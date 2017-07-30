Стадион: Right To Dream Park
2:1
Второй тайм: 68'
0:1
25' ГолФлорес Эдисон
1:1
36' ГолMathias Jensen II
2:1
54' ГолАсанте Эрнест
Второй тайм
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
68'
67'
Mads Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает передачу одноклубнику.
67'
67'
Флорес Эдисон из команды Ольборг подал угловой справа.
67'
Тактическая замена. Frederik Boersting уходит с поля и его заменяет Блобьерг Якоб
66'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает передачу за спину защитников.
65'
Рисгор Каспер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
65'
Рисгор Каспер на финте ушёл от оппонента.
64'
64'
Godsway Donyoh отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
64'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
63'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает подножку. Kristoffer Pallesen заработал фол.
63'
63'
63'
62'
Godsway Donyoh нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
62'
Хансен Эмилиано выбил мяч подальше от ворот.
61'
Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Magnus Kofod Andersen выбил мяч подальше от ворот.
60'
Мтилига Патрик из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
59'
59'
Хансен Эмилиано отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
59'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает пас партнеру.
59'
Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Mads Pedersen из команды Норселлан устремляется вперед с мячом.
58'
Frederik Boersting из команды Ольборг. Это Mads Pedersen заработал фол.
57'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
56'
Mads Pedersen наказан за толчок Frederik Boersting
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
54'
Хансен Эмилиано сделал результативную передачу.
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Асанте Эрнест из клуба "Норселлан" отправил мяч головой в ворота.
54'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает навес
54'
53'
Godsway Donyoh из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
53'
53'
Godsway Donyoh нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
52'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
52'
Удар от ворот произведет Норселлан
52'
52'
Хансен Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Флорес Эдисон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Мтилига Патрик из команды Норселлан делает подножку. Frederik Boersting заработал фол.
51'
Frederik Boersting на финте ушёл от оппонента.
50'
50'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
50'
Норселлан совершает вбрасывание на своей половине поля
50'
49'
Mathias Jensen из команды Норселлан. Это Расмус Вюрц заработал фол.
48'
Mathias Jensen возвращается на поле, всё в порядке.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Mathias Jensen получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
47'
Mathias Jensen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает подножку. Флорес Эдисон заработал фол.
46'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает пас партнеру.
46'
Jannik Pohl из команды Ольборг. Это Mathias Jensen заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
47'
Хансен Эмилиано бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
46'
Норселлан совершает вбрасывание на своей половине поля
46'
Рисгор Каспер из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
44'
Удар от ворот произведет Норселлан
44'
43'
43'
Расмус Вюрц выбил мяч подальше от ворот.
43'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
41'
41'
Kristoffer Pallesen выбил мяч подальше от ворот.
41'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает пас партнеру.
41'
41'
40'
Педерсен Каспер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
40'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
40'
Удар от ворот произведет Норселлан
40'
Рисгор Каспер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает передачу одноклубнику.
40'
Расмус Вюрц выбил мяч подальше от ворот.
39'
Mads Pedersen из команды Норселлан. Это Frederik Boersting заработал фол.
39'
39'
Асанте Эрнест бьет из пределов штрафной и упускает момент!
39'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
37'
36'
Мтилига Патрик сделал результативную передачу.
36'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Mathias Jensen отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
36'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
35'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
34'
Удар от ворот произведет Норселлан
34'
Флорес Эдисон из команды Ольборг бьет головой мимо ворот
34'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает навес
34'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает передачу за спину защитников.
33'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Kristoffer Pallesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает навес
32'
Kristoffer Pallesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
32'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Mads Pedersen на финте ушёл от оппонента.
31'
Godsway Donyoh из команды Норселлан бьет головой мимо ворот
31'
31'
Mathias Jensen бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
30'
Mathias Jensen из команды Норселлан играет в стеночку с партнером по команде. Асанте Эрнест это был.
30'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
30'
Magnus Kofod Andersen из команды Норселлан делает навес
29'
Удар от ворот произведет Норселлан
29'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает неудачный навес.
29'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
29'
28'
28'
28'
28'
Хансен Эмилиано нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
После удара головой, который нанес Viktor Tranberg, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
27'
27'
Godsway Donyoh нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
26'
Альманн Якоб наказан за толчок Асанте Эрнест
25'
Альманн Якоб сделал результативную передачу.
25'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Флорес Эдисон записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
25'
Альманн Якоб из команды Ольборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
24'
Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
24'
24'
Godsway Donyoh на финте ушёл от оппонента.
24'
Viktor Tranberg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает навес
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
23'
Mads Pedersen на финте ушёл от оппонента.
23'
Viktor Tranberg выбил мяч подальше от ворот.
22'
Frederik Boersting возвращается на поле, всё в порядке.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Frederik Boersting получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
20'
Frederik Boersting на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Удар от ворот произведет Норселлан
19'
Frederik Boersting из команды Ольборг бьет головой мимо ворот
19'
Флорес Эдисон из команды Ольборг подал угловой справа.
19'
Mads Pedersen выбил мяч на угловой.
19'
18'
Флорес Эдисон не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
18'
18'
Godsway Donyoh отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
18'
Рисгор Каспер из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
17'
Victor Nelsson наказан за толчок Jannik Pohl
17'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает неудачный навес.
16'
Игроки ФК "Норселлан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
Вратарь парирует удар, который нанес Хансен Эмилиано, и мяч снова в игре
15'
Флорес Эдисон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает навес
15'
14'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
14'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
13'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
13'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Jannik Pohl из команды Ольборг. Это Victor Nelsson заработал фол.
11'
Окоре Жорес выбил мяч подальше от ворот.
10'
10'
10'
10'
Viktor Tranberg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Окоре Жорес выбил мяч подальше от ворот.
9'
Ларсен Николай вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает неудачный навес.
8'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Mads Pedersen из команды Норселлан сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Асанте Эрнест мяча так и не получил
7'
Victor Nelsson наказан за толчок Jannik Pohl
6'
Флорес Эдисон выбил мяч подальше от ворот.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
5'
Расмус Вюрц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Флорес Эдисон выбил мяч на угловой.
4'
Мтилига Патрик выбил мяч подальше от ворот.
4'
Лесняк Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
Педерсен Каспер выбил мяч на угловой.
4'
Асанте Эрнест из команды Норселлан устремляется вперед с мячом.
4'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
3'
Бартолец Карло на финте ушёл от оппонента.
3'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает навес
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Норселлан". Встреча началась!
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ольборг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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