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Динамо СПб (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 26.07.2017 Динамо СПб 0:3 Ротор-Волгоград ФПД
- 22.07.2017 Динамо СПб 2:0 Факел ФПД
- 16.07.2017 Зенит-2 0:1 Динамо СПб ФПД
- 08.07.2017 Динамо СПб 2:1 Енисей ФПД
- 18.06.2017 Тосно 2:0 Динамо СПб ТМК
- 04.06.2017 Динамо СПб 4:0 Знамя Труда ВДЗЗ
- 28.05.2017 Солярис 3:6 Динамо СПб ВДЗЗ
- 21.05.2017 Динамо СПб 5:0 Строгино ВДЗЗ
- 14.05.2017 ЦРФСО 3:2 Динамо СПб ВДЗЗ
- 07.05.2017 Динамо СПб 1:0 Коломна ВДЗЗ
- 30.04.2017 Спартак Кострома 1:2 Динамо СПб ВДЗЗ
- 22.04.2017 Динамо СПб 4:0 Волга Тверь ВДЗЗ
- 16.04.2017 Долгопрудный 1:1 Динамо СПб ВДЗЗ
- 09.04.2017 Динамо СПб 2:0 Псков-747 ВДЗЗ
- 02.04.2017 Динамо СПб 1:0 Динамо-2 Москва ВДЗЗ
- 23.02.2017 Кубань 0:2 Динамо СПб КФПО
- 21.02.2017 Динамо СПб 0:2 Краснодар-2 КФ
- 18.02.2017 Динамо СПб 1:1 СКА-Хабаровск КФ
- 15.02.2017 Тюмень 3:1 Динамо СПб КФ
- 12.02.2017 Динамо СПб 0:1 Мордовия КФ
Кубань (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 26.07.2017 Кубань 1:0 Шинник ФПД
- 22.07.2017 Волгарь 3:0 Кубань ФПД
- 15.07.2017 Кубань 0:1 ФК Химки ФПД
- 08.07.2017 Томь 1:4 Кубань ФПД
- 20.05.2017 Кубань 3:1 Спартак-Нальчик ФПД
- 14.05.2017 Волгарь 2:1 Кубань ФПД
- 10.05.2017 Кубань 3:0 Зенит-2 ФПД
- 06.05.2017 Балтика 0:1 Кубань ФПД
- 29.04.2017 Кубань 0:1 Динамо Москва ФПД
- 23.04.2017 Енисей 2:0 Кубань ФПД
- 17.04.2017 Кубань 3:1 Тюмень ФПД
- 12.04.2017 Шинник 0:1 Кубань ФПД
- 08.04.2017 Сокол 0:0 Кубань ФПД
- 01.04.2017 Факел 2:2 Кубань ФПД
- 26.03.2017 Кубань 1:0 Нефтехимик ФПД
- 19.03.2017 Кубань 2:0 Мордовия ФПД
- 12.03.2017 Сибирь 0:0 Кубань ФПД
- 08.03.2017 Кубань 2:1 ФК Химки ФПД
- 23.02.2017 Кубань 0:2 Динамо СПб КФПО
- 20.02.2017 Кубань 0:1 Зенит-2 КФ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волгарь
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|Балтика
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|ФК Химки
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 1
|9
|4.
|Енисей
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|5.
|Динамо СПб
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|6.
|Олимпиец
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|8.
|Шинник
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|10.
|Кубань
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Авангард Курск
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Факел
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|13.
|Зенит-2
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Тамбов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|15.
|Луч-Энергия
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|16.
|Оренбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|17.
|Ротор-Волгоград
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|18.
|Томь
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|19.
|Сибирь
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|20.
|Тюмень
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 53 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Динамо СПб - Кубань, который состоится 30.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Динамо СПб - Кубань, который состоится 30.07.2017.
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Прогнозы на матч Динамо СПб - Кубань
Динамо СПб
52.7% (49)
Ничья:
32.3% (30)
Кубань
15.1% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29% (27)
2:1 Динамо СПб:
21.5% (20)
1:0 Динамо СПб:
21.5% (20)
1:2 Кубань:
7.5% (7)
2:0 Динамо СПб:
7.5% (7)
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