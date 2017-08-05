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Стадион: Stadion Energa Gdansk
1:1
Конец матча
7' Желтая карточкаJoao Nunes
11' Желтая карточкаВетеска Матеуш
29' Желтая карточкаВитория Стивен
38' Желтая карточкаПайшау Марку
0:1
39' ГолIgor Angulo
51' Желтая карточкаMaciej Ambrosiewicz
1:1
57' ПенальтиПайшау Марку
80' Желтая карточкаМатушек Шимон
|
7'
11'
29'
38'
39'
0:1
57'
1:1
80'
Состав команд
30
Joao
Nunes
19
Пайшау
Марку
15
Dani
Suarez
14
Michal
Koj
17
Igor
Angulo
Лехия Гданьск 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Куцяк Душан Вратарь
- 30 Joao Nunes Защитник
- 5 Витория Стивен Защитник
- 3 Вавжиняк Якуб Защитник
- 41 Столярски Павел Полузащитник
- 32 Матрас Матеуш Полузащитник
- 35 Лукашик Даниэль Полузащитник
- 21 Пешко Славомир Полузащитник
- 11 Кусвик Гжегож Полузащитник
- 28 Пайшау Флавиу Полузащитник
- 19 Пайшау Марку Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Налепа Михал Защитник
- 13 Левандовски Матеуш Защитник
- 23 Войтковяк Гжегож Защитник
- 31 Шиковски Флориан Полузащитник
- 10 Мила Себастьян Полузащитник
- 77 Damian Podlesny
- 29 Karol Fila
- Главный тренер: Петер Новак
Гурник Забже 4-4-2
- Основной состав
- 1 Tomasz Loska Вратарь
- 3 Adam Wolniewicz Защитник
- 4 Ветеска Матеуш Защитник
- 15 Dani Suarez Защитник
- 14 Michal Koj Защитник
- 7 Кужава Рафал Полузащитник
- 27 Szymon Zurkowski Полузащитник
- 28 Maciej Ambrosiewicz Полузащитник
- 9 Damian Kadzior Полузащитник
- 17 Igor Angulo Нападающий
- 25 Lukasz Wolsztynski Нападающий
- Запасные игроки
- 93 Павловски Войцех Вратарь
- 5 Шевелюхин Александр Защитник
- 22 Матушек Шимон Полузащитник
- 21 Арцон Санди Нападающий
- 23 Rafal Wolsztynski
- 11 David Ledecky
- 8 Konrad Nowak I
- Главный тренер: Marcin Brosz
Предыдущие игры
Лехия Гданьск (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 28.07.2017 Шлёнск 3:2 Лехия Гданьск Э
- 22.07.2017 Лехия Гданьск 0:1 Краковия Э
- 14.07.2017 Висла 0:2 Лехия Гданьск Э
- 04.06.2017 Легия 0:0 Лехия Гданьск ЭГА
- 28.05.2017 Лехия Гданьск 4:0 Погонь Щецин ЭГА
- 21.05.2017 Лех 0:0 Лехия Гданьск ЭГА
- 17.05.2017 Лехия Гданьск 4:0 Ягеллония ЭГА
- 14.05.2017 Лехия Гданьск 0:0 Корона Кельце ЭГА
- 06.05.2017 Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск ЭГА
- 29.04.2017 Лехия Гданьск 2:0 Нецеча ЭГА
- 22.04.2017 Погонь Щецин 3:1 Лехия Гданьск Э
- 17.04.2017 Лехия Гданьск 2:1 Арка Гдыня Э
- 09.04.2017 Пяст 1:1 Лехия Гданьск Э
- 02.04.2017 Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Э
- 19.03.2017 Лехия Гданьск 1:2 Легия Э
- 11.03.2017 Рух Хожув 2:1 Лехия Гданьск Э
- 05.03.2017 Лех 1:0 Лехия Гданьск Э
- 25.02.2017 Лехия Гданьск 4:2 Краковия Э
- 17.02.2017 Нецеча 1:1 Лехия Гданьск Э
- 12.02.2017 Лехия Гданьск 3:0 Ягеллония Э
Гурник Забже (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 29.07.2017 Гурник Забже 3:2 Висла Краков Э
- 23.07.2017 Ягеллония 2:1 Гурник Забже Э
- 15.07.2017 Гурник Забже 3:1 Легия Э
- 04.06.2017 Висля Пулявы 0:1 Гурник Забже ПД
- 28.05.2017 Гурник Забже 4:0 Подбескидзе ПД
- 21.05.2017 Знич Прушков 1:2 Гурник Забже ПД
- 16.05.2017 Гурник Забже 1:0 ГКС Катовице ПД
- 13.05.2017 Стомил Олштын 2:4 Гурник Забже ПД
- 05.05.2017 Гурник Забже 6:1 Хойничанка ПД
- 28.04.2017 Хробры 2:0 Гурник Забже ПД
- 21.04.2017 Гурник Забже 0:0 Вигры Сувалки ПД
- 15.04.2017 Бытовия 0:1 Гурник Забже ПД
- 12.04.2017 Гурник Забже 1:2 Заглембе Сосновец ПД
- 08.04.2017 Гурник Забже 2:1 Олимпия Грудзёнз ПД
- 01.04.2017 Ключборк 2:1 Гурник Забже ПД
- 17.03.2017 Гурник Забже 2:0 Сандецья ПД
- 11.03.2017 Погонь Седлице 2:1 Гурник Забже ПД
- 03.03.2017 Гурник Забже 1:0 Тыхы ПД
- 27.11.2016 Сталь Мелец 1:2 Гурник Забже ПД
- 20.11.2016 Гурник Забже 0:2 Мидш ПД
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 3
Гурник Забже: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 6
- 13.03.2016 Гурник Забже 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 16.10.2015 Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Экстракласса
- 20.05.2015 Гурник Забже 0:1 Лехия Гданьск Ekstraklasa Final Round
- 21.03.2015 Лехия Гданьск 1:0 Гурник Забже Экстракласса
- 28.09.2014 Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Экстракласса
- 01.06.2014 Гурник Забже 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса
- 14.12.2013 Гурник Забже 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 30.08.2013 Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Экстракласса
- 02.06.2013 Лехия Гданьск 0:2 Гурник Забже Экстракласса
- 08.12.2012 Гурник Забже 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 12.09.2011 Лехия Гданьск 2:1 Гурник Забже Экстракласса
- 15.04.2011 Гурник Забже 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 25.09.2010 Лехия Гданьск 5:1 Гурник Забже Экстракласса
- 02.05.2009 Гурник Забже 2:0 Лехия Гданьск Orange Ekstraklasa
- 19.10.2008 Лехия Гданьск 1:0 Гурник Забже Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заглембе Любин
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Ягеллония
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Висла Краков
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Гурник Забже
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|Арка Гдыня
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Легия
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|7.
|Лех
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|8.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Шлёнск
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Висла
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|13.
|Погонь Щецин
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Сандецья
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|15.
|Нецеча
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|16.
|Пяст
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Лехия Гданьск производит замену. Кусвик Гжегож уходит, и Мила Себастьян заменяет его
81'
Гурник Забже производит замену. Кужава Рафал уходит, и David Ledecky заменяет его
80'
Матушек Шимон получает желтую карточку.
70'
Лехия Гданьск производит замену. Матрас Матеуш уходит, и Левандовски Матеуш заменяет его
67'
Гурник Забже производит замену. Lukasz Wolsztynski уходит, и Матушек Шимон заменяет его
63'
Гурник Забже производит замену. Damian Kadzior уходит, и Konrad Nowak заменяет его
57'
Г О О О О О Л - Пайшау Марку из команды Лехия Гданьск забивает пенальти
51'
Maciej Ambrosiewicz получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Игор Ангуло.
38'
Пайшау Марку получает желтую карточку.
29'
Витория Стивен получает желтую карточку.
11'
Ветеска Матеуш получает желтую карточку.
7'
Joao Nunes получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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