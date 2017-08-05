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Стадион:
Заглембе Любин
3:0
Конец матча
Погонь Щецин
0'
1:0
6' Гол
Нешпор Мартин
2:0
33' Гол
Сверчок Якуб
49' Желтая карточка
Рудоль Себастьян
57' Желтая карточка
Возняк Аркадиуш
85' Желтая карточка
Копац Бартош
87' Желтая карточка
Рыпэ Корнел
3:0
90' Гол
Сверчок Якуб
90'+8
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сверчок Якуб.
Желтая карточка
87'
Рыпэ Корнел получает желтую карточку.
87'
Заглембе Любин производит замену. Стажиньски Филип уходит, и Яношка Лукаш заменяет его
Желтая карточка
85'
Копац Бартош получает желтую карточку.
81'
Погонь Щецин производит замену. Дрыгас Камил уходит, и Листковски Марчин заменяет его

67'
Заглембе Любин производит замену. Ягелло Филип уходит, и Тосик Якуб заменяет его
Желтая карточка
57'
Возняк Аркадиуш получает желтую карточку.
Желтая карточка
49'
Рудоль Себастьян получает желтую карточку.
46'
Погонь Щецин производит замену. Голота Томаш уходит, и Пётровски Якуб заменяет его
46'
Погонь Щецин производит замену. Голота Томаш уходит, и Листковски Марчин заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Погонь Щецин производит замену. Муравски Рафал уходит, и Корт Давид заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
34'
[player1] получает желтую карточку.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сверчок Якуб.
25'
Заглембе Любин производит замену. Нешпор Мартин уходит, и Сверчок Якуб заменяет его
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Нешпор Мартин.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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