлеруа 0:2 Кортрейк Лига Жюпиле
- 03.05.2014 Кортрейк 2:1 Шарлеруа Лига Жюпиле
- 05.04.2014 Шарлеруа 1:1 Кортрейк Лига Жюпиле
- 07.12.2013 Кортрейк 1:1 Шарлеруа Лига Жюпиле
- 17.08.2013 Шарлеруа 1:2 Кортрейк Лига Жюпиле
- 01.12.2012 Шарлеруа 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле
- 11.08.2012 Кортрейк 0:1 Шарлеруа Лига Жюпиле
Второй тайм
85'
Шарлеруа производит замену. Бедья Крис уходит, и Резаи Кавех заменяет его
84'
Кортрейк производит замену. Кристофер Лепуан уходит, и Лукас ван Эноо заменяет его
76'
Мартос Франсиско получает желтую карточку.
73'
Шарлеруа производит замену. Пойе Давид уходит, и Дианди Кристоф заменяет его
65'
Кортрейк производит замену. Де Смет Стейн уходит, и Jovan Stojanovic заменяет его
64'
Нуриу Фортуна получает желтую карточку.
64'
Кортрейк производит замену. Уали Идир уходит, и Будковский Филипп заменяет его
59'
Шарлеруа производит замену. Бенавенте Кристиан уходит, и Саглык Энес заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
11'
Г О О О О О Л - Пойе Давид из команды Шарлеруа забивает пенальти
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Pays de Charleroi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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