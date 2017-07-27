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Арсенал
 
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Севилья
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 13 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал - Севилья, который состоится 30.07.2017.

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