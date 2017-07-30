Стадион: Брондбю Зрители: 11834
0:1
2' ГолБлуме Брор
0:1
5' Не забитый пенальтиПукки Теэму
1:1
5' ГолКлимент Ян
26' Желтая карточкаРюгаард-Йенсен Миккел
28' Желтая карточкаЛунд Оливер
1:2
43' ГолОджо Ким
48' Вторая желтая карточкаРюгаард-Йенсен Миккел
2:2
55' ГолКристенсен Лассе
59' Желтая карточкаХерманнссон Хьертюр
64' Желтая карточкаФискер Каспер
3:2
68' ГолКристенсен Лассе
71' Желтая карточкаНильсен Каспер
3:3
74' ПенальтиНильсен Каспер
4:3
79' ГолХалими Бесар
81' Желтая карточкаКристенсен Лассе
5:3
84' ГолКристенсен Лассе
Второй тайм
95'
Климент Ян наказан за толчок Эрнсков Мартин
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
93'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
93'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Халими Бесар попал в створ, но вратарь справился с ударом.
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 11834 болельщиков
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю опасно играет. Чуть не пострадал Фискер Каспер.
90'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает подножку. Эрнсков Мартин заработал фол.
89'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
89'
Ларсен Андреас II выбил мяч подальше от ворот.
89'
Кроне Свенн попал в створ, но вратарь справился с ударом.
89'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает пас партнеру.
89'
89'
Араюури Паулус выбил мяч подальше от ворот.
88'
87'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает подножку. Климент Ян заработал фол.
87'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
87'
86'
Фискер Каспер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
86'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
86'
Тактическая замена. Пукки Теэму уходит с поля и его заменяет Вильчек Камиль
86'
Фосгаард Лассе выбил мяч на угловой.
86'
Халими Бесар из команды Брондбю делает пас партнеру.
85'
Тактическая замена. Йеспер Чристджансен уходит с поля и его заменяет Oliver Kjaergaard
84'
Фискер Каспер сделал результативную передачу.
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кристенсен Лассе из клуба "Брондбю" отправил мяч головой в ворота.
84'
83'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
82'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
82'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Фосгаард Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Кристенсен Лассе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
81'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает подножку. Ларсен Кристоффер III заработал фол.
79'
Кристенсен Лассе сделал результативную передачу.
79'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Халими Бесар записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
79'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
79'
Фосгаард Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
79'
Халими Бесар из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
78'
78'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю подал угловой справа.
78'
Тактическая замена. Блуме Брор уходит с поля и его заменяет Эрнсков Мартин
78'
Араюури Паулус выбил мяч на угловой.
77'
Оджо Ким на финте ушёл от оппонента.
77'
77'
Халими Бесар выбил мяч подальше от ворот.
76'
Хебо Матиас из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
76'
75'
75'
Климент Ян на финте ушёл от оппонента.
75'
Халими Бесар из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
74'
Г О О О О О Л - Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю забивает пенальти
73'
ПЕНАЛЬТИ! – Араюури Паулус серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Йеспер Чристджансен заработал пенальти для своей команды
73'
72'
Пукки Теэму отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
72'
72'
Ларссон Юхан из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
71'
Casper Hoejer Nielsen зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
71'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает подножку. Кроне Свенн заработал фол.
70'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
68'
Климент Ян сделал результативную передачу.
68'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кристенсен Лассе записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
68'
Климент Ян из команды Брондбю делает передачу одноклубнику.
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
68'
Климент Ян пробил головой, вратарь справился с ударом.
67'
67'
Удар от ворот произведет Брондбю
67'
Йеспер Чристджансен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
66'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю подал угловой справа.
66'
Кроне Свенн выбил мяч на угловой.
66'
65'
Араюури Паулус наказан за толчок Оджо Ким
65'
Удар от ворот произведет Брондбю
65'
Casper Hoejer Nielsen бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
64'
Фискер Каспер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
64'
Фискер Каспер из команды Брондбю. Это Ларсен Кристоффер III заработал фол.
63'
63'
Климент Ян наказан за толчок Фосгаард Лассе
63'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Йеспер Чристджансен на финте ушёл от оппонента.
63'
62'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
62'
Халими Бесар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
61'
61'
Удар от ворот произведет Брондбю
61'
Casper Hoejer Nielsen бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
60'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Блуме Брор заработал фол.
59'
59'
Херманнссон Хьертюр сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
59'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю делает подножку. Оджо Ким заработал фол.
59'
59'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
59'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает навес
57'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Оджо Ким заработал фол.
57'
Халими Бесар из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кристенсен Лассе оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
55'
Лунд Оливер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
55'
55'
Халими Бесар из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Удар от ворот произведет Брондбю
54'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает навес
53'
Нергор Кристиан наказан за толчок Йеспер Чристджансен
53'
Ларссон Юхан из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Casper Hoejer Nielsen выбил мяч подальше от ворот.
52'
Вратарь парирует удар, который нанес Ларсен Кристоффер III, и мяч снова в игре
52'
52'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
51'
51'
Араюури Паулус из команды Брондбю делает навес
51'
Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
51'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
51'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает навес
50'
50'
Халими Бесар из команды Брондбю делает пас партнеру.
50'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Кристенсен Лассе выбил мяч подальше от ворот.
49'
49'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает пас партнеру.
49'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает навес
48'
УДАЛЕНИЕ! Рюгаард-Йенсен Миккел за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
48'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает подножку. Араюури Паулус заработал фол.
47'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
47'
46'
46'
Пукки Теэму на финте ушёл от оппонента.
46'
Климент Ян из команды Брондбю делает пас партнеру.
46'
Тактическая замена. Рёкер Бенедикт уходит с поля и его заменяет Ларссон Юхан
46'
Тактическая замена. Мукхтар Хани уходит с поля и его заменяет Кристенсен Лассе
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Удар от ворот произведет Брондбю
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
46'
46'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
45'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает подножку. Херманнссон Хьертюр заработал фол.
45'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
45'
45'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает навес
45'
44'
44'
43'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Оджо Ким!
43'
Оджо Ким на финте ушёл от оппонента.
43'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю делает подножку. Йеспер Чристджансен заработал фол.
42'
Кроне Свенн из команды Брондбю. Это Оджо Ким заработал фол.
42'
Фискер Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Климент Ян из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
40'
40'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
40'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
39'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
39'
38'
38'
Климент Ян отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
38'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Блуме Брор из команды Люнгбю подал угловой слева.
37'
Херманнссон Хьертюр выбил мяч на угловой.
37'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает навес
37'
36'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю в офсайде
35'
35'
Климент Ян на финте ушёл от оппонента.
35'
35'
34'
34'
Пукки Теэму нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
34'
34'
Фискер Каспер из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
Хебо Матиас наказан за толчок Мукхтар Хани
33'
Удар от ворот произведет Брондбю
33'
Хебо Матиас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Фосгаард Лассе выбил мяч подальше от ворот.
33'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
32'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю делает подножку. Ларсен Кристоффер III заработал фол.
32'
Фискер Каспер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
31'
31'
Рюгаард-Йенсен Миккел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Климент Ян из команды Брондбю делает подножку. Фосгаард Лассе заработал фол.
30'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
Фискер Каспер из команды Брондбю бьет головой мимо ворот
30'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю делает навес
30'
Ларсен Кристоффер III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
29'
29'
Йонассон Халльгримур выбил мяч на угловой.
29'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает навес
28'
Бойсен Давид получил травму и заменен. Ларсен Кристоффер III выходит на поле.
28'
Лунд Оливер сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
28'
Лунд Оливер из команды Люнгбю опасно играет. Чуть не пострадал Халими Бесар.
28'
Реннов Фредерик выбил мяч подальше от ворот.
27'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
27'
26'
Рюгаард-Йенсен Миккел - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
26'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает подножку. Нергор Кристиан заработал фол.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
25'
Удар от ворот произведет Брондбю
25'
Фосгаард Лассе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
25'
25'
24'
24'
Халими Бесар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает навес
24'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает навес
23'
Лунд Оливер выбил мяч подальше от ворот.
23'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю делает подножку. Casper Hoejer Nielsen заработал фол.
22'
Халими Бесар из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
22'
Оджо Ким наказан за толчок Рёкер Бенедикт
22'
22'
Халими Бесар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
22'
21'
21'
После удара головой, который сделал Мукхтар Хани мяч выносится вратарем на угловой
21'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю делает навес
21'
Халими Бесар из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Мукхтар Хани из команды Брондбю в офсайде
19'
Климент Ян из команды Брондбю делает пас партнеру.
18'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
18'
17'
Пукки Теэму из команды Брондбю в офсайде
17'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
16'
Йеспер Чристджансен выбил мяч подальше от ворот.
16'
15'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает навес
15'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
15'
Климент Ян из команды Брондбю делает навес
14'
Пукки Теэму из команды Брондбю в офсайде
14'
14'
13'
Бойсен Давид из команды Люнгбю. Это Нергор Кристиан заработал фол.
12'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
12'
12'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю бьет головой мимо ворот
12'
11'
Мукхтар Хани нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
11'
11'
11'
Климент Ян бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
11'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает пас партнеру.
10'
10'
10'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает подножку. Фискер Каспер заработал фол.
10'
Фискер Каспер на финте ушёл от оппонента.
9'
9'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
9'
9'
8'
Пукки Теэму нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает пас партнеру.
8'
Климент Ян из команды Брондбю делает подножку. Лунд Оливер заработал фол.
7'
7'
Климент Ян из команды Брондбю делает подножку. Casper Hoejer Nielsen заработал фол.
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Климент Ян оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
5'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Пукки Теэму бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
4'
ПЕНАЛТИ! - Фосгаард Лассе тянет соперника за майку в штрафной площади. Нергор Кристиан заработал пенальти для своей команды
4'
4'
Пукки Теэму имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
4'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает пас партнеру.
4'
Араюури Паулус выбил мяч подальше от ворот.
3'
3'
3'
Casper Hoejer Nielsen выбил мяч подальше от ворот.
2'
Оджо Ким сделал результативную передачу.
2'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Блуме Брор записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
2'
Реннов Фредерик из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Брондбю". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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