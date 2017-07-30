  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 5372
Митьюлланд
2:1
Конец матча
Раннерс
0'
1:0
19' Гол
Онуачу Пол
1:1
21' Гол
Поури Марвин
2:1
53' Гол
Борринг Йонас
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Хансен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
95'
Поульсен Николай II из команды Раннерс опасно играет. Чуть не пострадал Новак Филип.
94'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает пас партнеру.
94'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс делает навес

93'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
93'
Багер Йонас из команды Раннерс делает навес
Угловой
92'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
92'
Marcus Moelvadgaard нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
92'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
92'
Алланссон Йоэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс делает навес
91'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
90'
Хансен Йеспер выбил мяч подальше от ворот.
90'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
90'
Джанус Драчманн выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
89'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд в офсайде
89'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает навес
89'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд отвел угрозу отличным подкатом
89'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Фишер Александр из команды Раннерс делает навес
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
86'
Хальдерссон Ханнес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Удар от ворот произведет Раннерс
85'
Хассан Рилван имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
85'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
85'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает навес
85'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Мадс Агесен из команды Раннерс делает навес
84'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс делает навес
84'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
84'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
Фол, нарушение
84'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс делает подножку. Хассан Рилван заработал фол.
83'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
83'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает навес
Фол, нарушение
82'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс делает подножку. Корчмар Жолт заработал фол.
82'
Удар от ворот произведет Раннерс
82'
Сорлот Александр отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
82'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
81'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
81'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Удар от ворот произведет Раннерс
80'
Новак Филип имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
80'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает навес
80'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
80'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
79'
Багер Йонас выбил мяч на угловой.
Угловой
79'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
79'
Джанус Драчманн бьет и мяч от рикошета проходит мимо
78'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
78'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Тактическая замена. Поури Марвин уходит с поля и его заменяет Marcus Moelvadgaard
77'
Тактическая замена. Каллесеэ Миккель уходит с поля и его заменяет Алланссон Йоэль
Травма, повреждение
77'
Багер Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Тактическая замена. Онуачу Пол уходит с поля и его заменяет Поульсен Якоб
Фол, нарушение
76'
Джурджич Никола наказан за толчок Новак Филип
76'
ШТАНГА! Ниссен Расмус попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
75'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает навес
75'
Kasper Enghardt из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
75'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
75'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес
75'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
75'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Багер Йонас из команды Раннерс делает навес
74'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Мадс Агесен из команды Раннерс делает навес
72'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
71'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает подножку. Поульсен Николай II заработал фол.
Офсайд
70'
Новак Филип из команды Митьюлланд в офсайде
70'
Сегодняшная посещаемость составляет 5372 болельщиков
70'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
70'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Мадс Агесен из команды Раннерс делает навес
69'
Сорлот Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает навес
69'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
69'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд в офсайде
68'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
67'
Джурджич Никола из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
67'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает навес
67'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
67'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
67'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Kasper Enghardt выбил мяч подальше от ворот.
66'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Поульсен Николай II из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
66'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Лобжанидзе Саба отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
64'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает подножку. Джурджич Никола заработал фол.
64'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
64'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Фишер Александр из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
64'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
63'
Новак Филип выбил мяч на угловой.
63'
Фишер Александр из команды Раннерс делает навес
63'
Поури Марвин нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает пас партнеру.
62'
Тактическая замена. Mayron George уходит с поля и его заменяет Джурджич Никола
62'
Тактическая замена. Кроон Симон уходит с поля и его заменяет Хассан Рилван
62'
Тактическая замена. Борринг Йонас уходит с поля и его заменяет Викхейм Густав
Фол, нарушение
61'
Онуачу Пол наказан за толчок Kasper Enghardt
61'
Сорлот Александр попал в створ, но вратарь справился с ударом.
61'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
60'
Онуачу Пол имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
60'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает навес
60'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
60'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
60'
Каллесеэ Миккель атакует сзади соперника. Кроон Симон пострадал.
59'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает навес
58'
Удар от ворот произведет Раннерс
58'
Ниссен Расмус отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
58'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
58'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
58'
Борринг Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Новак Филип из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
57'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
56'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
55'
Mayron George имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
55'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает передачу за спину защитников.
55'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Ниссен Расмус сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Борринг Йонас из клуба "Митьюлланд" отправил мяч головой в ворота.
53'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
53'
Mayron George выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Кроон Симон из команды Митьюлланд подал угловой слева.
52'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Поури Марвин из команды Раннерс устремляется вперед с мячом.
52'
Багер Йонас выбил мяч подальше от ворот.
52'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает навес
52'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Кроон Симон из команды Митьюлланд подал угловой слева.
51'
Багер Йонас выбил мяч на угловой.
51'
Kasper Enghardt сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
51'
Кроон Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Kasper Enghardt блокирует соперника. Сорлот Александр заработал своей команде штрафной.
49'
Фишер Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает навес
Фол, нарушение
48'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс опасно играет. Чуть не пострадал Новак Филип.
48'
Удар от ворот произведет Раннерс
47'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
47'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает подножку. Кроон Симон заработал фол.
47'
Джанус Драчманн мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
47'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
46'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
46'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает подножку. Джанус Драчманн заработал фол.
Фол, нарушение
45'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает подножку. Kasper Enghardt заработал фол.
45'
Кроон Симон из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Фишер Александр выбил мяч подальше от ворот.
44'
Удар от ворот произведет Раннерс
44'
Спарв Тим нанёс удар по воротам.
44'
Кроон Симон из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Травма, повреждение
43'
Фишер Александр возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
43'
Борринг Йонас наказан за толчок Хальдерссон Ханнес
Угловой
43'
Кроон Симон из команды Митьюлланд подал угловой слева.
42'
Багер Йонас выбил мяч на угловой.
42'
Онуачу Пол имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
42'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает навес
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
42'
Фишер Александр получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Багер Йонас выбил мяч подальше от ворот.
40'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд подал угловой справа.
40'
Kasper Enghardt выбил мяч на угловой.
40'
Кроон Симон из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
40'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
39'
Mayron George выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
38'
Кроон Симон из команды Митьюлланд делает подножку. Поульсен Николай II заработал фол.
38'
Поульсен Николай II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает навес
38'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Багер Йонас из команды Раннерс делает навес
37'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Mayron George из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
После дальнего удара, который нанес Джанус Драчманн мяч отбит вратарем
36'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
35'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
34'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд отвел угрозу отличным подкатом
34'
Mayron George из команды Раннерс делает пас партнеру.
34'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
34'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает подножку. Джанус Драчманн заработал фол.
33'
Удар от ворот произведет Раннерс
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
31'
Поульсен Николай II из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
31'
Фишер Александр из команды Раннерс делает навес
30'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Поури Марвин из команды Раннерс делает навес
30'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает пас партнеру.
30'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс устремляется вперед с мячом.
30'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Борринг Йонас пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
30'
Кроон Симон из команды Митьюлланд подал угловой слева.
29'
Багер Йонас выбил мяч на угловой.
29'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
29'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
28'
Лобжанидзе Саба мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
28'
Спарв Тим ошибается в защите.
28'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
27'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд. Это Каллесеэ Миккель заработал фол.
Угловой
26'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд подал угловой справа.
26'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
25'
Mayron George из команды Раннерс делает подножку. Борринг Йонас заработал фол.
25'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
Офсайд
24'
Кроон Симон из команды Митьюлланд в офсайде
24'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
23'
Удар от ворот произведет Раннерс
23'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает навес
Фол, нарушение
22'
Игрок команды Раннерс совершает фол
21'
Лобжанидзе Саба сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
Поури Марвин из команды Раннерс добил мяч в ворота.
21'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает навес
21'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
21'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает навес
Описание гола
19'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд добил мяч в ворота.
19'
Багер Йонас сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
19'
Хальдерссон Ханнес неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
19'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
19'
Фишер Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Корчмар Жолт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Поульсен Николай II из команды Раннерс опасно играет. Чуть не пострадал Джанус Драчманн.
18'
Удар от ворот произведет Раннерс
18'
Онуачу Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
17'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
17'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
16'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд. Это Китчен Перри заработал фол.
15'
Удар от ворот произведет Раннерс
15'
Багер Йонас из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
15'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
14'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
14'
Сорлот Александр наказан за толчок Китчен Перри
13'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
13'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс устремляется вперед с мячом.
13'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает навес
11'
Удар от ворот произведет Раннерс
11'
Багер Йонас из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
11'
Ниссен Расмус на финте ушёл от оппонента.
11'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
11'
Китчен Перри из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
10'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
10'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Поури Марвин из команды Раннерс делает навес
10'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Поури Марвин из команды Раннерс делает навес
Офсайд
9'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
9'
Джанус Драчманн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Китчен Перри из команды Раннерс опасно играет. Чуть не пострадал Онуачу Пол.
8'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
Фол, нарушение
7'
Кроон Симон из команды Митьюлланд делает подножку. Фишер Александр заработал фол.
6'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Спарв Тим из команды Митьюлланд отвел угрозу отличным подкатом
6'
Лобжанидзе Саба на финте ушёл от оппонента.
Офсайд
5'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд в офсайде
5'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
4'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
4'
Удар от ворот произведет Раннерс
4'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
4'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Багер Йонас выбил мяч подальше от ворот.
3'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Поури Марвин из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Фол, нарушение
2'
Онуачу Пол наказан за толчок Мадс Агесен
2'
Спарв Тим делает скидку назад вдоль ворот
1'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Кроон Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Багер Йонас из команды Раннерс. Это Сорлот Александр заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Митьюлланд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация