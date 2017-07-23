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Стадион:
Урал
 
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Уфа
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До начала матча осталось 2 дня 11 часов 20 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Урал - Уфа, который состоится 29.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Урал - Уфа
Урал
60.9% (56)
Ничья:
32.6% (30)
Уфа
6.5% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Урал:
39.1% (36)
Ничья:
28.3% (26)
Урал:
16.3% (15)
Уфа:
4.3% (4)
Урал:
3.3% (3)
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