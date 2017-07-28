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Стадион: Открытие Арена
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Спартак Москва (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 23.07.2017 Уфа 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 18.07.2017 Динамо Москва 2:2 Спартак Москва ПЛ
- 14.07.2017 Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва С
- 07.07.2017 Спартак Москва 1:1 Славен ТМК
- 01.07.2017 Вождовац 2:3 Спартак Москва ТМК
- 22.06.2017 Спартак Москва 2:1 Чертаново ТМК
- 21.05.2017 Арсенал Тула 3:0 Спартак Москва ПЛ
- 17.05.2017 Спартак Москва 3:0 Ахмат ПЛ
- 13.05.2017 Амкар 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 06.05.2017 Спартак Москва 1:0 Томь ПЛ
- 30.04.2017 ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва ПЛ
- 25.04.2017 Спартак Москва 1:0 Урал ПЛ
- 22.04.2017 Ростов 3:0 Спартак Москва ПЛ
- 16.04.2017 Спартак Москва 2:1 Зенит ПЛ
- 09.04.2017 Уфа 1:3 Спартак Москва ПЛ
- 03.04.2017 Спартак Москва 3:2 Оренбург ПЛ
- 25.03.2017 Црвена Звезда 2:1 Спартак Москва ТМК
- 18.03.2017 Локомотив Москва 1:1 Спартак Москва ПЛ
- 12.03.2017 Спартак Москва 1:0 Анжи ПЛ
- 05.03.2017 Краснодар 2:2 Спартак Москва ПЛ
Краснодар (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 27.07.2017 Краснодар 2:1 Люнгбю ЛЕ
- 22.07.2017 Краснодар 2:0 Тосно ПЛ
- 16.07.2017 Рубин 1:2 Краснодар ПЛ
- 09.07.2017 ЦСКА Москва 1:1 Краснодар ТМК
- 08.07.2017 Краснодар 1:1 Славия Прага ТМК
- 06.07.2017 Краснодар 2:0 Марибор ТМК
- 05.07.2017 Копенгаген 0:0 Краснодар ТМК
- 02.07.2017 Краснодар 3:1 Вииторул Констанца ТМК
- 24.06.2017 Краснодар 4:0 СКА Ростов-на-Дону ТМК
- 21.06.2017 Краснодар 5:1 Черноморец Нв ТМК
- 21.05.2017 Томь 1:5 Краснодар ПЛ
- 17.05.2017 Зенит 1:0 Краснодар ПЛ
- 13.05.2017 Урал 1:1 Краснодар ПЛ
- 07.05.2017 Оренбург 1:0 Краснодар ПЛ
- 01.05.2017 Краснодар 0:0 Анжи ПЛ
- 27.04.2017 Амкар 0:2 Краснодар ПЛ
- 23.04.2017 Краснодар 2:0 Арсенал Тула ПЛ
- 15.04.2017 Рубин 0:1 Краснодар ПЛ
- 09.04.2017 Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 03.04.2017 Ростов 0:0 Краснодар ПЛ
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 4
Краснодар: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 10
- 05.03.2017 Краснодар 2:2 Спартак Москва Премьер-лига
- 21.08.2016 Спартак Москва 2:0 Краснодар Премьер-лига
- 08.02.2016 Краснодар 2:1 Спартак Москва Товарищеские матчи. Клубы
- 22.11.2015 Спартак Москва 3:2 Краснодар Премьер-лига
- 26.07.2015 Краснодар 0:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 08.03.2015 Спартак Москва 1:3 Краснодар Премьер-лига
- 14.08.2014 Краснодар 4:0 Спартак Москва Премьер-лига
- 22.03.2014 Краснодар 4:0 Спартак Москва Премьер-лига
- 25.09.2013 Спартак Москва 3:2 Краснодар Премьер-лига
- 18.05.2013 Краснодар 0:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 11.11.2012 Спартак Москва 2:0 Краснодар Премьер-лига
- 25.09.2011 Краснодар 2:4 Спартак Москва Премьер-лига
- 21.05.2011 Спартак Москва 4:0 Краснодар Премьер-лига
- 20.04.2011 Спартак Москва 2:1 Краснодар Кубок
- 15.07.2009 Краснодар 1:2 Спартак Москва Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Ахмат
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Урал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Анжи
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Спартак Москва
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Ростов
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Амкар
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|Рубин
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|15.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Тосно
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 17 часов 27 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Спартак Москва - Краснодар, который состоится 31.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Спартак Москва - Краснодар, который состоится 31.07.2017.
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Потрясающий по вывеске поединок ожидает всех поклонников футбола. До предела мотивированные спартаковцы и воодушевленные еврокубковым успехом краснодарцы схлестнуться на "Открытие Арене". Расстраивает лишь обилие травмированных игроков. У гостей матч пропустят сразу несколько ключевых фигур - Федор Смолов, Павел Мамаев, Станислав Крицюк, Торнике Окриашвили. У москвичей в лазарете числятся Александр Самедов, Роман Зобнин и Сердар Таски.
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Несомненно центральный матч третьего тура пройдет под пристальным судейством Сергея Лапочкина из города Санкт-Петербург.
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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сайт LiveResult.ru готов представить Вашему вниманию текстовую трансляцию матча "Спартак" Москва - "Краснодар". Вместе с Вами за всеми перипетиями отчетного поединка будет следить Иван Терентьев. Будем рады скрасить ваш просмотр футбольного поединка своими емкими и объективными комментариями. Добро пожаловать на матч, дорогие друзья!
Новости матча
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Прогнозы на матч Спартак Москва - Краснодар
Спартак Москва
71.1% (108)
Ничья:
18.4% (28)
Краснодар
10.5% (16)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Спартак Москва:
33.6% (51)
2:0 Спартак Москва:
15.1% (23)
1:1 Ничья:
13.2% (20)
1:0 Спартак Москва:
12.5% (19)
3:1 Спартак Москва:
6.6% (10)
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