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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: JYSK Park
1:1
Перерыв
1:0
8' ГолНильссон Хокан
16' Желтая карточкаМиканович Дино
1:1
18' ГолРасмуссен Мортен
26' Вторая желтая карточкаМиканович Дино
35' Желтая карточкаРасмуссен Мортен
|
8'
1:0
16'
18'
1:1
26'
31'
35'
Состав команд
29
Сков
Роберт
17
Слот
Каспер
23
Jeppe
Okkels
Силькеборг 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Thomas Noergaard Вратарь
- 6 Jens Martin Gammelby Защитник
- 14 Деннис Флинта Защитник
- 4 Simon Jakobsen Защитник
- 15 Gustav Klitgaard Dahl Защитник
- 29 Сков Роберт Полузащитник
- 2 Sammy Skytte Полузащитник
- 17 Слот Каспер Полузащитник
- 23 Jeppe Okkels Полузащитник
- 8 Схиртладзе Давит Полузащитник
- 9 Нильссон Хокан Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Peter Friis Jensen Вратарь
- 5 Mikkel Cramer Защитник
- 28 Tobias Sahlquist Защитник
- 7 Петерсен Стефан Полузащитник
- 18 Ibrahim Moro Полузащитник
- 20 Marc Rochester Soerensen Полузащитник
- 13 Меккел Венделбо Полузащитник
- Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Alex XII Травмирован
Орхус 4-1-4-1
- Основной состав
- 26 Йованович Александар II Вратарь
- 2 Миканович Дино Защитник
- 23 Канструп Пьер Защитник
- 3 Бакман Никлас Защитник
- 20 Меллер Фредерик Защитник
- 17 Гира Адама Полузащитник
- 10 Спельманн Мартин Полузащитник
- 8 Амини Мустафа Полузащитник
- 11 Сана Тобиас Полузащитник
- 7 Анкерсен Якоб Полузащитник
- 13 Расмуссен Мортен Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Стеффен Расмуссен Вратарь
- 14 Jens Stage Защитник
- 6 Bjoern Daniel Sverrisson Полузащитник
- 4 Daniel A. Pedersen Полузащитник
- 19 Mustapha Bundu Нападающий
- 9 Kasper Junker Нападающий
- 37 Sebastian Hausner
- Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Michael Zacho Травмирован
- Alexander Juel Andersen Травмирован
- Mikkel Rask Травмирован
Предыдущие игры
Силькеборг (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 23.07.2017 Митьюлланд 2:0 Силькеборг СД
- 16.07.2017 Люнгбю 2:1 Силькеборг СД
- 08.07.2017 Орхус 2:0 Силькеборг ТМК
- 04.07.2017 Силькеборг 2:1 Скив ТМК
- 01.07.2017 Силькеборг 1:2 Виборг ТМК
- 16.05.2017 Силькеборг 2:1 Оденсе СЛЕ
- 13.05.2017 Оденсе 3:1 Силькеборг СЛЕ
- 07.05.2017 Ольборг 0:1 Силькеборг СД
- 01.05.2017 Силькеборг 0:2 Орхус СД
- 21.04.2017 Силькеборг 1:2 Виборг СД
- 17.04.2017 Виборг 0:0 Силькеборг СД
- 10.04.2017 Орхус 1:3 Силькеборг СД
- 01.04.2017 Силькеборг 0:0 Ольборг СД
- 19.03.2017 Силькеборг 1:3 Копенгаген СД
- 10.03.2017 Нордшелланн 5:1 Силькеборг СД
- 05.03.2017 Силькеборг 2:0 Раннерс СД
- 02.03.2017 Ольборг 5:0 Силькеборг КД
- 26.02.2017 Ольборг 3:0 Силькеборг СД
- 18.02.2017 Силькеборг 1:0 Хорсенс СД
- 10.02.2017 Силькеборг 4:0 Хобро ТМК
Орхус (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 21.07.2017 Орхус 2:0 Хобро СД
- 14.07.2017 Орхус 1:2 Хорсенс СД
- 08.07.2017 Орхус 2:0 Силькеборг ТМК
- 02.07.2017 Орхус 1:1 Хобро ТМК
- 29.06.2017 Орхус 7:1 Брабрэнд ТМК
- 28.05.2017 Орхус 1:0 Виборг СДП
- 22.05.2017 Виборг 2:2 Орхус СДП
- 17.05.2017 Орхус 3:1 Эсбьерг СДП
- 14.05.2017 Эсбьерг 0:0 Орхус СДП
- 07.05.2017 Орхус 1:0 Виборг СД
- 01.05.2017 Силькеборг 0:2 Орхус СД
- 24.04.2017 Орхус 4:0 Ольборг СД
- 17.04.2017 Ольборг 1:0 Орхус СД
- 10.04.2017 Орхус 1:3 Силькеборг СД
- 06.04.2017 Копенгаген 2:1 Орхус КД
- 02.04.2017 Виборг 2:4 Орхус СД
- 19.03.2017 Орхус 1:2 Оденсе СД
- 15.03.2017 Хорсенс 1:3 Орхус КД
- 10.03.2017 Раннерс 1:1 Орхус СД
- 04.03.2017 Орхус 1:2 Сённерйюск СД
Последние игры между собой
Силькеборг: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Орхус: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
- 08.07.2017 Орхус 2:0 Силькеборг Товарищеские матчи. Клубы
- 01.05.2017 Силькеборг 0:2 Орхус Суперлига Дании
- 10.04.2017 Орхус 1:3 Силькеборг Суперлига Дании
- 04.11.2016 Орхус 0:0 Силькеборг Суперлига Дании
- 17.09.2016 Силькеборг 1:0 Орхус Суперлига Дании
- 22.09.2015 Силькеборг 0:1 Орхус Кубок Дании
- 12.04.2013 Силькеборг 3:1 Орхус Суперлига Дании
- 10.12.2012 Орхус 3:3 Силькеборг Суперлига Дании
- 01.09.2012 Силькеборг 0:4 Орхус Суперлига Дании
- 05.04.2012 Силькеборг 2:1 Орхус Суперлига
- 21.11.2011 Орхус 0:2 Силькеборг САС Лигаен
- 15.08.2011 Силькеборг 1:1 Орхус САС Лигаен
- 01.05.2010 Силькеборг 1:4 Орхус САС Лигаен
- 15.03.2010 Орхус 1:2 Силькеборг САС Лигаен
- 22.08.2009 Орхус 2:2 Силькеборг САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|3
|3
|0
|0
|8 - 5
|9
|2.
|Брондбю
|3
|2
|0
|1
|11 - 6
|6
|3.
|Хорсенс
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|Оденсе
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Митьюлланд
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|6.
|Копенгаген
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|7.
|Сённерйюск
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|Орхус
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Хобро
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Элит-3000
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Люнгбю
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|12.
|Силькеборг
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|13.
|Раннерс
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|14.
|Ольборг
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
46'
Деннис Флинта наказан за толчок Расмуссен Мортен
46'
Сков Роберт из команды Силькеборг подал угловой справа.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Сана Тобиас из команды Орхус. Это Gustav Dahl заработал фол.
45'
44'
44'
Jens Martin Gammelby бьет из пределов штрафной и упускает момент!
43'
42'
42'
41'
Меллер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает навес
41'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг делает навес
41'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает пас партнеру.
41'
Удар от ворот произведет Силькеборг
41'
Анкерсен Якоб отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
40'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
Sammy Skytte из команды Силькеборг. Это Спельманн Мартин заработал фол.
39'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
39'
Меллер Фредерик из команды Орхус делает навес
37'
37'
Gustav Dahl нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Jens Stage ошибается в защите.
37'
36'
36'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
36'
Бакман Никлас из команды Орхус отвел угрозу отличным подкатом
36'
35'
Расмуссен Мортен получает желтую карточку за споры
35'
Спельманн Мартин нарушил правила.
34'
Меллер Фредерик из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
33'
Gustav Dahl выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
Расмуссен Мортен из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
33'
Sammy Skytte из команды Силькеборг делает подножку. Расмуссен Мортен заработал фол.
32'
Меллер Фредерик из команды Орхус делает подножку. Сков Роберт заработал фол.
32'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
Тактическая замена. Гира Адама уходит с поля и его заменяет Jens Stage
30'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг делает подножку. Гира Адама заработал фол.
30'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Йованович Александар II вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг делает навес
30'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает пас партнеру.
30'
Gustav Dahl из команды Силькеборг устремляется вперед с мячом.
29'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Сана Тобиас из команды Орхус наносит очень неточный удар.
29'
Расмуссен Мортен из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
28'
28'
28'
Симон Якобсен из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
27'
Гира Адама из команды Орхус делает навес
27'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
26'
УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Миканович Дино получает вторую желтую карточку
25'
Миканович Дино из команды Орхус опасно играет. Чуть не пострадал Jeppe Okkels.
25'
25'
25'
Jeppe Okkels выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Канструп Пьер из команды Орхус делает навес
24'
Сков Роберт коснулся мяча рукой.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
23'
Расмуссен Мортен из команды Орхус в офсайде
21'
Сков Роберт из команды Силькеборг. Это Гира Адама заработал фол.
21'
Удар от ворот произведет Силькеборг
21'
Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает подножку. Амини Мустафа заработал фол.
18'
Гира Адама сделал результативную передачу.
18'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Расмуссен Мортен записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
18'
Гира Адама выбил мяч подальше от ворот.
18'
18'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Миканович Дино получает желтую карточку за споры
16'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
16'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
16'
Миканович Дино из команды Орхус устремляется вперед с мячом.
16'
15'
Sammy Skytte наказан за толчок Сана Тобиас
15'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Слот Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Миканович Дино блокирует соперника. Jeppe Okkels заработал своей команде штрафной.
14'
Спельманн Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес
14'
Сков Роберт из команды Силькеборг устремляется вперед с мячом.
13'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
12'
Йованович Александар II вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес
12'
Сков Роберт из команды Силькеборг разыграл угловой с правого угла.
12'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
11'
Бакман Никлас из команды Орхус отвел угрозу отличным подкатом
11'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг делает передачу одноклубнику.
10'
10'
10'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Спельманн Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
9'
9'
8'
Сков Роберт сделал результативную передачу.
8'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Нильссон Хокан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
8'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников.
8'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает пас партнеру.
7'
7'
7'
Бакман Никлас выбил мяч подальше от ворот.
6'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
6'
Томас Нёргаард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Миканович Дино из команды Орхус. Это Jeppe Okkels заработал фол.
6'
5'
Канструп Пьер из команды Орхус делает навес
5'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Нильссон Хокан на финте ушёл от оппонента.
4'
Амини Мустафа из команды Орхус делает подножку. Слот Каспер заработал фол.
4'
Симон Якобсен из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
4'
Сана Тобиас из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
4'
Миканович Дино выбил мяч подальше от ворот.
4'
4'
Меллер Фредерик из команды Орхус подал угловой справа.
3'
Томас Нёргаард выбил мяч на угловой.
3'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес
3'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Симон Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
2'
2'
Гира Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Деннис Флинта выбил мяч подальше от ворот.
1'
1'
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Силькеборг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Начало матча отложено.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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