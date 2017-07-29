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Стадион:
Гурник Забже
3:2
Второй тайм: 90+'
Висла Краков
0'
19' Желтая карточка
Гонсалес Иван II
31' Желтая карточка
Гловацки Аркадиуш
1:0
38' Гол
Igor Angulo
1:1
48' Гол
Богуски Рафал
2:1
52' Гол
Igor Angulo
3:1
54' Гол
Igor Angulo
61' Желтая карточка
Petar Brlek
74' Желтая карточка
Велес Фран
3:2
87' Гол
Jakub Bartosz
90'+3
Второй тайм
Описание гола
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Jakub Bartosz.
84'
Висла Краков производит замену. Велес Фран уходит, и Tibor Halilovic заменяет его
81'
Гурник Забже производит замену. Maciej Ambrosiewicz уходит, и Konrad Nowak заменяет его
Желтая карточка
74'
Велес Фран получает желтую карточку.
71'
Висла Краков производит замену. Богуски Рафал уходит, и Jakub Bartosz заменяет его
69'
Гурник Забже производит замену. Damian Kadzior уходит, и Матушек Шимон заменяет его
66'
Гурник Забже производит замену. Lukasz Wolsztynski уходит, и David Ledecky заменяет его
Желтая карточка
61'
Petar Brlek получает желтую карточку.
57'
Висла Краков производит замену. Kamil Wojtkowski уходит, и Брожек Павел заменяет его
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Игор Ангуло.
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Игор Ангуло.
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Богуски Рафал.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Игор Ангуло.
Желтая карточка
31'
Гловацки Аркадиуш получает желтую карточку.
Желтая карточка
19'
Гонсалес Иван II получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion im. Ernesta Pohla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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