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Стадион:
Оденсе
0:0
Первый тайм: 15'
Хорсенс
0'
10' Желтая карточка
Петерсен Кеннет
11' Желтая карточка
Jonas Thorsen
15'
Первый тайм
15'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Лаурсен Райан из команды Оденсе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
12'
Расмус Юнссон из команды Оденсе подал угловой слева.
12'
Bubacarr Sanneh выбил мяч на угловой.
Желтая карточка
11'
Йонас Торсен тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
11'
Йонас Торсен из команды Хорсенс тянет соперника за майку.
11'
Александр Людвиг нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
После штрафного удара игрока команды Хорсенс мяч заблокирован.
Желтая карточка
10'
Петерсен Кеннет тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
10'
Петерсен Кеннет из команды Оденсе. Это Финнбогасон Къяртан заработал фол.
8'
Удар от ворот произведет Оденсе
Фол, нарушение
7'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает подножку. Тингагер Фредерик заработал фол.
6'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает навес
Фол, нарушение
5'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает подножку. Александр Людвиг заработал фол.
5'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Александр Людвиг из команды Хорсенс подал угловой справа.
4'
Хелениус Никлас выбил мяч на угловой.
4'
Александр Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Тингагер Фредерик из команды Оденсе делает подножку. Финнбогасон Къяртан заработал фол.
Фол, нарушение
3'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает подножку. Узочакву Арнест заработал фол.
2'
Удар от ворот произведет Хорсенс
1'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хорсенс". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EWII Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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