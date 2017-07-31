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Стадион:
Силькеборг
1:1
Перерыв
Орхус
0'
1:0
8' Гол
Нильссон Хокан
16' Желтая карточка
Миканович Дино
1:1
18' Гол
Расмуссен Мортен
26' Вторая желтая карточка
Миканович Дино
35' Желтая карточка
Расмуссен Мортен
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
46'
Деннис Флинта наказан за толчок Расмуссен Мортен
Угловой
46'
Сков Роберт из команды Силькеборг подал угловой справа.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Сана Тобиас из команды Орхус. Это Gustav Dahl заработал фол.
45'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Удар от ворот произведет Орхус
44'
Jens Martin Gammelby бьет из пределов штрафной и упускает момент!
43'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Удар от ворот произведет Орхус
42'
Слот Каспер из команды Силькеборг делает навес
41'
Меллер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает навес
41'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг делает навес
41'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает пас партнеру.
41'
Удар от ворот произведет Силькеборг
41'
Анкерсен Якоб отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
40'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Канструп Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Sammy Skytte из команды Силькеборг. Это Спельманн Мартин заработал фол.
39'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
39'
Меллер Фредерик из команды Орхус делает навес
37'
Удар от ворот произведет Орхус
37'
Gustav Dahl нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Jens Stage ошибается в защите.
37'
Слот Каспер из команды Силькеборг делает навес
36'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
36'
Бакман Никлас из команды Орхус отвел угрозу отличным подкатом
36'
Слот Каспер из команды Силькеборг делает навес
Желтая карточка
35'
Расмуссен Мортен получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
35'
Спельманн Мартин нарушил правила.
34'
Меллер Фредерик из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
33'
Gustav Dahl выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Расмуссен Мортен из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
Канструп Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Sammy Skytte из команды Силькеборг делает подножку. Расмуссен Мортен заработал фол.
Фол, нарушение
32'
Меллер Фредерик из команды Орхус делает подножку. Сков Роберт заработал фол.
32'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Канструп Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Тактическая замена. Гира Адама уходит с поля и его заменяет Jens Stage
Фол, нарушение
30'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг делает подножку. Гира Адама заработал фол.
30'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Йованович Александар II вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг делает навес
30'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает пас партнеру.
30'
Gustav Dahl из команды Силькеборг устремляется вперед с мячом.
29'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Сана Тобиас из команды Орхус наносит очень неточный удар.
29'
Расмуссен Мортен из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
28'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
28'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Симон Якобсен из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
27'
Гира Адама из команды Орхус делает навес
27'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
26'
УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Миканович Дино получает вторую желтую карточку
Фол, нарушение
25'
Миканович Дино из команды Орхус опасно играет. Чуть не пострадал Jeppe Okkels.
25'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
Jeppe Okkels выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Канструп Пьер из команды Орхус делает навес
Фол, нарушение
24'
Сков Роберт коснулся мяча рукой.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Офсайд
23'
Расмуссен Мортен из команды Орхус в офсайде
Фол, нарушение
21'
Сков Роберт из команды Силькеборг. Это Гира Адама заработал фол.
21'
Удар от ворот произведет Силькеборг
21'
Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает подножку. Амини Мустафа заработал фол.
18'
Гира Адама сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Расмуссен Мортен записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
18'
Гира Адама выбил мяч подальше от ворот.
18'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
16'
Миканович Дино получает желтую карточку за споры
16'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
16'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
16'
Миканович Дино из команды Орхус устремляется вперед с мячом.
16'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
15'
Sammy Skytte наказан за толчок Сана Тобиас
15'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Слот Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Миканович Дино блокирует соперника. Jeppe Okkels заработал своей команде штрафной.
14'
Спельманн Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес
14'
Сков Роберт из команды Силькеборг устремляется вперед с мячом.
13'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Йованович Александар II вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес
Угловой
12'
Сков Роберт из команды Силькеборг разыграл угловой с правого угла.
12'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Бакман Никлас из команды Орхус отвел угрозу отличным подкатом
11'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг делает передачу одноклубнику.
10'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Спельманн Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
9'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Сков Роберт сделал результативную передачу.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Нильссон Хокан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
8'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников.
8'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает пас партнеру.
7'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Бакман Никлас выбил мяч подальше от ворот.
6'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
6'
Томас Нёргаард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Миканович Дино из команды Орхус. Это Jeppe Okkels заработал фол.
6'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Канструп Пьер из команды Орхус делает навес
5'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Нильссон Хокан на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
4'
Амини Мустафа из команды Орхус делает подножку. Слот Каспер заработал фол.
4'
Симон Якобсен из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
4'
Сана Тобиас из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
4'
Миканович Дино выбил мяч подальше от ворот.
4'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Меллер Фредерик из команды Орхус подал угловой справа.
3'
Томас Нёргаард выбил мяч на угловой.
3'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес
3'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Симон Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
2'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Гира Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Деннис Флинта выбил мяч подальше от ворот.
1'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Силькеборг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Судья
-
Начало матча отложено.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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