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Стадион: ИНЕА
1:0
40' ПенальтиНильсен Билли
2:0
44' ГолМакушевски Мацей
45' Желтая карточкаЭберт
2:1
62' ГолБаришич Йосип
3:1
78' ГолГюткьяр Кристиан
4:1
83' ГолТралка Лукаш
5:1
85' ГолГюткьяр Кристиан
|
40'
1:0
44'
2:0
45'
62'
2:1
78'
3:1
83'
4:1
85'
5:1
Состав команд
66
Дилавер
Эмир
29
Юзвяк
Камиль
91
Эберт
12
Живец
Саша
88
Корун
Урош
Лех 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бурич Ясмин Вратарь
- 2 Гумни Роберт Защитник
- 66 Дилавер Эмир Защитник
- 3 Нильсен Лассе II Защитник
- 22 Костевич Владимир Защитник
- 6 Тралка Лукаш Полузащитник
- 7 Гаёс Мацей Полузащитник
- 17 Макушевски Мацей Полузащитник
- 86 Радослав Маевски Полузащитник
- 29 Юзвяк Камиль Полузащитник
- 14 Нильсен Билли Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Путноцки Матуш Вратарь
- 26 Яницки Рафал Защитник
- 92 Ракель Денис Полузащитник
- 23 Беркрот Никлас Полузащитник
- 18 Рэдуц Михай Полузащитник
- 16 Шитум Марио Полузащитник
- 32 Гюткьяр Кристиан Нападающий
- Главный тренер: Белица Ненад
Пяст 4-4-2
- Основной состав
- 31 Русов Добривой Вратарь
- 20 Martin Konczkowski Защитник
- 91 Эберт Защитник
- 25 Седлар Александр Защитник
- 5 Петровски Марцин Защитник
- 12 Живец Саша Полузащитник
- 16 Patryk Dziczek Полузащитник
- 88 Корун Урош Полузащитник
- 82 Буката Мартин Полузащитник
- 14 Васильев Константин Нападающий
- 7 Янковски Мацей Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Шматула Якуб Вратарь
- 15 Adam Mojta Защитник
- 3 Гойко Денис Полузащитник
- 19 Мак Матеуш Полузащитник
- 10 Karol Angielski Нападающий
- 90 Баришич Йосип Нападающий
- 11 Aleksander Jagiello
- Главный тренер: Dariusz Wdowczyk
Предыдущие игры
Лех (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 27.07.2017 Утрехт 0:0 Лех ЛЕ
- 23.07.2017 Висла 1:0 Лех Э
- 20.07.2017 Лех 2:0 Хёугесунн ЛЕ
- 16.07.2017 Лех 0:0 Сандецья Э
- 13.07.2017 Хёугесунн 3:2 Лех ЛЕ
- 06.07.2017 Пелистер 0:3 Лех ЛЕ
- 29.06.2017 Лех 4:0 Пелистер ЛЕ
- 04.06.2017 Ягеллония 2:2 Лех ЭГА
- 28.05.2017 Лех 2:1 Висла Краков ЭГА
- 21.05.2017 Лех 0:0 Лехия Гданьск ЭГА
- 17.05.2017 Легия 2:0 Лех ЭГА
- 14.05.2017 Лех 2:0 Погонь Щецин ЭГА
- 07.05.2017 Нецеча 0:3 Лех ЭГА
- 02.05.2017 Лех 1:2 Арка Гдыня К
- 28.04.2017 Лех 3:2 Корона Кельце ЭГА
- 22.04.2017 Лех 3:0 Рух Хожув Э
- 15.04.2017 Висла 0:3 Лех Э
- 09.04.2017 Лех 1:2 Легия Э
- 05.04.2017 Погонь Щецин 0:1 Лех К
- 31.03.2017 Висла Краков 0:0 Лех Э
Пяст (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 22.07.2017 Пяст 1:2 Погонь Щецин Э
- 15.07.2017 Краковия 1:1 Пяст Э
- 05.07.2017 Пяст 0:1 Фулхэм ТМК
- 02.06.2017 Краковия 0:1 Пяст ЭГБ
- 27.05.2017 Пяст 4:0 Висла ЭГБ
- 20.05.2017 Пяст 2:1 Гурник Ленчна ЭГБ
- 16.05.2017 Рух Хожув 0:3 Пяст ЭГБ
- 12.05.2017 Заглембе Любин 3:1 Пяст ЭГБ
- 06.05.2017 Пяст 2:0 Шлёнск ЭГБ
- 28.04.2017 Арка Гдыня 1:1 Пяст ЭГБ
- 22.04.2017 Пяст 0:1 Ягеллония Э
- 17.04.2017 Нецеча 1:0 Пяст Э
- 09.04.2017 Пяст 1:1 Лехия Гданьск Э
- 03.04.2017 Рух Хожув 0:0 Пяст Э
- 18.03.2017 Пяст 3:2 Арка Гдыня Э
- 10.03.2017 Шлёнск 3:4 Пяст Э
- 04.03.2017 Пяст 1:2 Висла Краков Э
- 26.02.2017 Гурник Ленчна 1:0 Пяст Э
- 18.02.2017 Пяст 0:3 Лех Э
- 13.02.2017 Погонь Щецин 2:1 Пяст Э
Последние игры между собой
Лех: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 3
Пяст: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 11
- 18.02.2017 Пяст 0:3 Лех Экстракласса
- 28.08.2016 Лех 2:0 Пяст Экстракласса
- 19.04.2016 Лех 2:2 Пяст Экстракласса. Группа А
- 20.12.2015 Пяст 2:0 Лех Экстракласса
- 23.08.2015 Лех 0:1 Пяст Экстракласса
- 23.11.2014 Пяст 3:2 Лех Экстракласса
- 20.07.2014 Лех 4:0 Пяст Экстракласса
- 01.03.2014 Лех 4:0 Пяст Экстракласса
- 23.09.2013 Пяст 0:2 Лех Экстракласса
- 15.04.2013 Пяст 0:3 Лех Экстракласса
- 06.10.2012 Лех 4:0 Пяст Экстракласса
- 05.12.2009 Лех 1:1 Пяст Экстракласса
- 02.08.2009 Пяст 1:3 Лех Экстракласса
- 11.04.2009 Пяст 1:2 Лех Orange Ekstraklasa
- 24.09.2008 Пяст 0:4 Лех Кубок
- 21.09.2008 Лех 1:0 Пяст Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|Заглембе Любин
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Гурник Забже
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|4.
|Висла Краков
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Арка Гдыня
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Краковия
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Лех
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|8.
|Легия
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Висла
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|Погонь Щецин
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Шлёнск
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Сандецья
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|14.
|Корона Кельце
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Нецеча
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Пяст
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гюткьяр Кристиан.
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тралка Лукаш.
78'
Пяст производит замену. Patryk Dziczek уходит, и Karol Angielski заменяет его
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гюткьяр Кристиан.
76'
Лех производит замену. Юзвяк Камиль уходит, и Шитум Марио заменяет его
67'
Лех производит замену. Нильсен Лассе II уходит, и Гюткьяр Кристиан заменяет его
63'
Лех производит замену. Макушевски Мацей уходит, и Беркрот Никлас заменяет его
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Баришич Йосип.
57'
Пяст производит замену. Корун Урош уходит, и Aleksander Jagiello заменяет его
57'
Пяст производит замену. Янковски Мацей уходит, и Баришич Йосип заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Эберт получает желтую карточку.
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Макушевски Мацей.
40'
Г О О О О О Л - Нильсен Билли из команды Лех забивает пенальти
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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