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Стадион: Казимеж Гурски
0:0
Перерыв
20' Желтая карточкаБогуски Рафал
|
20'
Состав команд
19
Цывка
Томаш
44
Велес
Фран
21
Petar
Brlek
10
Carlitos
XII
23
Брожек
Павел
Висла 4-4-2
- Основной состав
- 87 Seweryn Kielpin Вратарь
- 20 Cezary Stefanczyk Защитник
- 5 Bartlomiej Sielewski Защитник
- 17 Быртек Дамьян Защитник
- 95 Стемпиньски Мариуш Защитник
- 9 Arkadiuzs Reca Полузащитник
- 8 Фурман Доминик Полузащитник
- 6 Damian Rasak Полузащитник
- 10 Меребашвили Георгий Полузащитник
- 45 Лебедински Миколай Нападающий
- 19 Билиньски Камил Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Mateusz Kryczka Вратарь
- 7 Nico Varela Защитник
- 11 Пырвулеску Пауль Защитник
- 14 Джигала Адам Защитник
- 26 Ласицки Игор Полузащитник
- 27 Пёнтковский Матеуш Нападающий
- 96 Jakub Lukowski
- Главный тренер: Jerzy Brzeczek
Висла Краков 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Хулиан Диас Вратарь
- 19 Цывка Томаш Защитник
- 6 Гловацки Аркадиуш Защитник
- 32 Гонсалес Иван II Защитник
- 4 Садлок Мацей Защитник
- 44 Велес Фран Полузащитник
- 21 Petar Brlek Полузащитник
- 9 Богуски Рафал Полузащитник
- 10 Carlitos XII Полузащитник
- 88 Малецки Патрик Полузащитник
- 23 Брожек Павел Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Бартковски Якуб Защитник
- 26 Kamil Wojtkowski Полузащитник
- 77 Коштал Мартин Полузащитник
- 15 Zoran Arsenic
- 22 Michal Buchalik
- 8 Tibor Halilovic
- 17 Jakub Bartosz
- Главный тренер: Kiko Ramirez
Предыдущие игры
Висла (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 30.07.2017 Арка Гдыня 1:1 Висла Э
- 23.07.2017 Висла 1:0 Лех Э
- 14.07.2017 Висла 0:2 Лехия Гданьск Э
- 02.06.2017 Висла 0:3 Шлёнск ЭГБ
- 27.05.2017 Пяст 4:0 Висла ЭГБ
- 20.05.2017 Висла 1:2 Заглембе Любин ЭГБ
- 16.05.2017 Арка Гдыня 0:1 Висла ЭГБ
- 13.05.2017 Висла 1:1 Краковия ЭГБ
- 06.05.2017 Гурник Ленчна 2:3 Висла ЭГБ
- 29.04.2017 Висла 1:1 Рух Хожув ЭГБ
- 22.04.2017 Арка Гдыня 1:1 Висла Э
- 15.04.2017 Висла 0:3 Лех Э
- 08.04.2017 Гурник Ленчна 2:3 Висла Э
- 01.04.2017 Висла 4:1 Краковия Э
- 17.03.2017 Висла Краков 3:2 Висла Э
- 11.03.2017 Висла 1:0 Нецеча Э
- 06.03.2017 Погонь Щецин 1:1 Висла Э
- 25.02.2017 Висла 2:1 Заглембе Любин Э
- 18.02.2017 Корона Кельце 4:2 Висла Э
- 12.02.2017 Висла 1:1 Шлёнск Э
Висла Краков (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 29.07.2017 Гурник Забже 3:2 Висла Краков Э
- 21.07.2017 Висла Краков 1:0 Нецеча Э
- 14.07.2017 Погонь Щецин 1:2 Висла Краков Э
- 04.06.2017 Висла Краков 1:2 Нецеча ЭГА
- 28.05.2017 Лех 2:1 Висла Краков ЭГА
- 20.05.2017 Висла Краков 4:0 Погонь Щецин ЭГА
- 17.05.2017 Корона Кельце 3:2 Висла Краков ЭГА
- 13.05.2017 Ягеллония 2:0 Висла Краков ЭГА
- 06.05.2017 Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск ЭГА
- 30.04.2017 Легия 1:1 Висла Краков ЭГА
- 22.04.2017 Гурник Ленчна 3:1 Висла Краков Э
- 17.04.2017 Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Э
- 08.04.2017 Нецеча 2:3 Висла Краков Э
- 31.03.2017 Висла Краков 0:0 Лех Э
- 17.03.2017 Висла Краков 3:2 Висла Э
- 12.03.2017 Легия 1:0 Висла Краков Э
- 04.03.2017 Пяст 1:2 Висла Краков Э
- 25.02.2017 Висла Краков 3:1 Ягеллония Э
- 18.02.2017 Шлёнск 1:0 Висла Краков Э
- 11.02.2017 Висла Краков 2:0 Корона Кельце Э
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|Заглембе Любин
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Висла Краков
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|Гурник Забже
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Арка Гдыня
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Висла
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|7.
|Лех
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|8.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Легия
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Шлёнск
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Погонь Щецин
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Сандецья
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|15.
|Пяст
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|16.
|Нецеча
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
20'
Богуски Рафал получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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