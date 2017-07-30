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  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 11834
Брондбю
5:3
Конец матча
Люнгбю
0'
0:1
2' Гол
Блуме Брор
0:1
5' Не забитый пенальти
Пукки Теэму
1:1
5' Гол
Климент Ян
26' Желтая карточка
Рюгаард-Йенсен Миккел
28' Желтая карточка
Лунд Оливер
1:2
43' Гол
Оджо Ким
48' Вторая желтая карточка
Рюгаард-Йенсен Миккел
2:2
55' Гол
Кристенсен Лассе
59' Желтая карточка
Херманнссон Хьертюр
64' Желтая карточка
Фискер Каспер
3:2
68' Гол
Кристенсен Лассе
71' Желтая карточка
Нильсен Каспер
3:3
74' Пенальти
Нильсен Каспер
4:3
79' Гол
Халими Бесар
81' Желтая карточка
Кристенсен Лассе
5:3
84' Гол
Кристенсен Лассе
90'+5
Второй тайм
Фол, нарушение
95'
Климент Ян наказан за толчок Эрнсков Мартин
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
93'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
93'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Халими Бесар попал в створ, но вратарь справился с ударом.

91'
Сегодняшная посещаемость составляет 11834 болельщиков
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю опасно играет. Чуть не пострадал Фискер Каспер.
Фол, нарушение
90'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает подножку. Эрнсков Мартин заработал фол.
89'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
89'
Ларсен Андреас II выбил мяч подальше от ворот.
89'
Кроне Свенн попал в створ, но вратарь справился с ударом.
89'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает пас партнеру.
89'
Йонассон Халльгримур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Араюури Паулус выбил мяч подальше от ворот.
88'
Йонассон Халльгримур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
87'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает подножку. Климент Ян заработал фол.
87'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
87'
Удар от ворот произведет Люнгбю
86'
Фискер Каспер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
86'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
86'
Тактическая замена. Пукки Теэму уходит с поля и его заменяет Вильчек Камиль
86'
Фосгаард Лассе выбил мяч на угловой.
86'
Халими Бесар из команды Брондбю делает пас партнеру.
85'
Тактическая замена. Йеспер Чристджансен уходит с поля и его заменяет Oliver Kjaergaard
84'
Фискер Каспер сделал результативную передачу.
Описание гола
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кристенсен Лассе из клуба "Брондбю" отправил мяч головой в ворота.
84'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает навес
83'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
82'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю делает навес
82'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Фосгаард Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
81'
Кристенсен Лассе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
81'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает подножку. Ларсен Кристоффер III заработал фол.
79'
Кристенсен Лассе сделал результативную передачу.
Описание гола
79'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Халими Бесар записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
79'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
79'
Фосгаард Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
79'
Халими Бесар из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
78'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю подал угловой справа.
78'
Тактическая замена. Блуме Брор уходит с поля и его заменяет Эрнсков Мартин
78'
Араюури Паулус выбил мяч на угловой.
77'
Оджо Ким на финте ушёл от оппонента.
77'
Ларсен Андреас II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Халими Бесар выбил мяч подальше от ворот.
76'
Хебо Матиас из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
76'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Ларсен Андреас II вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Климент Ян на финте ушёл от оппонента.
75'
Халими Бесар из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
Описание гола
74'
Г О О О О О Л - Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю забивает пенальти
Фол, нарушение
73'
ПЕНАЛЬТИ! – Араюури Паулус серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Йеспер Чристджансен заработал пенальти для своей команды
73'
Оджо Ким из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
73'
Удар от ворот произведет Люнгбю
72'
Пукки Теэму отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
Ларсен Андреас II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Фискер Каспер из команды Брондбю подал угловой справа.
72'
Ларссон Юхан из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Желтая карточка
71'
Casper Hoejer Nielsen зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
71'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
70'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает подножку. Кроне Свенн заработал фол.
70'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
68'
Климент Ян сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кристенсен Лассе записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
68'
Климент Ян из команды Брондбю делает передачу одноклубнику.
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
68'
Климент Ян пробил головой, вратарь справился с ударом.
67'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает навес
67'
Удар от ворот произведет Брондбю
67'
Йеспер Чристджансен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю подал угловой справа.
66'
Кроне Свенн выбил мяч на угловой.
66'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю делает навес
Фол, нарушение
65'
Араюури Паулус наказан за толчок Оджо Ким
65'
Удар от ворот произведет Брондбю
65'
Casper Hoejer Nielsen бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
64'
Фискер Каспер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
64'
Фискер Каспер из команды Брондбю. Это Ларсен Кристоффер III заработал фол.
63'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
63'
Климент Ян наказан за толчок Фосгаард Лассе
63'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Йеспер Чристджансен на финте ушёл от оппонента.
63'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
62'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
Удар от ворот произведет Люнгбю
62'
Халими Бесар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Йонассон Халльгримур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает навес
61'
Удар от ворот произведет Брондбю
61'
Casper Hoejer Nielsen бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
60'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Блуме Брор заработал фол.
59'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
59'
Херманнссон Хьертюр сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
59'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю делает подножку. Оджо Ким заработал фол.
59'
Йонассон Халльгримур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
59'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает навес
Фол, нарушение
57'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Оджо Ким заработал фол.
57'
Халими Бесар из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
56'
Оджо Ким из команды Люнгбю в офсайде
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кристенсен Лассе оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
55'
Лунд Оливер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
55'
Йонассон Халльгримур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Халими Бесар из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Удар от ворот произведет Брондбю
54'
Оджо Ким из команды Люнгбю бьет головой мимо ворот
54'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает навес
53'
Ларссон Юхан из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Casper Hoejer Nielsen выбил мяч подальше от ворот.
52'
Вратарь парирует удар, который нанес Ларсен Кристоффер III, и мяч снова в игре
52'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
52'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
51'
Ларсен Андреас II вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Араюури Паулус из команды Брондбю делает навес
51'
Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
51'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
51'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает навес
50'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Халими Бесар из команды Брондбю делает пас партнеру.
50'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Кристенсен Лассе выбил мяч подальше от ворот.
49'
Йонассон Халльгримур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает пас партнеру.
49'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает навес
48'
УДАЛЕНИЕ! Рюгаард-Йенсен Миккел за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
Фол, нарушение
48'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает подножку. Араюури Паулус заработал фол.
47'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Йонассон Халльгримур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Фискер Каспер выбил мяч подальше от ворот.
46'
Удар от ворот произведет Люнгбю
46'
Пукки Теэму на финте ушёл от оппонента.
46'
Климент Ян из команды Брондбю делает пас партнеру.
46'
Тактическая замена. Рёкер Бенедикт уходит с поля и его заменяет Ларссон Юхан
46'
Тактическая замена. Мукхтар Хани уходит с поля и его заменяет Кристенсен Лассе
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Удар от ворот произведет Брондбю
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
46'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
45'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает подножку. Херманнссон Хьертюр заработал фол.
Фол, нарушение
45'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
45'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает навес
45'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Ларсен Андреас II вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает навес
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Оджо Ким!
43'
Оджо Ким на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
43'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю делает подножку. Йеспер Чристджансен заработал фол.
Фол, нарушение
42'
Кроне Свенн из команды Брондбю. Это Оджо Ким заработал фол.
42'
Фискер Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Климент Ян из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
40'
Удар от ворот произведет Люнгбю
40'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
40'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
39'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
39'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Удар от ворот произведет Люнгбю
38'
Климент Ян отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
38'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Блуме Брор из команды Люнгбю подал угловой слева.
37'
Херманнссон Хьертюр выбил мяч на угловой.
37'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает навес
37'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
36'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю в офсайде
35'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Климент Ян на финте ушёл от оппонента.
35'
Оджо Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает передачу одноклубнику.
Угловой
34'
Фискер Каспер из команды Брондбю подал угловой справа.
34'
Пукки Теэму нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
Угловой
34'
Фискер Каспер из команды Брондбю подал угловой справа.
34'
Фискер Каспер из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
34'
Хебо Матиас наказан за толчок Мукхтар Хани
33'
Удар от ворот произведет Брондбю
33'
Хебо Матиас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Фосгаард Лассе выбил мяч подальше от ворот.
33'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
32'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю делает подножку. Ларсен Кристоффер III заработал фол.
32'
Фискер Каспер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
31'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Рюгаард-Йенсен Миккел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Климент Ян из команды Брондбю делает подножку. Фосгаард Лассе заработал фол.
30'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Удар от ворот произведет Люнгбю
30'
Фискер Каспер из команды Брондбю бьет головой мимо ворот
30'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю делает навес
30'
Ларсен Кристоффер III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает передачу одноклубнику.
Угловой
29'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
29'
Йонассон Халльгримур выбил мяч на угловой.
29'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает навес
28'
Бойсен Давид получил травму и заменен. Ларсен Кристоффер III выходит на поле.
Желтая карточка
28'
Лунд Оливер сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
28'
Лунд Оливер из команды Люнгбю опасно играет. Чуть не пострадал Халими Бесар.
28'
Реннов Фредерик выбил мяч подальше от ворот.
27'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
27'
Фискер Каспер выбил мяч подальше от ворот.
Желтая карточка
26'
Рюгаард-Йенсен Миккел - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
26'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает подножку. Нергор Кристиан заработал фол.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
25'
Удар от ворот произведет Брондбю
25'
Фосгаард Лассе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
25'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю делает навес
24'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Халими Бесар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает навес
24'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает навес
23'
Лунд Оливер выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
23'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю делает подножку. Casper Hoejer Nielsen заработал фол.
22'
Халими Бесар из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
22'
Оджо Ким наказан за толчок Рёкер Бенедикт
22'
Удар от ворот произведет Люнгбю
22'
Халими Бесар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
22'
Оджо Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
21'
После удара головой, который сделал Мукхтар Хани мяч выносится вратарем на угловой
21'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю делает навес
21'
Халими Бесар из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
19'
Мукхтар Хани из команды Брондбю в офсайде
19'
Климент Ян из команды Брондбю делает пас партнеру.
18'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Фискер Каспер выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
17'
Пукки Теэму из команды Брондбю в офсайде
17'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
16'
Йеспер Чристджансен выбил мяч подальше от ворот.
16'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает навес
15'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
15'
Климент Ян из команды Брондбю делает навес
Офсайд
14'
Пукки Теэму из команды Брондбю в офсайде
14'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает передачу одноклубнику.
14'
Ларсен Андреас II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
13'
Бойсен Давид из команды Люнгбю. Это Нергор Кристиан заработал фол.
12'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
12'
Удар от ворот произведет Люнгбю
12'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю бьет головой мимо ворот
Угловой
12'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
11'
Мукхтар Хани нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
11'
Оджо Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
11'
Климент Ян бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
11'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает пас партнеру.
10'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
Фол, нарушение
10'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает подножку. Фискер Каспер заработал фол.
10'
Фискер Каспер на финте ушёл от оппонента.
9'
Удар от ворот произведет Люнгбю
9'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
9'
Оджо Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
8'
Пукки Теэму нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает пас партнеру.
Фол, нарушение
8'
Климент Ян из команды Брондбю делает подножку. Лунд Оливер заработал фол.
7'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
7'
Климент Ян из команды Брондбю делает подножку. Casper Hoejer Nielsen заработал фол.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Климент Ян оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
Описание гола
5'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Пукки Теэму бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
Фол, нарушение
4'
ПЕНАЛТИ! - Фосгаард Лассе тянет соперника за майку в штрафной площади. Нергор Кристиан заработал пенальти для своей команды
Угловой
4'
Фискер Каспер из команды Брондбю подал угловой справа.
4'
Пукки Теэму имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
4'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает пас партнеру.
4'
Араюури Паулус выбил мяч подальше от ворот.
3'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
3'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Casper Hoejer Nielsen выбил мяч подальше от ворот.
2'
Оджо Ким сделал результативную передачу.
Описание гола
2'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Блуме Брор записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
2'
Реннов Фредерик из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Брондбю". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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