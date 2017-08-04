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Стадион:
Висла
0:0
Перерыв
Висла Краков
0'
20' Желтая карточка
Богуски Рафал
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
20'
Богуски Рафал получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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