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Манчестер Сити
 
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Тоттенхэм
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До начала матча осталось 2 дня 53 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Манчестер Сити - Тоттенхэм, который состоится 30.07.2017.
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Прогнозы на матч Манчестер Сити - Тоттенхэм
Манчестер Сити
66.9% (97)
Ничья:
20% (29)
Тоттенхэм
13.1% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
42.8% (62)
Ничья:
12.4% (18)
Манчестер Сити:
7.6% (11)
Тоттенхэм:
7.6% (11)
Манчестер Сити:
6.2% (9)
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