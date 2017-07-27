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ФК Химки
 
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Крылья Советов
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 53 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ФК Химки - Крылья Советов, который состоится 30.07.2017.
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:
Прогнозы на матч ФК Химки - Крылья Советов
ФК Химки
38.3% (36)
Ничья:
39.4% (37)
Крылья Советов
22.3% (21)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
31.9% (30)
ФК Химки:
18.1% (17)
Крылья Советов:
17% (16)
ФК Химки:
14.9% (14)
Ничья:
4.3% (4)
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