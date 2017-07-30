  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Польша
  5. Экстракласса
Стадион:
Лех
5:1
Конец матча
Пяст
0'
1:0
40' Пенальти
Нильсен Билли
2:0
44' Гол
Макушевски Мацей
45' Желтая карточка
Эберт
2:1
62' Гол
Баришич Йосип
3:1
78' Гол
Гюткьяр Кристиан
4:1
83' Гол
Тралка Лукаш
5:1
85' Гол
Гюткьяр Кристиан
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гюткьяр Кристиан.
Описание гола
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тралка Лукаш.
78'
Пяст производит замену. Patryk Dziczek уходит, и Karol Angielski заменяет его
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гюткьяр Кристиан.
76'
Лех производит замену. Юзвяк Камиль уходит, и Шитум Марио заменяет его

67'
Лех производит замену. Нильсен Лассе II уходит, и Гюткьяр Кристиан заменяет его
63'
Лех производит замену. Макушевски Мацей уходит, и Беркрот Никлас заменяет его
Описание гола
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Баришич Йосип.
57'
Пяст производит замену. Корун Урош уходит, и Aleksander Jagiello заменяет его
57'
Пяст производит замену. Янковски Мацей уходит, и Баришич Йосип заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Эберт получает желтую карточку.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Макушевски Мацей.
Описание гола
40'
Г О О О О О Л - Нильсен Билли из команды Лех забивает пенальти
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация