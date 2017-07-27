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Волеренга
 
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Манчестер Юнайтед
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До начала матча осталось 2 дня 19 часов 53 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Волеренга - Манчестер Юнайтед, который состоится 30.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Волеренга - Манчестер Юнайтед
Волеренга
2.7% (2)
Ничья:
2.7% (2)
Манчестер Юнайтед
94.5% (69)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
28.8% (21)
Манчестер Юнайтед:
20.5% (15)
Манчестер Юнайтед:
20.5% (15)
Манчестер Юнайтед:
6.8% (5)
Манчестер Юнайтед:
5.5% (4)
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