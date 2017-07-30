Стадион: МСХ Арена Зрители: 5372
2:1
Конец матча
1:0
19' ГолОнуачу Пол
1:1
21' ГолПоури Марвин
2:1
53' ГолБорринг Йонас
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Хансен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
95'
Поульсен Николай II из команды Раннерс опасно играет. Чуть не пострадал Новак Филип.
94'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает пас партнеру.
94'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс делает навес
93'
93'
92'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
92'
Marcus Moelvadgaard нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
92'
92'
Алланссон Йоэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс делает навес
91'
90'
Хансен Йеспер выбил мяч подальше от ворот.
90'
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Джанус Драчманн выбил мяч подальше от ворот.
89'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд в офсайде
89'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает навес
89'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд отвел угрозу отличным подкатом
89'
88'
88'
88'
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Хальдерссон Ханнес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
85'
Хассан Рилван имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
85'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
85'
85'
85'
85'
85'
84'
84'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс делает навес
84'
84'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
84'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс делает подножку. Хассан Рилван заработал фол.
83'
83'
82'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс делает подножку. Корчмар Жолт заработал фол.
82'
82'
Сорлот Александр отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
82'
81'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
81'
81'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
80'
Новак Филип имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
80'
80'
80'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
80'
79'
79'
79'
79'
Джанус Драчманн бьет и мяч от рикошета проходит мимо
78'
78'
78'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Тактическая замена. Поури Марвин уходит с поля и его заменяет Marcus Moelvadgaard
77'
Тактическая замена. Каллесеэ Миккель уходит с поля и его заменяет Алланссон Йоэль
77'
Багер Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Тактическая замена. Онуачу Пол уходит с поля и его заменяет Поульсен Якоб
76'
Джурджич Никола наказан за толчок Новак Филип
76'
ШТАНГА! Ниссен Расмус попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
75'
75'
Kasper Enghardt из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
75'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
75'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес
75'
75'
75'
74'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
72'
72'
72'
71'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает подножку. Поульсен Николай II заработал фол.
70'
Новак Филип из команды Митьюлланд в офсайде
70'
Сегодняшная посещаемость составляет 5372 болельщиков
70'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
70'
69'
69'
Сорлот Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает навес
69'
69'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд в офсайде
68'
67'
Джурджич Никола из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
67'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает навес
67'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
67'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
67'
67'
Kasper Enghardt выбил мяч подальше от ворот.
66'
66'
Поульсен Николай II из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
66'
65'
Лобжанидзе Саба отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
64'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает подножку. Джурджич Никола заработал фол.
64'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
64'
64'
Фишер Александр из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
64'
63'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
63'
Новак Филип выбил мяч на угловой.
63'
63'
Поури Марвин нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает пас партнеру.
62'
Тактическая замена. Mayron George уходит с поля и его заменяет Джурджич Никола
62'
Тактическая замена. Кроон Симон уходит с поля и его заменяет Хассан Рилван
62'
Тактическая замена. Борринг Йонас уходит с поля и его заменяет Викхейм Густав
61'
Онуачу Пол наказан за толчок Kasper Enghardt
61'
Сорлот Александр попал в створ, но вратарь справился с ударом.
61'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
60'
Онуачу Пол имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
60'
60'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
60'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
60'
Каллесеэ Миккель атакует сзади соперника. Кроон Симон пострадал.
59'
59'
58'
58'
Ниссен Расмус отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
58'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
58'
58'
58'
Борринг Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Новак Филип из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
57'
56'
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
55'
Mayron George имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
55'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает передачу за спину защитников.
55'
53'
Ниссен Расмус сделал результативную передачу.
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Борринг Йонас из клуба "Митьюлланд" отправил мяч головой в ворота.
53'
53'
Mayron George выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
52'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
52'
Поури Марвин из команды Раннерс устремляется вперед с мячом.
52'
52'
52'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает навес
52'
51'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
51'
Kasper Enghardt сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
51'
Кроон Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Kasper Enghardt блокирует соперника. Сорлот Александр заработал своей команде штрафной.
49'
Фишер Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает навес
48'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс опасно играет. Чуть не пострадал Новак Филип.
48'
47'
47'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает подножку. Кроон Симон заработал фол.
47'
Джанус Драчманн мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
47'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
46'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает подножку. Джанус Драчманн заработал фол.
45'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает подножку. Kasper Enghardt заработал фол.
45'
Кроон Симон из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Фишер Александр выбил мяч подальше от ворот.
44'
44'
Спарв Тим нанёс удар по воротам.
44'
Кроон Симон из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Фишер Александр возвращается на поле, всё в порядке.
43'
Борринг Йонас наказан за толчок Хальдерссон Ханнес
43'
42'
42'
Онуачу Пол имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
42'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает навес
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Фишер Александр получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
40'
40'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд подал угловой справа.
40'
Kasper Enghardt выбил мяч на угловой.
40'
Кроон Симон из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
40'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
39'
Mayron George выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
38'
Кроон Симон из команды Митьюлланд делает подножку. Поульсен Николай II заработал фол.
38'
Поульсен Николай II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
38'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
37'
Mayron George из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
После дальнего удара, который нанес Джанус Драчманн мяч отбит вратарем
36'
36'
35'
35'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
34'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд отвел угрозу отличным подкатом
34'
Mayron George из команды Раннерс делает пас партнеру.
34'
34'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает подножку. Джанус Драчманн заработал фол.
33'
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
31'
Поульсен Николай II из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
31'
30'
30'
30'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает пас партнеру.
30'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс устремляется вперед с мячом.
30'
30'
Борринг Йонас пробил головой, вратарь справился с ударом.
30'
29'
29'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
29'
28'
Лобжанидзе Саба мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
28'
Спарв Тим ошибается в защите.
28'
27'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд. Это Каллесеэ Миккель заработал фол.
26'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд подал угловой справа.
26'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
Mayron George из команды Раннерс делает подножку. Борринг Йонас заработал фол.
25'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
24'
Кроон Симон из команды Митьюлланд в офсайде
24'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
23'
23'
22'
Игрок команды Раннерс совершает фол
21'
Лобжанидзе Саба сделал результативную передачу.
21'
Поури Марвин из команды Раннерс добил мяч в ворота.
21'
21'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает навес
21'
21'
21'
21'
19'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд добил мяч в ворота.
19'
Багер Йонас сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
19'
Хальдерссон Ханнес неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
19'
19'
Фишер Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Корчмар Жолт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Поульсен Николай II из команды Раннерс опасно играет. Чуть не пострадал Джанус Драчманн.
18'
18'
Онуачу Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
17'
17'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд. Это Китчен Перри заработал фол.
15'
15'
Багер Йонас из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
15'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
14'
14'
Сорлот Александр наказан за толчок Китчен Перри
13'
13'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс устремляется вперед с мячом.
13'
13'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает навес
11'
11'
Багер Йонас из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
11'
Ниссен Расмус на финте ушёл от оппонента.
11'
11'
11'
Китчен Перри из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
10'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
10'
10'
10'
10'
9'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
9'
Джанус Драчманн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Китчен Перри из команды Раннерс опасно играет. Чуть не пострадал Онуачу Пол.
8'
8'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
7'
Кроон Симон из команды Митьюлланд делает подножку. Фишер Александр заработал фол.
6'
6'
6'
Спарв Тим из команды Митьюлланд отвел угрозу отличным подкатом
6'
Лобжанидзе Саба на финте ушёл от оппонента.
5'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд в офсайде
5'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
4'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
4'
4'
4'
3'
3'
2'
Поури Марвин из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
2'
Онуачу Пол наказан за толчок Мадс Агесен
2'
Спарв Тим делает скидку назад вдоль ворот
1'
1'
Кроон Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Багер Йонас из команды Раннерс. Это Сорлот Александр заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Митьюлланд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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