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Стадион: Эрнест Поль
3:2
Второй тайм: 90+'
19' Желтая карточкаГонсалес Иван II
31' Желтая карточкаГловацки Аркадиуш
1:0
38' ГолIgor Angulo
1:1
48' ГолБогуски Рафал
2:1
52' ГолIgor Angulo
3:1
54' ГолIgor Angulo
61' Желтая карточкаPetar Brlek
74' Желтая карточкаВелес Фран
3:2
87' ГолJakub Bartosz
|
19'
38'
1:0
48'
1:1
52'
2:1
54'
3:1
61'
74'
87'
3:2
Состав команд
15
Dani
Suarez
14
Michal
Koj
17
Igor
Angulo
19
Цывка
Томаш
44
Велес
Фран
21
Petar
Brlek
10
Carlitos
XII
Гурник Забже 4-4-2
- Основной состав
- Tomasz Loska Вратарь
- 3 Adam Wolniewicz Защитник
- 4 Ветеска Матеуш Защитник
- 15 Dani Suarez Защитник
- 14 Michal Koj Защитник
- 9 Damian Kadzior Полузащитник
- 28 Maciej Ambrosiewicz Полузащитник
- 27 Szymon Zurkowski Полузащитник
- 7 Кужава Рафал Полузащитник
- 25 Lukasz Wolsztynski Нападающий
- 17 Igor Angulo Нападающий
- Запасные игроки
- 93 Павловски Войцех Вратарь
- 22 Матушек Шимон Полузащитник
- 10 Грендель Эрик Полузащитник
- 24 Meik Karwot
- 23 Rafal Wolsztynski
- 11 David Ledecky
- 8 Konrad Nowak I
- Главный тренер: Marcin Brosz
Висла Краков 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Хулиан Диас Вратарь
- 19 Цывка Томаш Защитник
- 6 Гловацки Аркадиуш Защитник
- 32 Гонсалес Иван II Защитник
- 4 Садлок Мацей Защитник
- 44 Велес Фран Полузащитник
- 21 Petar Brlek Полузащитник
- 9 Богуски Рафал Полузащитник
- 26 Kamil Wojtkowski Полузащитник
- 88 Малецки Патрик Полузащитник
- 10 Carlitos XII Нападающий
- Запасные игроки
- 77 Коштал Мартин Полузащитник
- 23 Брожек Павел Нападающий
- 42 Blazej Skorski
- 17 Jakub Bartosz
- 8 Tibor Halilovic
- 15 Zoran Arsenic
- 22 Michal Buchalik
- Главный тренер: Kiko Ramirez
Предыдущие игры
Гурник Забже (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 23.07.2017 Ягеллония 2:1 Гурник Забже Э
- 15.07.2017 Гурник Забже 3:1 Легия Э
- 04.06.2017 Висля Пулявы 0:1 Гурник Забже ПД
- 28.05.2017 Гурник Забже 4:0 Подбескидзе ПД
- 21.05.2017 Знич Прушков 1:2 Гурник Забже ПД
- 16.05.2017 Гурник Забже 1:0 ГКС Катовице ПД
- 13.05.2017 Стомил Олштын 2:4 Гурник Забже ПД
- 05.05.2017 Гурник Забже 6:1 Хойничанка ПД
- 28.04.2017 Хробры 2:0 Гурник Забже ПД
- 21.04.2017 Гурник Забже 0:0 Вигры Сувалки ПД
- 15.04.2017 Бытовия 0:1 Гурник Забже ПД
- 12.04.2017 Гурник Забже 1:2 Заглембе Сосновец ПД
- 08.04.2017 Гурник Забже 2:1 Олимпия Грудзёнз ПД
- 01.04.2017 Ключборк 2:1 Гурник Забже ПД
- 17.03.2017 Гурник Забже 2:0 Сандецья ПД
- 11.03.2017 Погонь Седлице 2:1 Гурник Забже ПД
- 03.03.2017 Гурник Забже 1:0 Тыхы ПД
- 27.11.2016 Сталь Мелец 1:2 Гурник Забже ПД
- 20.11.2016 Гурник Забже 0:2 Мидш ПД
- 13.11.2016 Гурник Забже 4:0 Висля Пулявы ПД
Висла Краков (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 21.07.2017 Висла Краков 1:0 Нецеча Э
- 14.07.2017 Погонь Щецин 1:2 Висла Краков Э
- 04.06.2017 Висла Краков 1:2 Нецеча ЭГА
- 28.05.2017 Лех 2:1 Висла Краков ЭГА
- 20.05.2017 Висла Краков 4:0 Погонь Щецин ЭГА
- 17.05.2017 Корона Кельце 3:2 Висла Краков ЭГА
- 13.05.2017 Ягеллония 2:0 Висла Краков ЭГА
- 06.05.2017 Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск ЭГА
- 30.04.2017 Легия 1:1 Висла Краков ЭГА
- 22.04.2017 Гурник Ленчна 3:1 Висла Краков Э
- 17.04.2017 Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Э
- 08.04.2017 Нецеча 2:3 Висла Краков Э
- 31.03.2017 Висла Краков 0:0 Лех Э
- 17.03.2017 Висла Краков 3:2 Висла Э
- 12.03.2017 Легия 1:0 Висла Краков Э
- 04.03.2017 Пяст 1:2 Висла Краков Э
- 25.02.2017 Висла Краков 3:1 Ягеллония Э
- 18.02.2017 Шлёнск 1:0 Висла Краков Э
- 11.02.2017 Висла Краков 2:0 Корона Кельце Э
- 16.12.2016 Рух Хожув 1:0 Висла Краков Э
Последние игры между собой
Гурник Забже: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Висла Краков: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
- 17.04.2016 Висла Краков 3:1 Гурник Забже Экстракласса. Группа Б
- 20.11.2015 Гурник Забже 1:1 Висла Краков Экстракласса
- 17.07.2015 Висла Краков 1:1 Гурник Забже Экстракласса
- 09.05.2015 Висла Краков 4:1 Гурник Забже Ekstraklasa Final Round
- 10.04.2015 Висла Краков 1:1 Гурник Забже Экстракласса
- 19.10.2014 Гурник Забже 0:5 Висла Краков Экстракласса
- 24.05.2014 Висла Краков 2:3 Гурник Забже Экстракласса
- 08.11.2013 Гурник Забже 3:2 Висла Краков Экстракласса
- 19.07.2013 Висла Краков 0:0 Гурник Забже Экстракласса
- 30.05.2013 Гурник Забже 0:1 Висла Краков Экстракласса
- 01.12.2012 Висла Краков 1:3 Гурник Забже Экстракласса
- 03.05.2012 Гурник Забже 2:0 Висла Краков Экстракласса
- 20.11.2011 Висла Краков 0:1 Гурник Забже Экстракласса
- 30.04.2011 Висла Краков 0:2 Гурник Забже Экстракласса
- 17.10.2010 Гурник Забже 1:0 Висла Краков Экстракласса
- 24.04.2009 Висла Краков 3:1 Гурник Забже Orange Ekstraklasa
- 29.10.2008 Висла Краков 2:1 Гурник Забже Кубок
- 05.10.2008 Гурник Забже 1:1 Висла Краков Orange Ekstraklasa
- 28.11.2007 Гурник Забже 0:1 Висла Краков Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заглембе Любин
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Ягеллония
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Гурник Забже
|3:1
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Висла Краков
|1:3
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Арка Гдыня
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Краковия
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Легия
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Висла
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|Шлёнск
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Сандецья
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|13.
|Корона Кельце
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Лех
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Пяст
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Нецеча
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
Второй тайм
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Jakub Bartosz.
84'
Висла Краков производит замену. Велес Фран уходит, и Tibor Halilovic заменяет его
81'
Гурник Забже производит замену. Maciej Ambrosiewicz уходит, и Konrad Nowak заменяет его
74'
Велес Фран получает желтую карточку.
71'
Висла Краков производит замену. Богуски Рафал уходит, и Jakub Bartosz заменяет его
69'
Гурник Забже производит замену. Damian Kadzior уходит, и Матушек Шимон заменяет его
66'
Гурник Забже производит замену. Lukasz Wolsztynski уходит, и David Ledecky заменяет его
61'
Petar Brlek получает желтую карточку.
57'
Висла Краков производит замену. Kamil Wojtkowski уходит, и Брожек Павел заменяет его
54'
52'
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Богуски Рафал.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
38'
31'
Гловацки Аркадиуш получает желтую карточку.
19'
Гонсалес Иван II получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion im. Ernesta Pohla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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