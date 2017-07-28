Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 5048
1:2
Конец матча
1:0
9' ГолPhilip Zinckernagel
1:1
44' ГолMads Aaquist
73' Желтая карточкаРомер Марсель
74' Желтая карточкаПоульсен Симон
74' Желтая карточкаAndre Riel
1:2
76' ГолMads Aaquist
83' Желтая карточкаЛюикс Кес
1:2
86' Не забитый пенальтиЛюикс Кес
89' Желтая карточкаРамон Родригес
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
93'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Удар от ворот произведет Хельсингер
92'
Эмиль Шеел отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
92'
Martin Fisch из команды Хельсингер в офсайде
92'
Рамон Родригес наказан за толчок Martin Fisch
91'
Хвильсом Мадс делает подножку сопернику.
91'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
89'
Рамон Родригес сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
89'
Рамон Родригес совершает грубый фол. Mads Aaquist был жертвой
88'
Удар от ворот произведет Хельсингер
88'
88'
Тактическая замена. Андре Рил уходит с поля и его заменяет Nicolas Mortensen
88'
88'
86'
Удар от ворот произведет Хельсингер
86'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Люикс Кес бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
85'
ПЕНАЛЬТИ! – Soeren Henriksen серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Уре Микаэль заработал пенальти для своей команды
84'
84'
Christian Koehler бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
83'
Martin Fisch пробил головой, вратарь справился с ударом.
83'
83'
Марк Лет Педерсен из команды Хельсингер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
Люикс Кес сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
82'
Люикс Кес совершает грубый фол. Mads Aaquist был жертвой
82'
82'
Тактическая замена. Клеве Троэльс уходит с поля и его заменяет William Tchuameni
82'
Martin Fisch из команды Хельсингер бьет головой мимо ворот
81'
81'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 5048 болельщиков
80'
Андре Рил нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
79'
79'
79'
79'
79'
Поульсен Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Christian Koehler из команды Хельсингер делает подножку. Ромер Марсель заработал фол.
78'
76'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Mads Aaquist!
76'
Марк Лет Педерсен из команды Хельсингер делает навес
76'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает подножку. Бай Фредерик заработал фол.
75'
Тактическая замена. Anders Holst уходит с поля и его заменяет Марк Лет Педерсен
75'
Тактическая замена. Philip Zinckernagel уходит с поля и его заменяет Хвильсом Мадс
74'
Андре Рил получает желтую карточку за споры
74'
Поульсен Симон получает желтую карточку за споры
73'
Ромер Марсель сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
73'
Ромер Марсель нарушает правила. Christian Koehler пострадал
72'
Зимлинг Ники бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
71'
71'
70'
Ромер Марсель выбил мяч на угловой.
70'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
70'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
69'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
68'
68'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Тактическая замена. Якобсен Кристиан II уходит с поля и его заменяет Эмиль Шеел
68'
67'
Педерсен Марк возвращается на поле, всё в порядке.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Педерсен Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Андре Рил из команды Хельсингер делает подножку. Ромер Марсель заработал фол.
64'
Милиц Себастьян вышел из ворот и забрал мяч.
64'
Soeren Henriksen из команды Хельсингер делает навес
64'
Christian Koehler из команды Хельсингер делает навес
64'
Philip Zinckernagel выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
63'
63'
63'
Рамон Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
63'
Андре Рил бьет и мяч от рикошета проходит мимо
62'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
62'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
62'
Martin Fisch выбил мяч на угловой.
62'
60'
59'
57'
57'
57'
57'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает навес
56'
Андре Рил нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
54'
Mads Aaquist имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
54'
53'
Mads Aaquist из команды Хельсингер делает подножку. Поульсен Симон заработал фол.
53'
52'
Бай Фредерик из команды Хельсингер делает навес
52'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск разыграл угловой с левого угла.
51'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
51'
50'
Удар от ворот произведет Хельсингер
50'
Клеве Троэльс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
49'
Удар от ворот произведет Хельсингер
49'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск наносит неточный удар с лета
49'
48'
48'
47'
Mads Aaquist из команды Хельсингер в офсайде
47'
47'
47'
Philip Zinckernagel выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
45'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
Mads Aaquist из команды Хельсингер делает навес
44'
Ольсен Рики сделал результативную передачу.
44'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Mads Aaquist записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
44'
43'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает подножку. Christian Koehler заработал фол.
43'
Удар от ворот произведет Хельсингер
42'
42'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
41'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Удар от ворот произведет Хельсингер
39'
Поульсен Симон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
39'
39'
39'
Mikkel Basse из команды Хельсингер делает подножку. Philip Zinckernagel заработал фол.
37'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
36'
Martin Fisch наказан за толчок Рамон Родригес
36'
Ольсен Рики навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск делает подножку. Mads Aaquist заработал фол.
35'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Хельсингер
33'
Бай Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
32'
Удар от ворот произведет Хельсингер
32'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Удар от ворот произведет Хельсингер
31'
Уре Микаэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
31'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает навес
28'
Christian Koehler нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
24'
Андре Рил отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
24'
Mads Aaquist из команды Хельсингер сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
24'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
23'
Бай Фредерик из команды Хельсингер в офсайде
22'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск в офсайде
21'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает навес
19'
Martin Fisch наказан за толчок Милиц Себастьян
19'
19'
Андре Рил из команды Хельсингер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
Mads Aaquist из команды Хельсингер делает навес
18'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Андре Рил из команды Хельсингер в офсайде
16'
Уре Микаэль наказан за толчок Mikkel Bruhn
15'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
15'
Martin Fisch выбил мяч на угловой.
14'
14'
Люикс Кес нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
14'
14'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
13'
Soeren Henriksen бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
13'
12'
12'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
12'
Ольсен Рики из команды Хельсингер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
11'
Mikkel Basse отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
11'
11'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
10'
9'
Рамон Родригес сделал результативную передачу.
9'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Philip Zinckernagel записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
9'
8'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Рамон Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет Хельсингер
6'
Зимлинг Ники бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
5'
5'
5'
Бай Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
4'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск делает подножку. Anders Holst заработал фол.
3'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
3'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает навес
2'
Удар от ворот произведет Хельсингер
2'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Martin Fisch из команды Хельсингер делает подножку. Клеве Троэльс заработал фол.
1'
Удар от ворот произведет Хельсингер
1'
Якобсен Кристиан II отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сённерйюск". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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