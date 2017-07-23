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Стадион:
Тосно
 
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Зенит
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 19 часов 53 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тосно - Зенит, который состоится 30.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Тосно - Зенит
Тосно
4% (4)
Ничья:
10.9% (11)
Зенит
85.1% (86)

Вы не участвовали в прогнозе

Зенит:
31.7% (32)
Зенит:
16.8% (17)
Зенит:
10.9% (11)
Зенит:
9.9% (10)
Зенит:
8.9% (9)
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