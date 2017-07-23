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Стадион:
Амкар
 
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Ростов
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 14 часов 53 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Амкар - Ростов, который состоится 30.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Амкар - Ростов
Амкар
32.7% (33)
Ничья:
40.6% (41)
Ростов
26.7% (27)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35.6% (36)
Амкар:
19.8% (20)
Ростов:
11.9% (12)
Амкар:
8.9% (9)
Ростов:
7.9% (8)
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