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  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 7089
Копенгаген
0:0
Конец матча
Хобро
0'
19' Желтая карточка
Сотириу Пиерос
42' Желтая карточка
Michael Lueftner
90' Желтая карточка
Jesper Boege
90' Желтая карточка
Бабаян Эдгар
90'+5
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 7089 болельщиков
94'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Томсен Николай из команды Копенгаген делает навес
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
92'
Удар от ворот произведет Хобро

92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Хобро
91'
Вербич Беньямин бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
91'
Бабаян Эдгар из команды Хобро был наказан за старое нарушение.
Желтая карточка
90'
Йеспер Боге - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
90'
Йеспер Боге совершает грубый фол. Вербич Беньямин был жертвой
90'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
90'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
89'
Ольсен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
89'
Дамборг Йонас наказан за толчок Сантандер Федерико
89'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает навес
88'
Бабаян Эдгар нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Удар от ворот произведет Копенгаген
88'
Nicholas Gotfredsen из команды Хобро делает навес
Офсайд
87'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген в офсайде
86'
Вербич Беньямин нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
86'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген подал угловой слева.
85'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
85'
Мадс Юстесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой справа.
85'
Павлович Андрия из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
84'
Расмус Педерсен из команды Хобро остановил атаку, перехватив мяч.
84'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 7809 болельщиков
Фол, нарушение
83'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает подножку. Киркеволд Пол заработал фол.
82'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Тактическая замена. Дэнни Ольсен уходит с поля и его заменяет Педерсен Миккель
81'
Йеспер Боге из команды Хобро отвел угрозу отличным подкатом
80'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
80'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Сантандер Федерико отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
78'
Дамборг Йонас из команды Хобро делает подножку. Павлович Андрия заработал фол.
Фол, нарушение
78'
Дамборг Йонас из команды Хобро делает подножку. Куск Каспер заработал фол.
77'
Удар от ворот произведет Хобро
77'
Тактическая замена. Сотириу Пиерос уходит с поля и его заменяет Павлович Андрия
77'
Тактическая замена. Vito Hammershoej-Mistrati уходит с поля и его заменяет Nicholas Gotfredsen
77'
Расмус Педерсен из команды Хобро бьет головой мимо ворот
76'
Бабаян Эдгар попадает в перекладину ударом с лета. Какой шанс!
76'
Расмус Педерсен из команды Хобро нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
76'
Мадс Юстесен из команды Хобро сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Угловой
76'
Дэнни Ольсен из команды Хобро подал угловой слева.
75'
Томсен Николай выбил мяч на угловой.
75'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
75'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой справа.
74'
Томсен Николай из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
Удар от ворот произведет Хобро
72'
Куск Каспер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Офсайд
71'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
71'
Удар от ворот произведет Копенгаген
71'
Vito Hammershoej-Mistrati бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
Сотириу Пиерос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Дэнни Ольсен из команды Хобро подал угловой справа.
70'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает навес
70'
Сантандер Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Дэнни Ольсен из команды Хобро подал угловой справа.
69'
Антипас Квинси бьет и мяч от рикошета проходит мимо
69'
Бабаян Эдгар из команды Хобро сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
68'
Расмус Педерсен из команды Хобро делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
66'
Сантандер Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Мадс Юстесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой слева.
64'
Йоханссон Эрик бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
63'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой слева.
63'
Тактическая замена. Мартин Миккельсен уходит с поля и его заменяет Бабаян Эдгар
63'
Йеспер Боге выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
63'
Расмус Педерсен наказан за толчок Сотириу Пиерос
Фол, нарушение
62'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает подножку. Мадс Юстесен заработал фол.
62'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
62'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает навес
Фол, нарушение
61'
Сантандер Федерико коснулся мяча рукой.
60'
Вербич Беньямин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Мартин Миккельсен из команды Хобро подал угловой справа.
59'
Дэнни Ольсен бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
59'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Куск Каспер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
57'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
57'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
56'
Антипас Квинси наказан за толчок Квист Вильям
56'
Удар от ворот произведет Копенгаген
56'
Расмус Педерсен из команды Хобро бьет головой мимо ворот
56'
Дэнни Ольсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает подножку. Йеспер Боге заработал фол.
54'
Удар от ворот произведет Хобро
Угловой
54'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой справа.
54'
Томсен Николай из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Удар от ворот произведет Хобро
53'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген бьет головой мимо ворот
53'
Томсен Николай из команды Копенгаген делает навес
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
49'
Дамборг Йонас атакует сзади соперника. Квист Вильям пострадал.
Фол, нарушение
49'
Антипас Квинси из команды Хобро. Это Куск Каспер заработал фол.
Фол, нарушение
49'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает подножку. Дамборг Йонас заработал фол.
47'
Michael Lueftner из команды Копенгаген бьет головой мимо ворот
Угловой
47'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой слева.
47'
Бенгтссон Пьер нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
46'
Тактическая замена. Бойлесен Николай уходит с поля и его заменяет Томсен Николай
46'
Тактическая замена. Матич Урош уходит с поля и его заменяет Куск Каспер
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Vito Hammershoej-Mistrati выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
46'
Киркеволд Пол попал в створ, но вратарь справился с ударом.
46'
Дэнни Ольсен из команды Хобро сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Хобро
44'
Мадс Юстесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Удар от ворот произведет Хобро
43'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
Фол, нарушение
43'
Мадс Юстесен атакует сзади соперника. Сотириу Пиерос пострадал.
Желтая карточка
42'
Michael Lueftner сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
42'
Michael Lueftner совершает грубый фол. Бьорн Копплин был жертвой
42'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает навес
Угловой
41'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой справа.
41'
Дэнни Ольсен выбил мяч на угловой.
40'
Удар от ворот произведет Копенгаген
40'
Антипас Квинси имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
40'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает навес
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Хобро
37'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
35'
Удар от ворот произведет Хобро
35'
Сотириу Пиерос отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
35'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой слева.
35'
Вербич Беньямин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
34'
Удар от ворот произведет Хобро
34'
Бойлесен Николай отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Антипас Квинси нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
32'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой слева.
32'
Вербич Беньямин бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
31'
Мадс Юстесен из команды Хобро. Это Сотириу Пиерос заработал фол.
30'
Мартин Миккельсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой слева.
30'
Вербич Беньямин бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
29'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
Мадс Юстесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
26'
Бойлесен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
25'
Йеспер Боге из команды Хобро делает навес
24'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Ольсен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
22'
Сантандер Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Травма, повреждение
21'
Мадс Юстесен возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
20'
Антипас Квинси из команды Хобро делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
19'
Мадс Юстесен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Желтая карточка
19'
Сотириу Пиерос сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
19'
Сотириу Пиерос совершает грубый фол. Мадс Юстесен был жертвой
Фол, нарушение
18'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает подножку. Ольсен Робин заработал фол.
18'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
18'
Мартин Миккельсен из команды Хобро подал угловой справа.
18'
Бенгтссон Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает навес
17'
Vito Hammershoej-Mistrati нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает навес
Фол, нарушение
16'
Игрок команды Копенгаген совершает фол
15'
Vito Hammershoej-Mistrati мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
15'
Vito Hammershoej-Mistrati нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Антипас Квинси из команды Хобро делает навес
13'
Матич Урош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Дэнни Ольсен из команды Хобро подал угловой справа.
12'
Антипас Квинси нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
Офсайд
10'
Киркеволд Пол из команды Хобро в офсайде
Фол, нарушение
10'
Сотириу Пиерос коснулся мяча рукой.
9'
Удар от ворот произведет Хобро
9'
Матич Урош бьет из пределов штрафной и упускает момент!
9'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
7'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает навес
7'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает навес
Фол, нарушение
6'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
5'
Вербич Беньямин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
5'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
4'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
3'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает навес
Фол, нарушение
2'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает подножку. Туту Юссеф заработал фол.
Фол, нарушение
1'
Дамборг Йонас атакует сзади соперника. Вербич Беньямин пострадал.
1'
Антипас Квинси попадает в перекладину. Какой шанс!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хобро". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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