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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Брук-Бет
1:1
Конец матча
17' Желтая карточкаПутивцев Артём
0:1
47' ГолНешпор Мартин
58' Желтая карточкаДзивнел Даниэль
81' Желтая карточкаГутковский Владислав
1:1
90' ГолГуба Давид
|
17'
47'
0:1
58'
90'
1:1
Состав команд
82
Муха
Ян
11
Patrik
Misak
19
Ягелло
Филип
70
Сверчок
Якуб
Нецеча 4-2-3-1
- Основной состав
- 82 Муха Ян Вратарь
- 8 Patryk Fryc Защитник
- 4 Akos Kecskes Защитник
- 77 Путивцев Артём Защитник
- 2 Максименко Виталий Защитник
- 5 Vlastimir Jovanovic Полузащитник
- 25 Mateusz Kupczak Полузащитник
- 11 Patrik Misak Полузащитник
- 28 Пионтек Лукаш Полузащитник
- 10 Стефаник Самуэль Полузащитник
- 18 Bartosz Spiaczka Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Dariusz Trela Вратарь
- 24 Kamil Slaby Защитник
- 21 Гутковский Владислав Полузащитник
- 19 Губа Давид Полузащитник
- 16 Микович Мартин Полузащитник
- 33 Krystian Peda
- 14 Jakub Wrobel
- Главный тренер: Mariusz Rumak
Заглембе Любин 4-4-2
- Основной состав
- 1 Полачек Мартин Вратарь
- 44 Alan Czerwinski Защитник
- 33 Гулдан Любомир Защитник
- 5 Ях Ярослав Защитник
- 23 Дзивнел Даниэль Защитник
- 19 Ягелло Филип Полузащитник
- 2 Копац Бартош Полузащитник
- 18 Стажиньски Филип Полузащитник
- 20 Кубицки Ярослав Полузащитник
- 70 Сверчок Якуб Нападающий
- 13 Нешпор Мартин Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Флоренц Конрад Вратарь
- 4 Тодоровски Александр Защитник
- 25 Матущик Адам Полузащитник
- 9 Возняк Аркадиуш Полузащитник
- 7 Янус Кшиштоф Полузащитник
- 21 Букса Адам Нападающий
- 11 Павловски Бартоломей Нападающий
- Главный тренер: Piotr Stokowiec
Предыдущие игры
Нецеча (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 21.07.2017 Висла Краков 1:0 Нецеча Э
- 16.07.2017 Нецеча 0:1 Ягеллония Э
- 04.06.2017 Висла Краков 1:2 Нецеча ЭГА
- 28.05.2017 Нецеча 1:2 Ягеллония ЭГА
- 22.05.2017 Нецеча 0:2 Корона Кельце ЭГА
- 17.05.2017 Погонь Щецин 1:1 Нецеча ЭГА
- 14.05.2017 Легия 6:0 Нецеча ЭГА
- 07.05.2017 Нецеча 0:3 Лех ЭГА
- 29.04.2017 Лехия Гданьск 2:0 Нецеча ЭГА
- 22.04.2017 Корона Кельце 0:1 Нецеча Э
- 17.04.2017 Нецеча 1:0 Пяст Э
- 08.04.2017 Нецеча 2:3 Висла Краков Э
- 02.04.2017 Ягеллония 1:0 Нецеча Э
- 17.03.2017 Нецеча 1:2 Шлёнск Э
- 11.03.2017 Висла 1:0 Нецеча Э
- 04.03.2017 Нецеча 0:0 Рух Хожув Э
- 26.02.2017 Легия 1:1 Нецеча Э
- 17.02.2017 Нецеча 1:1 Лехия Гданьск Э
- 10.02.2017 Лех 3:0 Нецеча Э
- 16.12.2016 Нецеча 2:0 Погонь Щецин Э
Заглембе Любин (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 24.07.2017 Заглембе Любин 1:0 Шлёнск Э
- 17.07.2017 Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Э
- 02.06.2017 Заглембе Любин 1:3 Арка Гдыня ЭГБ
- 27.05.2017 Гурник Ленчна 1:3 Заглембе Любин ЭГБ
- 20.05.2017 Висла 1:2 Заглембе Любин ЭГБ
- 16.05.2017 Заглембе Любин 2:0 Шлёнск ЭГБ
- 12.05.2017 Заглембе Любин 3:1 Пяст ЭГБ
- 05.05.2017 Рух Хожув 1:1 Заглембе Любин ЭГБ
- 01.05.2017 Заглембе Любин 2:2 Краковия ЭГБ
- 22.04.2017 Заглембе Любин 1:1 Шлёнск Э
- 17.04.2017 Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Э
- 07.04.2017 Заглембе Любин 3:4 Ягеллония Э
- 02.04.2017 Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Э
- 18.03.2017 Заглембе Любин 0:1 Рух Хожув Э
- 13.03.2017 Краковия 1:1 Заглембе Любин Э
- 07.03.2017 Гурник Ленчна 0:1 Заглембе Любин Э
- 03.03.2017 Заглембе Любин 1:3 Легия Э
- 25.02.2017 Висла 2:1 Заглембе Любин Э
- 20.02.2017 Заглембе Любин 1:0 Арка Гдыня Э
- 23.01.2017 Заглембе Любин 1:1 Ахмат ТМК
Последние игры между собой
Нецеча: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Заглембе Любин: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
- 02.12.2016 Нецеча 0:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 31.07.2016 Заглембе Любин 2:0 Нецеча Экстракласса
- 04.12.2015 Заглембе Любин 2:0 Нецеча Экстракласса
- 07.08.2015 Нецеча 1:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 06.06.2015 Заглембе Любин 1:1 Нецеча Первый дивизион
- 16.11.2014 Нецеча 1:1 Заглембе Любин Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заглембе Любин
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Ягеллония
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Висла Краков
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Арка Гдыня
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Краковия
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Висла
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Шлёнск
|2:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|Лехия Гданьск
|0:2
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Сандецья
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|Корона Кельце
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Лех
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Пяст
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Легия
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Нецеча
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Губа Давид.
83'
Заглембе Любин производит замену. Ягелло Филип уходит, и Матущик Адам заменяет его
81'
Гутковский Владислав получает желтую карточку.
73'
Нецеча производит замену. Patrik Misak уходит, и Губа Давид заменяет его
69'
Заглембе Любин производит замену. Нешпор Мартин уходит, и Букса Адам заменяет его
65'
Нецеча производит замену. Bartosz Spiaczka уходит, и Гутковский Владислав заменяет его
59'
Заглембе Любин производит замену. Сверчок Якуб уходит, и Возняк Аркадиуш заменяет его
58'
Дзивнел Даниэль получает желтую карточку.
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Нешпор Мартин.
46'
Начался второй тайм!
46'
Нецеча производит замену. Стефаник Самуэль уходит, и Микович Мартин заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
17'
Путивцев Артём получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Bruk-Bet. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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