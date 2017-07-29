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Стадион: EWII Park
10' Желтая карточкаПетерсен Кеннет
11' Желтая карточкаJonas Thorsen
|
10'
11'
Состав команд
21
Греве
Матиас
Оденсе 4-4-2
- Основной состав
- 13 Грютебуст Стен Вратарь
- 4 Лаурсен Райан Защитник
- 3 Тингагер Фредерик Защитник
- 2 Петерсен Кеннет Защитник
- 19 Деслер Миккел Защитник
- 21 Греве Матиас Полузащитник
- 11 Нильсен Каспер Полузащитник
- 15 Узочакву Арнест Полузащитник
- 9 Rasmus Joensson Полузащитник
- 28 Anders Jacobsen II Нападающий
- 25 Хелениус Никлас Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Тверсков Йеппе Защитник
- 5 Joao Pereira III Защитник
- 22 Уэлбек Нана Полузащитник
- 14 Томасен Йенс Полузащитник
- 7 Эдмундссон Йохан Полузащитник
- 10 Rasmus Festersen Нападающий
- 1 Thomas Mikkelsen III
- Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Лаурсен Якоб-Баррет Травмирован
Хорсенс 4-4-2
- Основной состав
- 1 Йоронен Йессе Вратарь
- 27 Jonas Thorsen Защитник
- 15 Bubacarr Sanneh Защитник
- 33 Alexander Ludwig II Защитник
- 13 Томас Кортегаард Защитник
- 12 Joseph Mensah II Полузащитник
- 4 Ayo Simon Okusun Полузащитник
- 16 Delphin Tshiembe Полузащитник
- 22 Mads Bech Полузащитник
- 10 Lasse Kryger Нападающий
- 9 Финнбогасон Къяртан Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Сато Дайсуке Защитник
- 18 Джип Мел Полузащитник
- 14 Тюкосен Мадс Нападающий
- 26 Ларсен Кристоффер
- 20 Mikkel Qvist
- 19 Tobias Arndal
- 30 Marcus Bobjerg
- Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Matti Lund Nielsen II Травмирован
- Ханссон Халлюр Травмирован
- Peter Nymann Травмирован
Предыдущие игры
Оденсе (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 24.07.2017 Элит-3000 0:2 Оденсе СД
- 17.07.2017 Оденсе 1:2 Нордшелланн СД
- 09.07.2017 Кёге 0:0 Оденсе ТМК
- 03.07.2017 Шахтёр Дн 3:2 Оденсе ТМК
- 01.07.2017 Хольштайн Киль 2:0 Оденсе ТМК
- 29.05.2017 Раннерс 2:0 Оденсе СЛЕ
- 20.05.2017 Оденсе 1:1 Раннерс СЛЕ
- 16.05.2017 Силькеборг 2:1 Оденсе СЛЕ
- 13.05.2017 Оденсе 3:1 Силькеборг СЛЕ
- 08.05.2017 Эсбьерг 1:1 Оденсе СДП
- 28.04.2017 Оденсе 2:1 Хорсенс СДП
- 23.04.2017 Раннерс 4:0 Оденсе СДП
- 18.04.2017 Оденсе 1:0 Раннерс СДП
- 07.04.2017 Оденсе 3:0 Эсбьерг СДП
- 31.03.2017 Хорсенс 0:0 Оденсе СДП
- 19.03.2017 Орхус 1:2 Оденсе СД
- 12.03.2017 Оденсе 0:1 Сённерйюск СД
- 06.03.2017 Оденсе 4:0 Ольборг СД
- 25.02.2017 Хорсенс 1:1 Оденсе СД
- 20.02.2017 Оденсе 3:0 Раннерс СД
Хорсенс (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 23.07.2017 Хорсенс 4:1 Люнгбю СД
- 14.07.2017 Орхус 1:2 Хорсенс СД
- 10.07.2017 Хорсенс 4:2 Брабрэнд ТМК
- 08.07.2017 Митьюлланд 0:1 Хорсенс ТМК
- 05.07.2017 Раннерс 5:0 Хорсенс ТМК
- 30.06.2017 Сённерйюск 3:0 Хорсенс ТМК
- 04.06.2017 Вендсиссель 1:3 Хорсенс СК
- 31.05.2017 Хорсенс 0:0 Вендсиссель СК
- 28.05.2017 Хорсенс 3:2 Эсбьерг СДП
- 20.05.2017 Эсбьерг 1:1 Хорсенс СДП
- 16.05.2017 Хорсенс 1:0 Виборг СДП
- 12.05.2017 Виборг 3:0 Хорсенс СДП
- 08.05.2017 Хорсенс 2:1 Раннерс СДП
- 28.04.2017 Оденсе 2:1 Хорсенс СДП
- 22.04.2017 Хорсенс 1:3 Эсбьерг СДП
- 15.04.2017 Эсбьерг 0:1 Хорсенс СДП
- 07.04.2017 Раннерс 2:0 Хорсенс СДП
- 31.03.2017 Хорсенс 0:0 Оденсе СДП
- 19.03.2017 Эсбьерг 1:1 Хорсенс СД
- 15.03.2017 Хорсенс 1:3 Орхус КД
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Хорсенс: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
- 28.04.2017 Оденсе 2:1 Хорсенс Суперлига Дании. Понижение
- 31.03.2017 Хорсенс 0:0 Оденсе Суперлига Дании. Понижение
- 25.02.2017 Хорсенс 1:1 Оденсе Суперлига Дании
- 28.08.2016 Оденсе 0:1 Хорсенс Суперлига Дании
- 24.01.2016 Хорсенс 2:1 Оденсе Товарищеские матчи. Клубы
- 31.03.2013 Оденсе 2:0 Хорсенс Суперлига Дании
- 10.03.2013 Хорсенс 2:0 Оденсе Суперлига Дании
- 05.12.2012 Оденсе 2:4 Хорсенс Кубок Дании
- 23.09.2012 Хорсенс 2:2 Оденсе Суперлига Дании
- 30.06.2012 Хорсенс 1:4 Оденсе Международные матчи (клубы)
- 06.04.2012 Оденсе 0:1 Хорсенс Суперлига
- 19.11.2011 Хорсенс 0:1 Оденсе САС Лигаен
- 19.09.2011 Хорсенс 4:3 Оденсе САС Лигаен
- 19.05.2011 Оденсе 3:3 Хорсенс САС Лигаен
- 07.03.2011 Хорсенс 2:1 Оденсе САС Лигаен
- 02.08.2010 Хорсенс 1:0 Оденсе САС Лигаен
- 20.02.2010 Оденсе 1:3 Хорсенс Товарищеские матчи. Сборные
- 31.05.2009 Оденсе 2:1 Хорсенс САС Лигаен
- 08.03.2009 Хорсенс 2:1 Оденсе САС Лигаен
- 20.09.2008 Хорсенс 1:2 Оденсе САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорсенс
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|Копенгаген
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Сённерйюск
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|5.
|Оденсе
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|6.
|Брондбю
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|7.
|Орхус
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Хобро
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Митьюлланд
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|10.
|Люнгбю
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Элит-3000
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Раннерс
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Ольборг
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|14.
|Силькеборг
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Первый тайм
15'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Лаурсен Райан из команды Оденсе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Расмус Юнссон из команды Оденсе подал угловой слева.
12'
Bubacarr Sanneh выбил мяч на угловой.
11'
Йонас Торсен тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
11'
Йонас Торсен из команды Хорсенс тянет соперника за майку.
11'
Александр Людвиг нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
После штрафного удара игрока команды Хорсенс мяч заблокирован.
10'
Петерсен Кеннет тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
10'
Петерсен Кеннет из команды Оденсе. Это Финнбогасон Къяртан заработал фол.
8'
Удар от ворот произведет Оденсе
7'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает подножку. Тингагер Фредерик заработал фол.
6'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает навес
5'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает подножку. Александр Людвиг заработал фол.
5'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Александр Людвиг из команды Хорсенс подал угловой справа.
4'
Хелениус Никлас выбил мяч на угловой.
4'
Александр Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Тингагер Фредерик из команды Оденсе делает подножку. Финнбогасон Къяртан заработал фол.
3'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает подножку. Узочакву Арнест заработал фол.
2'
Удар от ворот произведет Хорсенс
1'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хорсенс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EWII Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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