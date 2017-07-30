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Стадион: Stadion Florian Kryger
0:1
Второй тайм: 90+'
47' Желтая карточкаБурлига Лукаш
64' Желтая карточкаРудоль Себастьян
80' Желтая карточкаЛистковски Марчин
|
47'
64'
90'
0:1
Состав команд
20
Голота
Томаш
10
Корт
Давид
17
Рунье
Иван
16
Гути
Томелин
22
Гжиб
Рафал
10
Черных
Фёдор
Погонь Щецин 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Залушка Лукаш Вратарь
- 2 Рыпэ Корнел Защитник
- 21 Рудоль Себастьян Защитник
- 23 Фойут Ярослав Защитник
- 77 Ricardo Nunes III Защитник
- 20 Голота Томаш Полузащитник
- 6 Муравски Рафал Полузащитник
- 71 Формелла Дариуш Полузащитник
- 10 Корт Давид Полузащитник
- 7 Дьюрчо Адам Полузащитник
- 93 Зволински Лукаш Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Хенгер Адриан Вратарь
- Двали Лаша Защитник
- 24 David Niepsuj Защитник
- 29 Листковски Марчин Полузащитник
- 4 Пётровски Якуб Полузащитник
- 9 Фронччак Адам Нападающий
- 55 Sebastian Kowalczyk
- Главный тренер: Мацей Скожа
Ягеллония 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Келемен Марьян Вратарь
- 8 Бурлига Лукаш Защитник
- 17 Рунье Иван Защитник
- 16 Гути Томелин Защитник
- 12 Гильерме Хауберт Защитник
- 9 Новиковас Арвидас Полузащитник
- 22 Гжиб Рафал Полузащитник
- 6 Романчук Тарас Полузащитник
- 10 Черных Фёдор Полузащитник
- 26 Поспишил Мартин Полузащитник
- 44 Секульски Лукаш Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Гордон Зигги Защитник
- 20 Шимонович Давид Защитник
- 7 Хомченовский Дмитрий Полузащитник
- 23 Шимански Дамиан Полузащитник
- 18 Шеридан Силлиан Нападающий
- 28 Свидерски Кароль Нападающий
- 96 Венгларз Дамиан
- Главный тренер: Ireneusz Mamrot
Предыдущие игры
Погонь Щецин (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 22.07.2017 Пяст 1:2 Погонь Щецин Э
- 14.07.2017 Погонь Щецин 1:2 Висла Краков Э
- 04.06.2017 Погонь Щецин 3:0 Корона Кельце ЭГА
- 28.05.2017 Лехия Гданьск 4:0 Погонь Щецин ЭГА
- 20.05.2017 Висла Краков 4:0 Погонь Щецин ЭГА
- 17.05.2017 Погонь Щецин 1:1 Нецеча ЭГА
- 14.05.2017 Лех 2:0 Погонь Щецин ЭГА
- 07.05.2017 Погонь Щецин 0:2 Легия ЭГА
- 30.04.2017 Ягеллония 1:0 Погонь Щецин ЭГА
- 22.04.2017 Погонь Щецин 3:1 Лехия Гданьск Э
- 15.04.2017 Рух Хожув 1:2 Погонь Щецин Э
- 08.04.2017 Погонь Щецин 5:1 Арка Гдыня Э
- 05.04.2017 Погонь Щецин 0:1 Лех К
- 01.04.2017 Легия 2:0 Погонь Щецин Э
- 18.03.2017 Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Э
- 12.03.2017 Гурник Ленчна 2:2 Погонь Щецин Э
- 06.03.2017 Погонь Щецин 1:1 Висла Э
- 01.03.2017 Лех 3:0 Погонь Щецин К
- 24.02.2017 Погонь Щецин 0:3 Лех Э
- 19.02.2017 Краковия 1:1 Погонь Щецин Э
Ягеллония (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 23.07.2017 Ягеллония 2:1 Гурник Забже Э
- 20.07.2017 Ягеллония 0:2 Габала ЛЕ
- 16.07.2017 Нецеча 0:1 Ягеллония Э
- 13.07.2017 Габала 1:1 Ягеллония ЛЕ
- 06.07.2017 Ягеллония 4:0 Динамо Батуми ЛЕ
- 29.06.2017 Динамо Батуми 0:1 Ягеллония ЛЕ
- 04.06.2017 Ягеллония 2:2 Лех ЭГА
- 28.05.2017 Нецеча 1:2 Ягеллония ЭГА
- 21.05.2017 Ягеллония 0:0 Легия ЭГА
- 17.05.2017 Лехия Гданьск 4:0 Ягеллония ЭГА
- 13.05.2017 Ягеллония 2:0 Висла Краков ЭГА
- 05.05.2017 Корона Кельце 1:1 Ягеллония ЭГА
- 30.04.2017 Ягеллония 1:0 Погонь Щецин ЭГА
- 22.04.2017 Пяст 0:1 Ягеллония Э
- 15.04.2017 Ягеллония 0:0 Краковия Э
- 07.04.2017 Заглембе Любин 3:4 Ягеллония Э
- 02.04.2017 Ягеллония 1:0 Нецеча Э
- 18.03.2017 Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Э
- 11.03.2017 Ягеллония 4:1 Корона Кельце Э
- 05.03.2017 Ягеллония 4:1 Шлёнск Э
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Ягеллония: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
- 30.04.2017 Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса. Группа А
- 18.03.2017 Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Экстракласса
- 02.10.2016 Ягеллония 0:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 28.09.2016 Погонь Щецин 4:1 Ягеллония Кубок
- 02.03.2016 Ягеллония 0:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 28.09.2015 Погонь Щецин 2:1 Ягеллония Экстракласса
- 03.06.2015 Погонь Щецин 1:3 Ягеллония Экстракласса. Группа А
- 11.04.2015 Погонь Щецин 2:0 Ягеллония Экстракласса
- 18.10.2014 Ягеллония 5:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 07.12.2013 Погонь Щецин 1:1 Ягеллония Экстракласса
- 24.08.2013 Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Экстракласса
- 06.04.2013 Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 29.09.2012 Погонь Щецин 1:1 Ягеллония Экстракласса
- 22.05.2010 Погонь Щецин 0:1 Ягеллония Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заглембе Любин
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Ягеллония
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Гурник Забже
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|4.
|Висла Краков
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Арка Гдыня
|1:1
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Краковия
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Легия
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Погонь Щецин
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Висла
|1:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|Шлёнск
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Сандецья
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|13.
|Корона Кельце
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Лех
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Пяст
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Нецеча
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
Второй тайм
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шеридан Силлиан.
84'
Погонь Щецин производит замену. Дьюрчо Адам уходит, и Sebastian Kowalczyk заменяет его
80'
Листковски Марчин получает желтую карточку.
76'
Ягеллония производит замену. Новиковас Арвидас уходит, и Хомченовский Дмитрий заменяет его
73'
Погонь Щецин производит замену. Формелла Дариуш уходит, и Листковски Марчин заменяет его
70'
Ягеллония производит замену. Черных Фёдор уходит, и Свидерски Кароль заменяет его
64'
Рудоль Себастьян получает желтую карточку.
60'
Ягеллония производит замену. Секульски Лукаш уходит, и Шеридан Силлиан заменяет его
47'
Бурлига Лукаш получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
15'
Погонь Щецин производит замену. Зволински Лукаш уходит, и Фронччак Адам заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Kryger. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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