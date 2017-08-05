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Стадион:
Лехия Гданьск
1:1
Конец матча
Гурник Забже
0'
7' Желтая карточка
Joao Nunes
11' Желтая карточка
Ветеска Матеуш
29' Желтая карточка
Витория Стивен
38' Желтая карточка
Пайшау Марку
0:1
39' Гол
Igor Angulo
51' Желтая карточка
Maciej Ambrosiewicz
1:1
57' Пенальти
Пайшау Марку
80' Желтая карточка
Матушек Шимон
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Лехия Гданьск производит замену. Кусвик Гжегож уходит, и Мила Себастьян заменяет его
81'
Гурник Забже производит замену. Кужава Рафал уходит, и David Ledecky заменяет его
Желтая карточка
80'
Матушек Шимон получает желтую карточку.
70'
Лехия Гданьск производит замену. Матрас Матеуш уходит, и Левандовски Матеуш заменяет его
67'
Гурник Забже производит замену. Lukasz Wolsztynski уходит, и Матушек Шимон заменяет его

63'
Гурник Забже производит замену. Damian Kadzior уходит, и Konrad Nowak заменяет его
Описание гола
57'
Г О О О О О Л - Пайшау Марку из команды Лехия Гданьск забивает пенальти
Желтая карточка
51'
Maciej Ambrosiewicz получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Игор Ангуло.
Желтая карточка
38'
Пайшау Марку получает желтую карточку.
Желтая карточка
29'
Витория Стивен получает желтую карточку.
Желтая карточка
11'
Ветеска Матеуш получает желтую карточку.
Желтая карточка
7'
Joao Nunes получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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