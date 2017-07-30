  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Польша
  5. Экстракласса
Стадион:
Погонь Щецин
0:1
Второй тайм: 90+'
Ягеллония
0'
47' Желтая карточка
Бурлига Лукаш
64' Желтая карточка
Рудоль Себастьян
80' Желтая карточка
Листковски Марчин
0:1
90' Гол
 90'+1
Второй тайм
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шеридан Силлиан.
84'
Погонь Щецин производит замену. Дьюрчо Адам уходит, и Sebastian Kowalczyk заменяет его
Желтая карточка
80'
Листковски Марчин получает желтую карточку.
76'
Ягеллония производит замену. Новиковас Арвидас уходит, и Хомченовский Дмитрий заменяет его
73'
Погонь Щецин производит замену. Формелла Дариуш уходит, и Листковски Марчин заменяет его
70'
Ягеллония производит замену. Черных Фёдор уходит, и Свидерски Кароль заменяет его
Желтая карточка
64'
Рудоль Себастьян получает желтую карточку.
60'
Ягеллония производит замену. Секульски Лукаш уходит, и Шеридан Силлиан заменяет его
Желтая карточка
47'
Бурлига Лукаш получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
15'
Погонь Щецин производит замену. Зволински Лукаш уходит, и Фронччак Адам заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Kryger. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация