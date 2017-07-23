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Стадион:
Ахмат
 
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Динамо Москва
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 16 часов 20 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ахмат - Динамо Москва, который состоится 29.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Ахмат - Динамо Москва
Ахмат
48% (47)
Ничья:
37.8% (37)
Динамо Москва
14.3% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
31.6% (31)
Ахмат:
25.5% (25)
Ахмат:
19.4% (19)
Ничья:
5.1% (5)
Динамо Москва:
5.1% (5)
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