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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Шарлеруа
1:0
Второй тайм: 90+'
Кортрейк
0'
1:0
11' Пенальти
Пойе Давид
64' Желтая карточка
Нуриу Фортуна
76' Желтая карточка
Мартос Франсиско
90'+4
Второй тайм
85'
Шарлеруа производит замену. Бедья Крис уходит, и Резаи Кавех заменяет его
84'
Кортрейк производит замену. Кристофер Лепуан уходит, и Лукас ван Эноо заменяет его
Желтая карточка
76'
Мартос Франсиско получает желтую карточку.
73'
Шарлеруа производит замену. Пойе Давид уходит, и Дианди Кристоф заменяет его
65'
Кортрейк производит замену. Де Смет Стейн уходит, и Jovan Stojanovic заменяет его
Желтая карточка
64'
Нуриу Фортуна получает желтую карточку.
64'
Кортрейк производит замену. Уали Идир уходит, и Будковский Филипп заменяет его
59'
Шарлеруа производит замену. Бенавенте Кристиан уходит, и Саглык Энес заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
11'
Г О О О О О Л - Пойе Давид из команды Шарлеруа забивает пенальти
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Pays de Charleroi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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