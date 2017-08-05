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Стадион: Заглебье Любин
3:0
Конец матча
1:0
6' ГолНешпор Мартин
2:0
33' ГолСверчок Якуб
49' Желтая карточкаРудоль Себастьян
57' Желтая карточкаВозняк Аркадиуш
85' Желтая карточкаКопац Бартош
87' Желтая карточкаРыпэ Корнел
3:0
90' ГолСверчок Якуб
|
6'
1:0
33'
2:0
49'
57'
85'
87'
90'
3:0
Состав команд
19
Ягелло
Филип
Заглембе Любин 4-4-2
- Основной состав
- 1 Полачек Мартин Вратарь
- 44 Alan Czerwinski Защитник
- 33 Гулдан Любомир Защитник
- 5 Ях Ярослав Защитник
- 23 Дзивнел Даниэль Защитник
- 19 Ягелло Филип Полузащитник
- 2 Копац Бартош Полузащитник
- 18 Стажиньски Филип Полузащитник
- 20 Кубицки Ярослав Полузащитник
- 13 Нешпор Мартин Нападающий
- 9 Возняк Аркадиуш Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Флоренц Конрад Вратарь
- 3 Балич Саша Защитник
- 4 Тодоровски Александр Защитник
- 24 Тосик Якуб Полузащитник
- 14 Яношка Лукаш Полузащитник
- 11 Павловски Бартоломей Нападающий
- 70 Сверчок Якуб Нападающий
- Главный тренер: Piotr Stokowiec
Погонь Щецин 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Залушка Лукаш Вратарь
- 2 Рыпэ Корнел Защитник
- 23 Фойут Ярослав Защитник
- Двали Лаша Защитник
- 77 Ricardo Nunes III Защитник
- 14 Дрыгас Камил Полузащитник
- 20 Голота Томаш Полузащитник
- 71 Формелла Дариуш Полузащитник
- 6 Муравски Рафал Полузащитник
- 7 Дьюрчо Адам Полузащитник
- 9 Фронччак Адам Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Хенгер Адриан Вратарь
- 24 David Niepsuj Защитник
- 21 Рудоль Себастьян Защитник
- 29 Листковски Марчин Полузащитник
- 4 Пётровски Якуб Полузащитник
- 10 Корт Давид Полузащитник
- 55 Sebastian Kowalczyk
- Главный тренер: Мацей Скожа
Предыдущие игры
Заглембе Любин (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 28.07.2017 Нецеча 1:1 Заглембе Любин Э
- 24.07.2017 Заглембе Любин 1:0 Шлёнск Э
- 17.07.2017 Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Э
- 02.06.2017 Заглембе Любин 1:3 Арка Гдыня ЭГБ
- 27.05.2017 Гурник Ленчна 1:3 Заглембе Любин ЭГБ
- 20.05.2017 Висла 1:2 Заглембе Любин ЭГБ
- 16.05.2017 Заглембе Любин 2:0 Шлёнск ЭГБ
- 12.05.2017 Заглембе Любин 3:1 Пяст ЭГБ
- 05.05.2017 Рух Хожув 1:1 Заглембе Любин ЭГБ
- 01.05.2017 Заглембе Любин 2:2 Краковия ЭГБ
- 22.04.2017 Заглембе Любин 1:1 Шлёнск Э
- 17.04.2017 Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Э
- 07.04.2017 Заглембе Любин 3:4 Ягеллония Э
- 02.04.2017 Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Э
- 18.03.2017 Заглембе Любин 0:1 Рух Хожув Э
- 13.03.2017 Краковия 1:1 Заглембе Любин Э
- 07.03.2017 Гурник Ленчна 0:1 Заглембе Любин Э
- 03.03.2017 Заглембе Любин 1:3 Легия Э
- 25.02.2017 Висла 2:1 Заглембе Любин Э
- 20.02.2017 Заглембе Любин 1:0 Арка Гдыня Э
Погонь Щецин (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 30.07.2017 Погонь Щецин 0:1 Ягеллония Э
- 22.07.2017 Пяст 1:2 Погонь Щецин Э
- 14.07.2017 Погонь Щецин 1:2 Висла Краков Э
- 04.06.2017 Погонь Щецин 3:0 Корона Кельце ЭГА
- 28.05.2017 Лехия Гданьск 4:0 Погонь Щецин ЭГА
- 20.05.2017 Висла Краков 4:0 Погонь Щецин ЭГА
- 17.05.2017 Погонь Щецин 1:1 Нецеча ЭГА
- 14.05.2017 Лех 2:0 Погонь Щецин ЭГА
- 07.05.2017 Погонь Щецин 0:2 Легия ЭГА
- 30.04.2017 Ягеллония 1:0 Погонь Щецин ЭГА
- 22.04.2017 Погонь Щецин 3:1 Лехия Гданьск Э
- 15.04.2017 Рух Хожув 1:2 Погонь Щецин Э
- 08.04.2017 Погонь Щецин 5:1 Арка Гдыня Э
- 05.04.2017 Погонь Щецин 0:1 Лех К
- 01.04.2017 Легия 2:0 Погонь Щецин Э
- 18.03.2017 Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Э
- 12.03.2017 Гурник Ленчна 2:2 Погонь Щецин Э
- 06.03.2017 Погонь Щецин 1:1 Висла Э
- 01.03.2017 Лех 3:0 Погонь Щецин К
- 24.02.2017 Погонь Щецин 0:3 Лех Э
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
Погонь Щецин: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
- 09.12.2016 Погонь Щецин 1:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 07.08.2016 Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 08.05.2016 Погонь Щецин 1:3 Заглембе Любин Экстракласса. Группа А
- 13.03.2016 Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 19.10.2015 Погонь Щецин 0:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 11.11.2013 Погонь Щецин 1:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 19.07.2013 Заглембе Любин 0:2 Погонь Щецин Экстракласса
- 22.02.2013 Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 17.08.2012 Погонь Щецин 4:0 Заглембе Любин Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заглембе Любин
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Ягеллония
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Висла Краков
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Гурник Забже
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|Арка Гдыня
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Легия
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|7.
|Лех
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|8.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Шлёнск
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Висла
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|13.
|Погонь Щецин
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Сандецья
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|15.
|Нецеча
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|16.
|Пяст
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сверчок Якуб.
87'
Рыпэ Корнел получает желтую карточку.
87'
Заглембе Любин производит замену. Стажиньски Филип уходит, и Яношка Лукаш заменяет его
85'
Копац Бартош получает желтую карточку.
81'
Погонь Щецин производит замену. Дрыгас Камил уходит, и Листковски Марчин заменяет его
67'
Заглембе Любин производит замену. Ягелло Филип уходит, и Тосик Якуб заменяет его
57'
Возняк Аркадиуш получает желтую карточку.
49'
Рудоль Себастьян получает желтую карточку.
46'
Погонь Щецин производит замену. Голота Томаш уходит, и Пётровски Якуб заменяет его
46'
Погонь Щецин производит замену. Голота Томаш уходит, и Листковски Марчин заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Погонь Щецин производит замену. Муравски Рафал уходит, и Корт Давид заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
34'
[player1] получает желтую карточку.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сверчок Якуб.
25'
Заглембе Любин производит замену. Нешпор Мартин уходит, и Сверчок Якуб заменяет его
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Нешпор Мартин.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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