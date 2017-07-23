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Стадион: СКБ-Банк Арена
Предыдущие игры
Урал (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 23.07.2017 Динамо Москва 0:1 Урал ПЛ
- 15.07.2017 Урал 1:1 Ростов ПЛ
- 10.07.2017 Заря 0:2 Урал ТМК
- 30.06.2017 Целе 1:3 Урал ТМК
- 26.06.2017 Анкаран 0:1 Урал ТМК
- 22.06.2017 Марибор 2:0 Урал ТМК
- 21.05.2017 Уфа 1:0 Урал ПЛ
- 17.05.2017 Урал 1:2 Локомотив Москва ПЛ
- 13.05.2017 Урал 1:1 Краснодар ПЛ
- 08.05.2017 Урал 1:3 Крылья Советов ПЛ
- 02.05.2017 Урал 0:2 Локомотив Москва К
- 29.04.2017 Ахмат 5:2 Урал ПЛ
- 25.04.2017 Спартак Москва 1:0 Урал ПЛ
- 22.04.2017 Зенит 2:0 Урал ПЛ
- 16.04.2017 Урал 1:0 Томь ПЛ
- 10.04.2017 Урал 2:0 Оренбург ПЛ
- 06.04.2017 Урал 2:1 Рубин К
- 31.03.2017 Анжи 2:3 Урал ПЛ
- 18.03.2017 Урал 1:0 Рубин ПЛ
- 10.03.2017 Арсенал Тула 2:0 Урал ПЛ
Уфа (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 23.07.2017 Уфа 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 15.07.2017 Тосно 0:1 Уфа ПЛ
- 09.07.2017 Арминия 0:1 Уфа ТМК
- 05.07.2017 Утрехт 0:1 Уфа ТМК
- 01.07.2017 Университатя Крайова 1:2 Уфа ТМК
- 25.06.2017 Енисей 0:2 Уфа ТМК
- 25.06.2017 ФК Химки 0:0 Уфа ТМК
- 22.06.2017 Уфа 1:3 СКА-Хабаровск ТМК
- 21.05.2017 Уфа 1:0 Урал ПЛ
- 17.05.2017 Оренбург 1:1 Уфа ПЛ
- 14.05.2017 Уфа 2:1 Анжи ПЛ
- 07.05.2017 Рубин 2:1 Уфа ПЛ
- 30.04.2017 Уфа 1:0 Арсенал Тула ПЛ
- 25.04.2017 Ростов 1:0 Уфа ПЛ
- 21.04.2017 Уфа 0:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 15.04.2017 Амкар 1:1 Уфа ПЛ
- 09.04.2017 Уфа 1:3 Спартак Москва ПЛ
- 05.04.2017 Локомотив Москва 1:0 Уфа К
- 01.04.2017 Уфа 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 26.03.2017 Зенит 1:0 Уфа ТМК
Последние игры между собой
Урал: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
Уфа: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
- 21.05.2017 Уфа 1:0 Урал Премьер-лига
- 06.02.2017 Урал 0:1 Уфа Товарищеские матчи. Клубы
- 31.07.2016 Урал 2:0 Уфа Премьер-лига
- 02.04.2016 Урал 1:0 Уфа Премьер-лига
- 14.09.2015 Уфа 0:1 Урал Премьер-лига
- 08.05.2015 Урал 1:1 Уфа Премьер-лига
- 26.01.2015 Уфа 0:1 Урал Товарищеские матчи. Клубы
- 20.09.2014 Уфа 0:1 Урал Премьер-лига
- 30.04.2013 Уфа 0:2 Урал ФНЛ - Первый дивизион
- 02.10.2012 Урал 4:0 Уфа ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Ахмат
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|Уфа
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Арсенал Тула
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|ЦСКА Москва
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Анжи
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Спартак Москва
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Динамо Москва
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Ростов
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Амкар
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|Рубин
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|15.
|СКА-Хабаровск
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Тосно
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 11 часов 20 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Урал - Уфа, который состоится 29.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Урал - Уфа, который состоится 29.07.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Урал - Уфа
Урал
60.9% (56)
Ничья:
32.6% (30)
Уфа
6.5% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Урал:
39.1% (36)
1:1 Ничья:
28.3% (26)
2:1 Урал:
16.3% (15)
0:1 Уфа:
4.3% (4)
2:0 Урал:
3.3% (3)
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