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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Мехелен
1:1
Конец матча
Стандард
0'
1:0
7' Гол
Stefan Drazic
1:1
8' Гол
Са Орланду
29' Желтая карточка
Бельфодиль Исхак
52' Желтая карточка
Схоофс Роб
57' Желтая карточка
Поконьоли Себастьен
67' Желтая карточка
Seth De Witte
73' Желтая карточка
Цоцалич Эдин
81' Желтая карточка
Мпоку Поль-Жозе
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
82'
Мехелен производит замену. Stefan Drazic уходит, и Педерсен Никлас заменяет его
Желтая карточка
81'
Мпоку Поль-Жозе получает желтую карточку.
79'
Стандард производит замену. Доссеви Матьё уходит, и Эдмилсон Жуниор заменяет его
75'
Мехелен производит замену. Глен Клаес уходит, и Тим Маттийс заменяет его
Желтая карточка
73'
Цоцалич Эдин получает желтую карточку.

70'
Стандард производит замену. Бельфодиль Исхак уходит, и Renaud Emond заменяет его
Желтая карточка
67'
Сет де Витте получает желтую карточку.
64'
Мехелен производит замену. Схоофс Роб уходит, и Филипович Желько заменяет его
Желтая карточка
57'
Поконьоли Себастьен получает желтую карточку.
Желтая карточка
52'
Схоофс Роб получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
29'
Бельфодиль Исхак получает желтую карточку.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Са Орланду.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Stefan Drazic.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Argosstadion Achter de Kazerne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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