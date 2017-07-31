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Стадион: Kolporter Arena
4:2
Конец матча
0:1
24' ГолСиплак Михал
1:1
30' ГолРыманяк Бартош
31' Желтая карточкаВуйцицки Якуб
2:1
35' ГолIvan Jukic
2:2
41' ПенальтиПентек Кшиштоф
42' Желтая карточкаПентек Кшиштоф
3:2
44' ПенальтиNabil Aankour
45' Желтая карточкаNabil Aankour
4:2
48' ГолMarcin Cebula
72' Желтая карточкаKamil Pestka
|
24'
0:1
30'
1:1
31'
35'
2:1
41'
2:2
42'
44'
3:2
45'
48'
4:2
72'
Состав команд
24
Бэрри
Шон
19
Калласте
Кен
22
Ivan
Jukic
30
Adam
Wilk
39
Хелик
Михал
33
Kamil
Pestka
10
Зенёв
Сергей
Корона Кельце 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Аломерович Златан Вратарь
- 26 Рыманяк Бартош Защитник
- 5 Adnan Kovacevic Защитник
- 24 Бэрри Шон Защитник
- 19 Калласте Кен Защитник
- 8 Mateusz Mozdzen Полузащитник
- 14 Jakub Zubrowski Полузащитник
- 7 Marcin Cebula Полузащитник
- 10 Nabil Aankour Полузащитник
- 22 Ivan Jukic Полузащитник
- 16 Maciej Gorski Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гостомски Мацей Вратарь
- 37 Jakub Mrozik Защитник
- 23 Elhadji Pape Djibril Diaw Защитник
- 21 Lukasz Kosakiewicz Полузащитник
- 6 Цвиянович Горан Полузащитник
- 20 Fabian Burdenski
- 2 Krystian Mis
- Главный тренер: Gino Lettieri
Краковия 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Adam Wilk Вратарь
- 7 Вуйцицки Якуб Защитник
- 39 Хелик Михал Защитник
- 3 Сиплак Михал Защитник
- 33 Kamil Pestka Защитник
- 5 Човило Мирослав Полузащитник
- 25 Szymon Drewniak Полузащитник
- 10 Зенёв Сергей Полузащитник
- 18 Адамчик Хуберт Полузащитник
- 23 Мигалик Ярослав Полузащитник
- 99 Пентек Кшиштоф Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Сандомерски Гжегож Вратарь
- 4 Маларчик Пётр Защитник
- 32 Дитятьев Алексей Защитник
- 26 Делеу Луис Защитник
- 20 Mateusz Sebastian Szczepaniak Полузащитник
- 11 Вдовяк Матеуш Нападающий
- 21 Adam Deja
- Главный тренер: Michal Probierz
Предыдущие игры
Корона Кельце (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 22.07.2017 Легия 1:1 Корона Кельце Э
- 17.07.2017 Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Э
- 04.06.2017 Погонь Щецин 3:0 Корона Кельце ЭГА
- 28.05.2017 Корона Кельце 0:1 Легия ЭГА
- 22.05.2017 Нецеча 0:2 Корона Кельце ЭГА
- 17.05.2017 Корона Кельце 3:2 Висла Краков ЭГА
- 14.05.2017 Лехия Гданьск 0:0 Корона Кельце ЭГА
- 05.05.2017 Корона Кельце 1:1 Ягеллония ЭГА
- 28.04.2017 Лех 3:2 Корона Кельце ЭГА
- 22.04.2017 Корона Кельце 0:1 Нецеча Э
- 17.04.2017 Легия 0:0 Корона Кельце Э
- 10.04.2017 Корона Кельце 1:0 Рух Хожув Э
- 31.03.2017 Шлёнск 3:0 Корона Кельце Э
- 19.03.2017 Корона Кельце 3:0 Краковия Э
- 11.03.2017 Ягеллония 4:1 Корона Кельце Э
- 03.03.2017 Корона Кельце 2:1 Гурник Ленчна Э
- 24.02.2017 Арка Гдыня 4:1 Корона Кельце Э
- 18.02.2017 Корона Кельце 4:2 Висла Э
- 11.02.2017 Висла Краков 2:0 Корона Кельце Э
- 17.12.2016 Корона Кельце 2:0 Лехия Гданьск Э
Краковия (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 22.07.2017 Лехия Гданьск 0:1 Краковия Э
- 15.07.2017 Краковия 1:1 Пяст Э
- 02.06.2017 Краковия 0:1 Пяст ЭГБ
- 27.05.2017 Шлёнск 2:0 Краковия ЭГБ
- 19.05.2017 Краковия 2:0 Рух Хожув ЭГБ
- 16.05.2017 Гурник Ленчна 3:0 Краковия ЭГБ
- 13.05.2017 Висла 1:1 Краковия ЭГБ
- 08.05.2017 Краковия 2:0 Арка Гдыня ЭГБ
- 01.05.2017 Заглембе Любин 2:2 Краковия ЭГБ
- 22.04.2017 Краковия 1:2 Легия Э
- 15.04.2017 Ягеллония 0:0 Краковия Э
- 07.04.2017 Краковия 1:0 Шлёнск Э
- 01.04.2017 Висла 4:1 Краковия Э
- 19.03.2017 Корона Кельце 3:0 Краковия Э
- 13.03.2017 Краковия 1:1 Заглембе Любин Э
- 04.03.2017 Краковия 1:1 Арка Гдыня Э
- 25.02.2017 Лехия Гданьск 4:2 Краковия Э
- 19.02.2017 Краковия 1:1 Погонь Щецин Э
- 10.02.2017 Рух Хожув 0:1 Краковия Э
- 01.02.2017 Рид 0:0 Краковия ТМК
Последние игры между собой
Корона Кельце: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 7
Краковия: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 5
- 19.03.2017 Корона Кельце 3:0 Краковия Экстракласса
- 02.10.2016 Краковия 6:0 Корона Кельце Экстракласса
- 14.12.2015 Краковия 2:2 Корона Кельце Экстракласса
- 14.08.2015 Корона Кельце 0:3 Краковия Экстракласса
- 22.05.2015 Краковия 1:1 Корона Кельце Ekstraklasa Relegation
- 12.12.2014 Корона Кельце 1:2 Краковия Экстракласса
- 08.08.2014 Краковия 2:1 Корона Кельце Экстракласса
- 23.05.2014 Краковия 1:1 Корона Кельце Экстракласса
- 12.04.2014 Корона Кельце 1:0 Краковия Экстракласса
- 02.11.2013 Краковия 1:2 Корона Кельце Экстракласса
- 03.12.2011 Корона Кельце 0:0 Краковия Экстракласса
- 30.07.2011 Краковия 1:2 Корона Кельце Экстракласса
- 19.03.2011 Краковия 3:0 Корона Кельце Экстракласса
- 27.08.2010 Корона Кельце 1:0 Краковия Экстракласса
- 13.03.2010 Краковия 3:0 Корона Кельце Экстракласса
- 29.08.2009 Корона Кельце 1:1 Краковия Экстракласса
- 12.04.2008 Краковия 1:1 Корона Кельце Orange Ekstraklasa
- 18.11.2007 Корона Кельце 2:2 Краковия Кубок лиги
- 23.10.2007 Краковия 1:0 Корона Кельце Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|Заглембе Любин
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Гурник Забже
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|4.
|Висла Краков
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Арка Гдыня
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Лех
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|7.
|Корона Кельце
|4:2
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|Легия
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Краковия
|2:4
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Висла
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|12.
|Погонь Щецин
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Шлёнск
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Сандецья
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|15.
|Нецеча
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Пяст
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
77'
Корона Кельце производит замену. Ivan Jukic уходит, и Fabian Burdenski заменяет его
72'
Kamil Pestka получает желтую карточку.
70'
Корона Кельце производит замену. Nabil Aankour уходит, и Цвиянович Горан заменяет его
69'
Краковия производит замену. Вуйцицки Якуб уходит, и Делеу Луис заменяет его
63'
Краковия производит замену. Зенёв Сергей уходит, и Adam Deja заменяет его
58'
Корона Кельце производит замену. Marcin Cebula уходит, и Lukasz Kosakiewicz заменяет его
50'
Краковия производит замену. Адамчик Хуберт уходит, и Матеуш Себастьян Щепаньяк заменяет его
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Marcin Cebula.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Nabil Aankour получает желтую карточку.
44'
Г О О О О О Л - Nabil Aankour из команды Корона Кельце забивает пенальти
42'
Пентек Кшиштоф получает желтую карточку.
41'
Г О О О О О Л - Пентек Кшиштоф из команды Краковия забивает пенальти
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ivan Jukic.
31'
Вуйцицки Якуб получает желтую карточку.
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рыманяк Бартош.
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сиплак Михал.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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