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  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 5048
Сённерйюск
1:2
Конец матча
Элит-3000
0'
1:0
9' Гол
Philip Zinckernagel
1:1
44' Гол
Mads Aaquist
73' Желтая карточка
Ромер Марсель
74' Желтая карточка
Поульсен Симон
74' Желтая карточка
Andre Riel
1:2
76' Гол
Mads Aaquist
83' Желтая карточка
Люикс Кес
1:2
86' Не забитый пенальти
Люикс Кес
89' Желтая карточка
Рамон Родригес
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
93'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Удар от ворот произведет Хельсингер
92'
Эмиль Шеел отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Офсайд
92'
Martin Fisch из команды Хельсингер в офсайде

Фол, нарушение
92'
Рамон Родригес наказан за толчок Martin Fisch
Фол, нарушение
91'
Хвильсом Мадс делает подножку сопернику.
91'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
Желтая карточка
89'
Рамон Родригес сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
89'
Рамон Родригес совершает грубый фол. Mads Aaquist был жертвой
88'
Удар от ворот произведет Хельсингер
88'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
88'
Тактическая замена. Андре Рил уходит с поля и его заменяет Nicolas Mortensen
88'
Martin Fisch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает навес
86'
Удар от ворот произведет Хельсингер
Описание гола
86'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Люикс Кес бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
Фол, нарушение
85'
ПЕНАЛЬТИ! – Soeren Henriksen серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Уре Микаэль заработал пенальти для своей команды
84'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
84'
Christian Koehler бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Martin Fisch пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
83'
Андре Рил из команды Хельсингер подал угловой справа.
83'
Марк Лет Педерсен из команды Хельсингер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Желтая карточка
83'
Люикс Кес сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
82'
Люикс Кес совершает грубый фол. Mads Aaquist был жертвой
82'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
82'
Тактическая замена. Клеве Троэльс уходит с поля и его заменяет William Tchuameni
82'
Martin Fisch из команды Хельсингер бьет головой мимо ворот
Угловой
81'
Андре Рил из команды Хельсингер подал угловой слева.
81'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
80'
Андре Рил из команды Хельсингер подал угловой справа.
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 5048 болельщиков
80'
Андре Рил нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
79'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Andreas Holm выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает навес
79'
Andreas Holm выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Поульсен Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Christian Koehler из команды Хельсингер делает подножку. Ромер Марсель заработал фол.
78'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
76'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Mads Aaquist!
76'
Марк Лет Педерсен из команды Хельсингер делает навес
Фол, нарушение
76'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает подножку. Бай Фредерик заработал фол.
75'
Тактическая замена. Anders Holst уходит с поля и его заменяет Марк Лет Педерсен
75'
Тактическая замена. Philip Zinckernagel уходит с поля и его заменяет Хвильсом Мадс
Желтая карточка
74'
Андре Рил получает желтую карточку за споры
Желтая карточка
74'
Поульсен Симон получает желтую карточку за споры
Желтая карточка
73'
Ромер Марсель сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
73'
Ромер Марсель нарушает правила. Christian Koehler пострадал
72'
Зимлинг Ники бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
71'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
Угловой
71'
Андре Рил из команды Хельсингер подал угловой слева.
70'
Ромер Марсель выбил мяч на угловой.
70'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
70'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает навес
69'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
68'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Тактическая замена. Якобсен Кристиан II уходит с поля и его заменяет Эмиль Шеел
68'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Травма, повреждение
67'
Педерсен Марк возвращается на поле, всё в порядке.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
66'
Педерсен Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
65'
Андре Рил из команды Хельсингер делает подножку. Ромер Марсель заработал фол.
64'
Милиц Себастьян вышел из ворот и забрал мяч.
64'
Soeren Henriksen из команды Хельсингер делает навес
64'
Christian Koehler из команды Хельсингер делает навес
64'
Philip Zinckernagel выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
63'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Андре Рил из команды Хельсингер делает навес
63'
Рамон Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Андре Рил из команды Хельсингер подал угловой слева.
63'
Андре Рил бьет и мяч от рикошета проходит мимо
62'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
62'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
62'
Martin Fisch выбил мяч на угловой.
62'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает навес
60'
Андре Рил из команды Хельсингер делает навес
59'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Martin Fisch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
57'
Martin Fisch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает навес
56'
Андре Рил нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
54'
Mads Aaquist имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
54'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает навес
Фол, нарушение
53'
Mads Aaquist из команды Хельсингер делает подножку. Поульсен Симон заработал фол.
53'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Бай Фредерик из команды Хельсингер делает навес
52'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск разыграл угловой с левого угла.
51'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
51'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Удар от ворот произведет Хельсингер
50'
Клеве Троэльс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
49'
Удар от ворот произведет Хельсингер
49'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск наносит неточный удар с лета
49'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
Andreas Holm выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает навес
Офсайд
47'
Mads Aaquist из команды Хельсингер в офсайде
47'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает навес
47'
Philip Zinckernagel выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
45'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
Mads Aaquist из команды Хельсингер делает навес
44'
Ольсен Рики сделал результативную передачу.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Mads Aaquist записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
44'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает навес
Фол, нарушение
43'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает подножку. Christian Koehler заработал фол.
43'
Удар от ворот произведет Хельсингер
42'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает навес
42'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
41'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Удар от ворот произведет Хельсингер
39'
Поульсен Симон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
39'
Andreas Holm выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает навес
Фол, нарушение
39'
Mikkel Basse из команды Хельсингер делает подножку. Philip Zinckernagel заработал фол.
37'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Фол, нарушение
36'
Martin Fisch наказан за толчок Рамон Родригес
36'
Ольсен Рики навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск делает подножку. Mads Aaquist заработал фол.
35'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Хельсингер
33'
Бай Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает навес
32'
Удар от ворот произведет Хельсингер
32'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Удар от ворот произведет Хельсингер
31'
Уре Микаэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
31'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает навес
28'
Christian Koehler нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
24'
Андре Рил отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
24'
Mads Aaquist из команды Хельсингер сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
24'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Офсайд
23'
Бай Фредерик из команды Хельсингер в офсайде
22'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
22'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск в офсайде
21'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает навес
Фол, нарушение
19'
Martin Fisch наказан за толчок Милиц Себастьян
Угловой
19'
Андре Рил из команды Хельсингер подал угловой слева.
19'
Андре Рил из команды Хельсингер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
Mads Aaquist из команды Хельсингер делает навес
18'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
16'
Андре Рил из команды Хельсингер в офсайде
Фол, нарушение
16'
Уре Микаэль наказан за толчок Mikkel Bruhn
Угловой
15'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
15'
Martin Fisch выбил мяч на угловой.
14'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
14'
Люикс Кес нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Andreas Holm выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
14'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
13'
Soeren Henriksen бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Угловой
13'
Андре Рил из команды Хельсингер подал угловой справа.
12'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
12'
Ольсен Рики из команды Хельсингер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
11'
Mikkel Basse отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
11'
Андре Рил из команды Хельсингер делает навес
11'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает навес
9'
Рамон Родригес сделал результативную передачу.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Philip Zinckernagel записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
9'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает навес
8'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Рамон Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет Хельсингер
6'
Зимлинг Ники бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
Andreas Holm выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Бай Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
Фол, нарушение
4'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск делает подножку. Anders Holst заработал фол.
3'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Andreas Holm выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает навес
2'
Удар от ворот произведет Хельсингер
2'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Martin Fisch из команды Хельсингер делает подножку. Клеве Троэльс заработал фол.
1'
Удар от ворот произведет Хельсингер
1'
Якобсен Кристиан II отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сённерйюск". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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