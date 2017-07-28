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Стадион:
Нецеча
1:1
Конец матча
Заглембе Любин
0'
17' Желтая карточка
Путивцев Артём
0:1
47' Гол
Нешпор Мартин
58' Желтая карточка
Дзивнел Даниэль
81' Желтая карточка
Гутковский Владислав
1:1
90' Гол
Губа Давид
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Губа Давид.
83'
Заглембе Любин производит замену. Ягелло Филип уходит, и Матущик Адам заменяет его
Желтая карточка
81'
Гутковский Владислав получает желтую карточку.
73'
Нецеча производит замену. Patrik Misak уходит, и Губа Давид заменяет его
69'
Заглембе Любин производит замену. Нешпор Мартин уходит, и Букса Адам заменяет его

65'
Нецеча производит замену. Bartosz Spiaczka уходит, и Гутковский Владислав заменяет его
59'
Заглембе Любин производит замену. Сверчок Якуб уходит, и Возняк Аркадиуш заменяет его
Желтая карточка
58'
Дзивнел Даниэль получает желтую карточку.
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Нешпор Мартин.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Нецеча производит замену. Стефаник Самуэль уходит, и Микович Мартин заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
17'
Путивцев Артём получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Bruk-Bet. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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