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Спартак Москва
 
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Краснодар
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 27 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Спартак Москва - Краснодар, который состоится 31.07.2017.
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Потрясающий по вывеске поединок ожидает всех поклонников футбола. До предела мотивированные спартаковцы и воодушевленные еврокубковым успехом краснодарцы схлестнуться на "Открытие Арене". Расстраивает лишь обилие травмированных игроков. У гостей матч пропустят сразу несколько ключевых фигур - Федор Смолов, Павел Мамаев, Станислав Крицюк, Торнике Окриашвили. У москвичей в лазарете числятся Александр Самедов, Роман Зобнин и Сердар Таски.
Судья
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Несомненно центральный матч третьего тура пройдет под пристальным судейством Сергея Лапочкина из города Санкт-Петербург.
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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сайт LiveResult.ru готов представить Вашему вниманию текстовую трансляцию матча "Спартак"  Москва - "Краснодар". Вместе с Вами за всеми перипетиями отчетного поединка будет следить Иван Терентьев. Будем рады скрасить ваш просмотр футбольного поединка своими емкими и объективными комментариями. Добро пожаловать на матч, дорогие друзья!
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:
Прогнозы на матч Спартак Москва - Краснодар
Спартак Москва
71.1% (108)
Ничья:
18.4% (28)
Краснодар
10.5% (16)

Вы не участвовали в прогнозе

Спартак Москва:
33.6% (51)
Спартак Москва:
15.1% (23)
Ничья:
13.2% (20)
Спартак Москва:
12.5% (19)
Спартак Москва:
6.6% (10)
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