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Реал Мадрид
 
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Барселона
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 2 часа 23 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Мадрид - Барселона, который состоится 30.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Барселона
Реал Мадрид
39.8% (49)
Ничья:
23.6% (29)
Барселона
36.6% (45)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
19.5% (24)
Барселона:
17.1% (21)
Ничья:
10.6% (13)
Ничья:
9.8% (12)
Реал Мадрид:
6.5% (8)
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