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Рома
 
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Ювентус
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 22 часа 53 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рома - Ювентус, который состоится 30.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Рома - Ювентус
Рома
18.8% (27)
Ничья:
14.6% (21)
Ювентус
66.7% (96)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
35.4% (51)
Рома:
12.5% (18)
Ничья:
11.8% (17)
Ювентус:
10.4% (15)
Ювентус:
7.6% (11)
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