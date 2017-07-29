Стадион: Телья Паркен Зрители: 7089
0:0
Конец матча
19' Желтая карточкаСотириу Пиерос
42' Желтая карточкаMichael Lueftner
90' Желтая карточкаJesper Boege
90' Желтая карточкаБабаян Эдгар
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 7089 болельщиков
94'
94'
Томсен Николай из команды Копенгаген делает навес
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
92'
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Вербич Беньямин бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
91'
Бабаян Эдгар из команды Хобро был наказан за старое нарушение.
90'
Йеспер Боге - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
90'
Йеспер Боге совершает грубый фол. Вербич Беньямин был жертвой
90'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
90'
89'
Ольсен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Дамборг Йонас наказан за толчок Сантандер Федерико
89'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает навес
88'
Бабаян Эдгар нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
88'
88'
Nicholas Gotfredsen из команды Хобро делает навес
87'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген в офсайде
86'
Вербич Беньямин нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген подал угловой слева.
85'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
85'
85'
85'
Павлович Андрия из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
84'
Расмус Педерсен из команды Хобро остановил атаку, перехватив мяч.
84'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 7809 болельщиков
83'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает подножку. Киркеволд Пол заработал фол.
82'
81'
Тактическая замена. Дэнни Ольсен уходит с поля и его заменяет Педерсен Миккель
81'
Йеспер Боге из команды Хобро отвел угрозу отличным подкатом
80'
80'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
79'
Сантандер Федерико отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
78'
Дамборг Йонас из команды Хобро делает подножку. Павлович Андрия заработал фол.
78'
Дамборг Йонас из команды Хобро делает подножку. Куск Каспер заработал фол.
77'
77'
Тактическая замена. Сотириу Пиерос уходит с поля и его заменяет Павлович Андрия
77'
Тактическая замена. Vito Hammershoej-Mistrati уходит с поля и его заменяет Nicholas Gotfredsen
77'
Расмус Педерсен из команды Хобро бьет головой мимо ворот
76'
Бабаян Эдгар попадает в перекладину ударом с лета. Какой шанс!
76'
Расмус Педерсен из команды Хобро нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
76'
Мадс Юстесен из команды Хобро сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
76'
Дэнни Ольсен из команды Хобро подал угловой слева.
75'
Томсен Николай выбил мяч на угловой.
75'
75'
74'
Томсен Николай из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
72'
Куск Каспер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
71'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
71'
71'
Vito Hammershoej-Mistrati бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
Сотириу Пиерос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает навес
70'
69'
69'
Антипас Квинси бьет и мяч от рикошета проходит мимо
69'
Бабаян Эдгар из команды Хобро сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
68'
Расмус Педерсен из команды Хобро делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
66'
66'
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
64'
64'
Йоханссон Эрик бьет и мяч от рикошета проходит мимо
63'
63'
Тактическая замена. Мартин Миккельсен уходит с поля и его заменяет Бабаян Эдгар
63'
Йеспер Боге выбил мяч на угловой.
63'
Расмус Педерсен наказан за толчок Сотириу Пиерос
62'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает подножку. Мадс Юстесен заработал фол.
62'
62'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает навес
61'
Сантандер Федерико коснулся мяча рукой.
60'
Вербич Беньямин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Мартин Миккельсен из команды Хобро подал угловой справа.
59'
Дэнни Ольсен бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
59'
58'
Куск Каспер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
57'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
57'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
56'
Антипас Квинси наказан за толчок Квист Вильям
56'
56'
Расмус Педерсен из команды Хобро бьет головой мимо ворот
56'
Дэнни Ольсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает подножку. Йеспер Боге заработал фол.
54'
54'
54'
Томсен Николай из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
53'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген бьет головой мимо ворот
53'
Томсен Николай из команды Копенгаген делает навес
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Дамборг Йонас атакует сзади соперника. Квист Вильям пострадал.
49'
Антипас Квинси из команды Хобро. Это Куск Каспер заработал фол.
49'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает подножку. Дамборг Йонас заработал фол.
47'
Michael Lueftner из команды Копенгаген бьет головой мимо ворот
47'
47'
Бенгтссон Пьер нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
46'
Тактическая замена. Бойлесен Николай уходит с поля и его заменяет Томсен Николай
46'
Тактическая замена. Матич Урош уходит с поля и его заменяет Куск Каспер
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Vito Hammershoej-Mistrati выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
46'
Киркеволд Пол попал в створ, но вратарь справился с ударом.
46'
Дэнни Ольсен из команды Хобро сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
44'
43'
43'
43'
Мадс Юстесен атакует сзади соперника. Сотириу Пиерос пострадал.
42'
Michael Lueftner сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
42'
Michael Lueftner совершает грубый фол. Бьорн Копплин был жертвой
42'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает навес
41'
41'
Дэнни Ольсен выбил мяч на угловой.
40'
40'
Антипас Квинси имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
40'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает навес
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
37'
37'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
35'
35'
Сотириу Пиерос отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
35'
35'
Вербич Беньямин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
34'
34'
Бойлесен Николай отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Антипас Квинси нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
32'
Вербич Беньямин бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
31'
Мадс Юстесен из команды Хобро. Это Сотириу Пиерос заработал фол.
30'
Мартин Миккельсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
Вербич Беньямин бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
29'
29'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
29'
28'
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Бойлесен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
25'
Йеспер Боге из команды Хобро делает навес
24'
24'
23'
23'
Ольсен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
22'
22'
21'
Мадс Юстесен возвращается на поле, всё в порядке.
20'
Антипас Квинси из команды Хобро делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Мадс Юстесен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
19'
Сотириу Пиерос сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Сотириу Пиерос совершает грубый фол. Мадс Юстесен был жертвой
18'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает подножку. Ольсен Робин заработал фол.
18'
18'
Мартин Миккельсен из команды Хобро подал угловой справа.
18'
Бенгтссон Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает навес
17'
Vito Hammershoej-Mistrati нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
Игрок команды Копенгаген совершает фол
15'
Vito Hammershoej-Mistrati мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
15'
Vito Hammershoej-Mistrati нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Антипас Квинси из команды Хобро делает навес
13'
Матич Урош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
12'
Антипас Квинси нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
10'
Киркеволд Пол из команды Хобро в офсайде
10'
Сотириу Пиерос коснулся мяча рукой.
9'
9'
Матич Урош бьет из пределов штрафной и упускает момент!
9'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
7'
7'
7'
6'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
5'
Вербич Беньямин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
5'
5'
4'
4'
3'
3'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает навес
2'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает подножку. Туту Юссеф заработал фол.
1'
Дамборг Йонас атакует сзади соперника. Вербич Беньямин пострадал.
1'
Антипас Квинси попадает в перекладину. Какой шанс!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хобро". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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