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Стадион:
Рубин
 
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Арсенал Тула
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 13 часов 50 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рубин - Арсенал Тула, который состоится 29.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Рубин - Арсенал Тула
Рубин
93.6% (88)
Ничья:
3.2% (3)
Арсенал Тула
3.2% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Рубин:
33% (31)
Рубин:
28.7% (27)
Рубин:
24.5% (23)
Ничья:
2.1% (2)
Арсенал Тула:
2.1% (2)
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