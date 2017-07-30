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2017-2018
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
1:0
7' ГолStefan Drazic
1:1
8' ГолСа Орланду
29' Желтая карточкаБельфодиль Исхак
52' Желтая карточкаСхоофс Роб
57' Желтая карточкаПоконьоли Себастьен
67' Желтая карточкаSeth De Witte
73' Желтая карточкаЦоцалич Эдин
81' Желтая карточкаМпоку Поль-Жозе
|
7'
1:0
8'
1:1
29'
52'
67'
73'
81'
Состав команд
15
Цоцалич
Эдин
18
Схоофс
Роб
11
Ритс
Матс
77
Glenn
Claes
5
Уче
Агбо
20
Бопе
Мервиль
70
Са
Орланду
Мехелен 4-3-2-1
- Основной состав
- 26 Коосеманс Колин Вратарь
- 63 Реррас Файкаль Защитник
- 15 Цоцалич Эдин Защитник
- 4 Seth De Witte Защитник
- 22 Elias Cobbaut Защитник
- 18 Схоофс Роб Полузащитник
- 3 Эль-Мессауди Ахмед Полузащитник
- 11 Ритс Матс Полузащитник
- 10 Yohan Croizet Полузащитник
- 77 Glenn Claes Полузащитник
- 99 Stefan Drazic Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Витас Урош Защитник
- 55 Филипович Желько Полузащитник
- 7 Tim Matthijs Полузащитник
- 47 Кавайа Энди Полузащитник
- 9 Педерсен Никлас Нападающий
- 27 Boureima Bande
- 28 Anthony Swolfs
- Главный тренер: Yannick Ferrera
Стандард 4-3-2-1
- Основной состав
- 8 Очоа Гильермо Вратарь
- 2 Горё Режиналь Защитник
- 34 Лаифис Костас Защитник
- 13 Шольц Александр Защитник
- 15 Поконьоли Себастьен Защитник
- 7 Доссеви Матьё Полузащитник
- 5 Уче Агбо Полузащитник
- 20 Бопе Мервиль Полузащитник
- 70 Са Орланду Полузащитник
- 40 Мпоку Поль-Жозе Полузащитник
- 99 Бельфодиль Исхак Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Жийе Жан-Франсуа Вратарь
- 21 Фаи Коллинс Защитник
- 33 Косанович Милош Полузащитник
- 22 Эдмилсон Жуниор Полузащитник
- 18 Марин Рэзван Полузащитник
- 10 Ндонгаля Дьемерси Полузащитник
- 9 Renaud Emond Нападающий
- Главный тренер: Са Пинту Рикарду
Предыдущие игры
Мехелен (последние 20 матчей: +11 =1 -8)
- 22.07.2017 Мехелен 1:0 Юнион Сен-Жиль ТМК
- 21.07.2017 Мехелен 3:1 Мускрон-Перювельз ТМК
- 16.07.2017 Вестерло 0:6 Мехелен ТМК
- 08.07.2017 Мехелен 0:6 Олимпиакос ТМК
- 04.07.2017 АХ Лёвен 4:2 Мехелен ТМК
- 29.06.2017 Кампенхаут 0:4 Мехелен ТМК
- 28.06.2017 Рапид Лест 0:5 Мехелен ТМК
- 25.06.2017 Кателейне 0:3 Мехелен ТМК
- 19.05.2017 Сент-Трюйден 7:0 Мехелен ЛППОЗПВЛЕ
- 16.05.2017 Мехелен 1:0 Юнион Сен-Жиль ЛППОЗПВЛЕ
- 12.05.2017 Стандард 2:0 Мехелен ЛППОЗПВЛЕ
- 06.05.2017 Мехелен 1:3 Васланд-Беверен ЛППОЗПВЛЕ
- 03.05.2017 Мехелен 1:4 Вестерло ТМК
- 29.04.2017 Льерс 0:0 Мехелен ЛППОЗПВЛЕ
- 26.04.2017 Мехелен 1:0 Сент-Трюйден ЛППОЗПВЛЕ
- 22.04.2017 Мехелен 1:0 Стандард ЛППОЗПВЛЕ
- 15.04.2017 Васланд-Беверен 1:2 Мехелен ЛППОЗПВЛЕ
- 09.04.2017 Мехелен 1:0 Льерс ЛППОЗПВЛЕ
- 01.04.2017 Юнион Сен-Жиль 3:0 Мехелен ЛППОЗПВЛЕ
- 12.03.2017 Гент 3:0 Мехелен ЛП
Стандард (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 22.07.2017 Стандард 1:1 Мец ТМК
- 19.07.2017 Кевийи 0:2 Стандард ТМК
- 16.07.2017 Ланс 0:2 Стандард ТМК
- 14.07.2017 Стандард 1:0 Мускрон-Перювельз ТМК
- 08.07.2017 Хоффенхайм 4:2 Стандард ТМК
- 05.07.2017 Дюделанж 2:2 Стандард ТМК
- 01.07.2017 Вален 0:3 Стандард ТМК
- 30.06.2017 Стандард 10:0 Вильц ТМК
- 24.06.2017 Эвай 0:4 Стандард ТМК
- 19.05.2017 Стандард 2:0 Льерс ЛППОЗПВЛЕ
- 16.05.2017 Васланд-Беверен 1:3 Стандард ЛППОЗПВЛЕ
- 12.05.2017 Стандард 2:0 Мехелен ЛППОЗПВЛЕ
- 06.05.2017 Сент-Трюйден 1:0 Стандард ЛППОЗПВЛЕ
- 28.04.2017 Стандард 3:1 Юнион Сен-Жиль ЛППОЗПВЛЕ
- 25.04.2017 Стандард 0:2 Васланд-Беверен ЛППОЗПВЛЕ
- 22.04.2017 Мехелен 1:0 Стандард ЛППОЗПВЛЕ
- 14.04.2017 Юнион Сен-Жиль 2:2 Стандард ЛППОЗПВЛЕ
- 08.04.2017 Стандард 2:2 Сент-Трюйден ЛППОЗПВЛЕ
- 02.04.2017 Льерс 1:0 Стандард ЛППОЗПВЛЕ
- 25.03.2017 Мец 2:2 Стандард ТМК
Последние игры между собой
Мехелен: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
Стандард: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
- 12.05.2017 Стандард 2:0 Мехелен Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 22.04.2017 Мехелен 1:0 Стандард Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 26.02.2017 Стандард 2:2 Мехелен Лига Про
- 20.11.2016 Мехелен 2:1 Стандард Лига Про
- 13.03.2016 Мехелен 4:0 Стандард Лига Про
- 28.10.2015 Стандард 2:1 Мехелен Лига Про
- 07.03.2015 Мехелен 1:0 Стандард Лига Жюпиле
- 01.11.2014 Стандард 2:0 Мехелен Лига Жюпиле
- 08.03.2014 Стандард 2:0 Мехелен Лига Жюпиле
- 15.12.2012 Мехелен 0:2 Стандард Лига Жюпиле
- 26.08.2012 Стандард 3:2 Мехелен Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Мехелен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Генк
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|7.
|Васланд-Беверен
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|Андерлехт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Антверпен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Мускрон-Перювельз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Остенде
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Гент
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сент-Трюйден
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кортрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Локерен
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|16.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
82'
Мехелен производит замену. Stefan Drazic уходит, и Педерсен Никлас заменяет его
81'
Мпоку Поль-Жозе получает желтую карточку.
79'
Стандард производит замену. Доссеви Матьё уходит, и Эдмилсон Жуниор заменяет его
75'
Мехелен производит замену. Глен Клаес уходит, и Тим Маттийс заменяет его
73'
Цоцалич Эдин получает желтую карточку.
70'
Стандард производит замену. Бельфодиль Исхак уходит, и Renaud Emond заменяет его
67'
Сет де Витте получает желтую карточку.
64'
Мехелен производит замену. Схоофс Роб уходит, и Филипович Желько заменяет его
57'
Поконьоли Себастьен получает желтую карточку.
52'
Схоофс Роб получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
29'
Бельфодиль Исхак получает желтую карточку.
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Са Орланду.
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Stefan Drazic.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Argosstadion Achter de Kazerne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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