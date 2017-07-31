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Стадион:
Корона Кельце
4:2
Конец матча
Краковия
0'
0:1
24' Гол
Сиплак Михал
1:1
30' Гол
Рыманяк Бартош
31' Желтая карточка
Вуйцицки Якуб
2:1
35' Гол
Ivan Jukic
2:2
41' Пенальти
Пентек Кшиштоф
42' Желтая карточка
Пентек Кшиштоф
3:2
44' Пенальти
Nabil Aankour
45' Желтая карточка
Nabil Aankour
4:2
48' Гол
Marcin Cebula
72' Желтая карточка
Kamil Pestka
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
77'
Корона Кельце производит замену. Ivan Jukic уходит, и Fabian Burdenski заменяет его
Желтая карточка
72'
Kamil Pestka получает желтую карточку.
70'
Корона Кельце производит замену. Nabil Aankour уходит, и Цвиянович Горан заменяет его
69'
Краковия производит замену. Вуйцицки Якуб уходит, и Делеу Луис заменяет его
63'
Краковия производит замену. Зенёв Сергей уходит, и Adam Deja заменяет его

58'
Корона Кельце производит замену. Marcin Cebula уходит, и Lukasz Kosakiewicz заменяет его
50'
Краковия производит замену. Адамчик Хуберт уходит, и Матеуш Себастьян Щепаньяк заменяет его
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Marcin Cebula.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Nabil Aankour получает желтую карточку.
Описание гола
44'
Г О О О О О Л - Nabil Aankour из команды Корона Кельце забивает пенальти
Желтая карточка
42'
Пентек Кшиштоф получает желтую карточку.
Описание гола
41'
Г О О О О О Л - Пентек Кшиштоф из команды Краковия забивает пенальти
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ivan Jukic.
Желтая карточка
31'
Вуйцицки Якуб получает желтую карточку.
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рыманяк Бартош.
Описание гола
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сиплак Михал.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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